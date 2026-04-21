Receta de estofado de cerdo con arroz amarillo, rápida y fácil

El estofado de cerdo con arroz amarillo combina tradición y practicidad en una receta fácil y rápida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay platos que traen recuerdos de una cocina cálida, la mesa familiar y esa sensación de hogar en pleno invierno. El estofado de cerdo con arroz amarillo despierta ese tipo de nostalgia: aromas envolventes, el burbujeo suave de la olla y la promesa de una comida que reconforta. Es una receta que, aunque sencilla, sabe a celebración cotidiana y a gusto de casa.

El estofado de cerdo se disfruta especialmente en días frescos, cuando el cuerpo pide un plato sustancioso que reúna a todos alrededor de la mesa. El arroz amarillo, teñido con cúrcuma o azafrán, le suma color y alegría, y convierte la receta en una opción ideal para compartir tanto en almuerzos familiares como en reuniones informales. Su popularidad creció en barrios y pueblos donde el cerdo es protagonista de la cocina diaria, y el arroz, un acompañamiento infaltable.

Lo interesante de este plato es su versatilidad y rapidez. No requiere largas cocciones ni ingredientes sofisticados: alcanza con cortes económicos de cerdo, algunas verduras frescas, arroz y especias simples. Así, la receta se convierte en una solución práctica para quienes buscan una comida sabrosa y abundante, sin quedar horas en la cocina. La clave está en dejar que los sabores se mezclen con suavidad y aprovechar el color dorado del arroz para realzar la presentación.

Receta de estofado de cerdo con arroz amarillo

El estofado de cerdo con arroz amarillo consiste en cubos de carne de cerdo dorados y cocidos a fuego medio con verduras, caldo y especias, servidos junto a un arroz teñido con cúrcuma o azafrán. Es un plato principal, completo y fácil de resolver en poco tiempo, ideal para quienes buscan sabor y practicidad en la mesa diaria.

El plato utiliza cortes económicos de cerdo, verduras frescas y arroz teñido con cúrcuma o azafrán para un resultado colorido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

600 gr de carré o paleta de cerdo, en cubos

2 cucharadas de aceite (girasol o maíz)

1 cebolla grande, picada

1 morrón rojo, picado

2 dientes de ajo, picados

2 tomates medianos, pelados y picados (o 1 lata de tomate triturado)

1 zanahoria, en rodajas finas

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 taza de arvejas (pueden ser congeladas)

1 taza de arroz largo fino

2 tazas de caldo de verduras o pollo

1 cucharadita de cúrcuma o 1 sobrecito de azafrán

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer estofado de cerdo con arroz amarillo, paso a paso

En una cacerola grande, calentar el aceite y dorar los cubos de cerdo por todos sus lados. Reservar la carne. En la misma olla, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Saltear hasta que la cebolla esté transparente. Añadir la zanahoria y los tomates. Cocinar 3 minutos más, removiendo de tanto en tanto. Volver a incorporar el cerdo a la olla. Sumar la hoja de laurel y el pimentón. Salpimentar a gusto. Verter 1 taza de caldo y cocinar a fuego medio, tapado, durante 20 minutos, o hasta que la carne esté tierna (agregar más caldo si es necesario para que no se seque). Mientras tanto, en otra olla, calentar 1 cucharada de aceite. Rehogar el arroz 1 minuto, añadir la cúrcuma o el azafrán, y mezclar bien. Agregar 1 taza de caldo caliente al arroz. Cocinar a fuego bajo, tapado, hasta que el líquido se absorba y el arroz esté tierno. Incorporar las arvejas al estofado durante los últimos 5 minutos de cocción. Servir el estofado de cerdo acompañado del arroz amarillo. El arroz debe quedar suelto y el estofado jugoso, no seco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 490 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 54 gr

Proteínas: 30 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, por separado el estofado y el arroz, para mantener la textura ideal.