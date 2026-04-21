Tendencias

Receta de estofado de cerdo con arroz amarillo, rápida y fácil

Con ingredientes sencillos y algunos trucos, cualquiera puede preparar ese sabor reconfortante sin pasar horas en la cocina

Guardar
Un primer plano de un plato blanco con estofado de cerdo en cubos, arroz amarillo, pimientos rojos y zanahorias troceadas, y perejil picado.
El estofado de cerdo con arroz amarillo combina tradición y practicidad en una receta fácil y rápida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay platos que traen recuerdos de una cocina cálida, la mesa familiar y esa sensación de hogar en pleno invierno. El estofado de cerdo con arroz amarillo despierta ese tipo de nostalgia: aromas envolventes, el burbujeo suave de la olla y la promesa de una comida que reconforta. Es una receta que, aunque sencilla, sabe a celebración cotidiana y a gusto de casa.

El estofado de cerdo se disfruta especialmente en días frescos, cuando el cuerpo pide un plato sustancioso que reúna a todos alrededor de la mesa. El arroz amarillo, teñido con cúrcuma o azafrán, le suma color y alegría, y convierte la receta en una opción ideal para compartir tanto en almuerzos familiares como en reuniones informales. Su popularidad creció en barrios y pueblos donde el cerdo es protagonista de la cocina diaria, y el arroz, un acompañamiento infaltable.

Lo interesante de este plato es su versatilidad y rapidez. No requiere largas cocciones ni ingredientes sofisticados: alcanza con cortes económicos de cerdo, algunas verduras frescas, arroz y especias simples. Así, la receta se convierte en una solución práctica para quienes buscan una comida sabrosa y abundante, sin quedar horas en la cocina. La clave está en dejar que los sabores se mezclen con suavidad y aprovechar el color dorado del arroz para realzar la presentación.

Receta de estofado de cerdo con arroz amarillo

El estofado de cerdo con arroz amarillo consiste en cubos de carne de cerdo dorados y cocidos a fuego medio con verduras, caldo y especias, servidos junto a un arroz teñido con cúrcuma o azafrán. Es un plato principal, completo y fácil de resolver en poco tiempo, ideal para quienes buscan sabor y practicidad en la mesa diaria.

Ingredientes para guiso de cerdo con arroz: carne en cubos, verduras, arroz, especias y caldo. Una olla humeante del plato terminado sobre mesa de madera.
El plato utiliza cortes económicos de cerdo, verduras frescas y arroz teñido con cúrcuma o azafrán para un resultado colorido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 600 gr de carré o paleta de cerdo, en cubos
  • 2 cucharadas de aceite (girasol o maíz)
  • 1 cebolla grande, picada
  • 1 morrón rojo, picado
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 2 tomates medianos, pelados y picados (o 1 lata de tomate triturado)
  • 1 zanahoria, en rodajas finas
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 taza de arvejas (pueden ser congeladas)
  • 1 taza de arroz largo fino
  • 2 tazas de caldo de verduras o pollo
  • 1 cucharadita de cúrcuma o 1 sobrecito de azafrán
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer estofado de cerdo con arroz amarillo, paso a paso

  1. En una cacerola grande, calentar el aceite y dorar los cubos de cerdo por todos sus lados. Reservar la carne.
  2. En la misma olla, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Saltear hasta que la cebolla esté transparente.
  3. Añadir la zanahoria y los tomates. Cocinar 3 minutos más, removiendo de tanto en tanto.
  4. Volver a incorporar el cerdo a la olla. Sumar la hoja de laurel y el pimentón. Salpimentar a gusto.
  5. Verter 1 taza de caldo y cocinar a fuego medio, tapado, durante 20 minutos, o hasta que la carne esté tierna (agregar más caldo si es necesario para que no se seque).
  6. Mientras tanto, en otra olla, calentar 1 cucharada de aceite. Rehogar el arroz 1 minuto, añadir la cúrcuma o el azafrán, y mezclar bien.
  7. Agregar 1 taza de caldo caliente al arroz. Cocinar a fuego bajo, tapado, hasta que el líquido se absorba y el arroz esté tierno.
  8. Incorporar las arvejas al estofado durante los últimos 5 minutos de cocción.
  9. Servir el estofado de cerdo acompañado del arroz amarillo. El arroz debe quedar suelto y el estofado jugoso, no seco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 490 kcal
  • Grasas: 15 gr
  • Carbohidratos: 54 gr
  • Proteínas: 30 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, por separado el estofado y el arroz, para mantener la textura ideal.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasPlatos principalesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Día Internacional de la Banana: cinco recetas innovadoras, originales y saludables

