Receta de pastel de choclo, rápida y fácil

El pastel de choclo es uno de esos platos que evocan recuerdos familiares y largas mesas compartidas en domingo. El aroma irresistible del choclo fresco se mezcla con otros ingredientes naturales y la carne para gratinarse en el horno hasta lograr una superficie dorada y tentadora. La receta es un clásico tanto en la cocina argentina como en la chilena, y su sencillez lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un plato contundente, sabroso y fácil de preparar.
Este plato tiene profundas raíces en la gastronomía sudamericana, especialmente en la región andina. La tarta suele prepararse en invierno, aprovechando los últimos granos frescos de la temporada, y es una de las formas más tradicionales de consumir maíz. Se lo acompaña muchas veces con ensaladas frescas o, en ocasiones, con una salsa criolla. Existen variantes que incorporan pasas de uva, huevo duro o aceitunas, lo que lo transforma en una receta versátil y adaptable a cualquier gusto.
Receta de pastel de choclo rápido y fácil
El pastel de choclo rápido y fácil es una versión simplificada de la receta tradicional, pensada para quienes buscan ahorrar tiempo sin resignar sabor. Se utiliza carne picada salteada con cebolla y morrón, condimentada con especias típicas, y se cubre con una mezcla de choclo procesado, leche y huevo, que se gratina en pocos minutos.
La clave de esta receta es usar choclo en grano (puede ser fresco, congelado o en lata) y procesarlo para lograr una textura suave pero con pequeños trozos. Esto permite que la cubierta se cocine rápido y conserve todo el sabor natural del maíz. Ideal para una comida familiar, para llevar en viandas o para una reunión informal.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación de ingredientes: 10 minutos.
- Cocción del relleno de carne: 10 minutos.
- Preparación de la cobertura de choclo: 10 minutos.
- Armado y horneado: 15 minutos.
Ingredientes
- 500 g de carne picada (puede ser vacuna y/o cerdo).
- 1 cebolla mediana.
- 1 morrón rojo chico.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 cucharadita de comino.
- Sal y pimienta a gusto.
- 2 cucharadas de aceite.
- 2 latas de choclo en grano (o 500 g de choclo fresco desgranado).
- ½ taza de leche.
- 2 huevos.
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional para gratinar).
- 2 huevos duros (opcional).
- Un puñado de aceitunas verdes (opcional).
- 1 cucharada de azúcar para espolvorear (opcional, para dorar la superficie).
Cómo hacer pastel de choclo rápido y fácil, paso a paso
- Picar la cebolla, el morrón y el ajo finamente.
- En una sartén grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos. Agregar el ajo y cocinar un minuto más.
- Añadir la carne picada y cocinar removiendo hasta que se dore y se evapore el líquido. Condimentar con pimentón, comino, sal y pimienta.
- Es opcional agregar huevo duro picado y aceitunas al relleno. Reservar.
- Procesar el choclo con la leche hasta obtener una mezcla cremosa pero con algunos granos enteros.
- Batir los huevos y sumarlos a la mezcla de choclo. Salpimentar a gusto.
- En una fuente para horno, colocar el relleno de carne. Cubrir con la mezcla de choclo y rallar queso encima.
- Llevar a horno fuerte (200°C) durante 15 minutos o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de tamaño generoso.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 340
- Grasas: 18 g
- Grasas saturadas: 6 g
- Carbohidratos: 28 g
- Azúcares: 6 g
- Proteínas: 18 g
Los datos de cada ingrediente son estimados, ya que los valores nutricionales precisos dependen de cada alimento específico utilizado en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pastel de choclo se puede conservar en la heladera por hasta 3 días, bien tapado para evitar que se reseque y conserve su sabor.