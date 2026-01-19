Tendencias

Receta de pastel de choclo, rápida y fácil

La preparación es apta para cualquier paladar gracias a la versatilidad y variedad de sus ingredientes

Guardar
Un tradicional pastel de choclo
Un tradicional pastel de choclo chileno, con su característica capa dorada de maíz y relleno de carne, es presentado en una fuente sobre un fondo de madera. El corte revela la textura jugosa de la carne y detalles de pimientos, listo para ser degustado en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de choclo es uno de esos platos que evocan recuerdos familiares y largas mesas compartidas en domingo. El aroma irresistible del choclo fresco se mezcla con otros ingredientes naturales y la carne para gratinarse en el horno hasta lograr una superficie dorada y tentadora. La receta es un clásico tanto en la cocina argentina como en la chilena, y su sencillez lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un plato contundente, sabroso y fácil de preparar.

Este plato tiene profundas raíces en la gastronomía sudamericana, especialmente en la región andina. La tarta suele prepararse en invierno, aprovechando los últimos granos frescos de la temporada, y es una de las formas más tradicionales de consumir maíz. Se lo acompaña muchas veces con ensaladas frescas o, en ocasiones, con una salsa criolla. Existen variantes que incorporan pasas de uva, huevo duro o aceitunas, lo que lo transforma en una receta versátil y adaptable a cualquier gusto.

Receta de pastel de choclo rápido y fácil

El pastel de choclo rápido y fácil es una versión simplificada de la receta tradicional, pensada para quienes buscan ahorrar tiempo sin resignar sabor. Se utiliza carne picada salteada con cebolla y morrón, condimentada con especias típicas, y se cubre con una mezcla de choclo procesado, leche y huevo, que se gratina en pocos minutos.

La clave de esta receta es usar choclo en grano (puede ser fresco, congelado o en lata) y procesarlo para lograr una textura suave pero con pequeños trozos. Esto permite que la cubierta se cocine rápido y conserve todo el sabor natural del maíz. Ideal para una comida familiar, para llevar en viandas o para una reunión informal.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos.

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos.
  • Cocción del relleno de carne: 10 minutos.
  • Preparación de la cobertura de choclo: 10 minutos.
  • Armado y horneado: 15 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de carne picada (puede ser vacuna y/o cerdo).
  • 1 cebolla mediana.
  • 1 morrón rojo chico.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • 1 cucharadita de comino.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 2 latas de choclo en grano (o 500 g de choclo fresco desgranado).
  • ½ taza de leche.
  • 2 huevos.
  • 2 cucharadas de queso rallado (opcional para gratinar).
  • 2 huevos duros (opcional).
  • Un puñado de aceitunas verdes (opcional).
  • 1 cucharada de azúcar para espolvorear (opcional, para dorar la superficie).
La receta puede llevar cualquier
La receta puede llevar cualquier ingrediente dependiendo del gusto de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastel de choclo rápido y fácil, paso a paso

  • Picar la cebolla, el morrón y el ajo finamente.
  • En una sartén grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos. Agregar el ajo y cocinar un minuto más.
  • Añadir la carne picada y cocinar removiendo hasta que se dore y se evapore el líquido. Condimentar con pimentón, comino, sal y pimienta.
  • Es opcional agregar huevo duro picado y aceitunas al relleno. Reservar.
  • Procesar el choclo con la leche hasta obtener una mezcla cremosa pero con algunos granos enteros.
  • Batir los huevos y sumarlos a la mezcla de choclo. Salpimentar a gusto.
  • En una fuente para horno, colocar el relleno de carne. Cubrir con la mezcla de choclo y rallar queso encima.
  • Llevar a horno fuerte (200°C) durante 15 minutos o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
  • Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de tamaño generoso.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 340
  • Grasas: 18 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 18 g

Los datos de cada ingrediente son estimados, ya que los valores nutricionales precisos dependen de cada alimento específico utilizado en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pastel de choclo se puede conservar en la heladera por hasta 3 días, bien tapado para evitar que se reseque y conserve su sabor.

Temas Relacionados

Recetas de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos desarrollaron un edulcorante natural que no causa picos de insulina

Especialistas divulgaron este resultado que conllevó innovadoras técnicas de biotecnología

Científicos desarrollaron un edulcorante natural

Collares cortos y pulseras: el toque sutil en los outfits de verano de las famosas

La moda de la temporada se consolida en la preferencia por detalles que acompañan los looks frescos y naturales de figuras como Pampita, Zaira Nara y Stephanie Demner

Collares cortos y pulseras: el

El legado indeleble de Valentino Garavani: cómo el diseñador revolucionó la moda global

El maestro de la elegancia italiana murió en Roma a los 93 años. Desde vestidos para Jackie O hasta piezas para Lady Di, su trayectoria marcó un antes y un después en el universo del diseño

El legado indeleble de Valentino

Veronika, la vaca que sorprendió a los científicos al usar herramientas como un chimpancé

Gracias a un video que se volvió viral, un grupo de investigadores en Austria se acercó a la granja donde vive y estudió al bovino. Qué descubrieron sobre sus capacidades cognitivas

Veronika, la vaca que sorprendió

Con una gota de sangre podrán saber si el tratamiento contra el cáncer de mama será eficaz

Científicos del Reino Unido y España desarrollan una prueba que analiza el ADN tumoral circulante en pacientes con tumores avanzados. Serviría para evitar el uso de terapias ineficaces

Con una gota de sangre
DEPORTES
La fuerte sanción al técnico

La fuerte sanción al técnico de Senegal por el escándalo en la final de la Copa Africana: su filosa respuesta

Juan Cruz Komar será operado nuevamente del corazón: el parte médico de Rosario Central

El sustancial cambio que tendrá el Safety Car de la Fórmula 1 en la temporada 2026

Campeón con acento argentino: la historia de Franco Agamenone y la alianza inesperada que debutó con un título

Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández y pide una impactante cifra por su pase: los dos gigantes de Europa que lo buscan

TELESHOW
La indirecta de Sabrina Rojas

La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

Sofía Pachano protagoniza un divertido video en la recta final de su embarazo

De la pesca al romance: Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron una salida inolvidable en la costa

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro francés Sébastien

El primer ministro francés Sébastien Lecornu enfrenta una prueba clave tras aprobar el presupuesto sin consenso

Panamá lleva a Fitur 2026 su café más exclusivo y una agenda de turismo sostenible

Influenza y neumonía marcan el cierre sanitario de 2025 en Panamá

La Corte Penal Internacional advirtió sobre los asesinatos en masa y las fosas comunes en Sudán

Más de 160 fieles fueron secuestrados en ataques coordinados a iglesias del norte de Nigeria