Este día se celebra con propuestas culinarias que destacan la versatilidad y el valor nutricional de la fruta, invitando a sumarla en preparaciones dulces y saladas para aprovechar todos sus beneficios

Día Internacional de la Banana: cinco recetas innovadoras, originales y saludables

Receta de ensalada de fideos con atún, rápida y fácil

Frescura, sabor y practicidad se combinan en un plato ideal para los días calurosos o para resolver cualquier comida de manera simple y sabrosa. Una opción económica y rendidora para disfrutar en familia o llevar como vianda

Receta de ensalada de fideos con atún, rápida y fácil

Hallazgo de la NASA: el vehículo robótico Curiosity detectó compuestos orgánicos nunca vistos en Marte

Científicos de Estados Unidos, Francia y México hicieron un experimento pionero que reveló la presencia de moléculas complejas en el cráter Gale. Cómo amplía el conocimiento sobre la química y la historia del planeta rojo

Hallazgo de la NASA: el vehículo robótico Curiosity detectó compuestos orgánicos nunca vistos en Marte

Anne Hathaway deslumbró en Nueva York: elegancia y estilo vintage en la premiere de “El diablo viste a la moda 2”

La estrella eligió un vestido rojo de Louis Vuitton y complementos brillantes, logrando un guiño nostálgico y glamuroso en la alfombra roja de el Lincoln Center

Anne Hathaway deslumbró en Nueva York: elegancia y estilo vintage en la premiere de “El diablo viste a la moda 2”

3 señales del lenguaje corporal que determinan la confianza desde la primera interacción, según la psicología

En un análisis para Forbes, el experto Mark Travers examinó cómo ciertos comportamientos no verbales, respaldados por estudios científicos, influyen en la percepción de credibilidad y moldean las impresiones iniciales en distintos contextos sociales

3 señales del lenguaje corporal que determinan la confianza desde la primera interacción, según la psicología
DEPORTES
Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Simeone no arriesga: Lookman y Sorloth, bajas ante el Elche y en duda para la Champions League

Los secretos del físico de Erling Haaland: su dieta de 6.000 calorías por día a base de corazón, hígado y una “poción mágica”

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

El ayudante de Úbeda reveló cómo es Riquelme en la intimidad y el impacto de Paredes en el plantel de Boca: “Entrega todo su ser”

TELESHOW
Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

Entre risas y reclamos, la divertida discusión de los hijos de Pampita por un huevo de pascuas: “Quiero dinero”

Quién es Nicolás Trombino, el empresario que enamoró a Jesica Cirio y con quien tendrá un hijo

Quién es el ex participante de Gran Hermano que va a ser papá: la noticia que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Panamá impulsa estrategia para competir en servicios modernos, pero enfrenta brechas clave

Panamá impulsa estrategia para competir en servicios modernos, pero enfrenta brechas clave

El Departamento del Interior anunció medidas de emergencia para el río Colorado

Déficit fiscal en Panamá alcanza $1,110 millones en los primeros meses de 2026

El Salvador: COEXPORT reporta aumento en los costos de flete de hasta $400 por alza en los precios del combustible

Gobierno de Guatemala cancela licencia ambiental y convenio de proyecto universitario a la Universidad de San Carlos