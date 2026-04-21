Receta de ensalada de fideos con atún, rápida y fácil

Color y frescura en un clásico argentino, ideal para el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no recuerda esos veranos en familia, cuando un simple plato frío podía salvar un almuerzo de calor sofocante? La ensalada de fideos con atún es ese comodín argentino que aparece en cualquier mesa: fresca, rápida y con ingredientes que siempre hay en la alacena o la heladera.

En Argentina, esta receta se disfruta sobre todo en días cálidos, en reuniones al aire libre, o como vianda para llevar al trabajo o la escuela. Es sinónimo de practicidad y sabor familiar, ideal para compartir y resolver comidas sin perder tiempo.

Receta de ensalada de fideos con atún

La ensalada de fideos con atún consiste en fideos cortos hervidos, mezclados con atún en lata, mayonesa, arvejas y vegetales frescos. Todo se une en frío, logrando una preparación cremosa, económica y lista en minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Rápida de preparar y perfecta para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

300 gr de fideos cortos (tirabuzón, mostachol o coditos)

2 latas de atún en aceite (escurridas)

1 lata de arvejas (o 150 gr de arvejas cocidas)

1 zanahoria mediana

1 morrón rojo chico

3 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

2 huevos duros

1 cebolla de verdeo (opcional)

Cómo hacer ensalada de fideos con atún, paso a paso

Hervir los fideos en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Enfriar bajo agua fría y colar bien. Cortar la zanahoria y el morrón en cubitos chicos. Picar fina la cebolla de verdeo si se utiliza. Cocinar los huevos: hervir durante 10 minutos, enfriar y pelar. Mezclar en un bol grande los fideos fríos, el atún desmenuzado y las arvejas. Agregar la zanahoria, el morrón y, si se desea, la cebolla de verdeo. Incorporar la mayonesa y el aceite de oliva. Mezclar hasta integrar y lograr una preparación cremosa. Sazonar con sal y pimienta. Decorar con los huevos duros cortados en rodajas antes de servir.

Tip clave: Enfriar bien los fideos antes de mezclar para evitar que la mayonesa se corte y asegurar que la ensalada quede fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

Una opción práctica y deliciosa para resolver cualquier almuerzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 380 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 36 gr

Proteínas: 15 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, en recipiente hermético, hasta 2 días. No se recomienda freezar, ya que la mayonesa puede cortarse y cambiar la textura.