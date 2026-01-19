Collares cortos y pulseras: el toque sutil en los outfits de verano de las famosas

Las famosas apostaron por collares cortos, pulseras finas y anillos discretos para definir sus outfits de playa

En el universo de la moda de verano, los accesorios elegidos por las famosas argentinas para sus días de playa y vacaciones funcionan como el hilo conductor de una tendencia que privilegia la naturalidad y el detalle personalizado.

Collares cortos con dijes de inspiración marina, pulseras finas y anillos discretos se convierten en protagonistas sutiles que acompañan la frescura de prendas livianas y colores claros.

En la propuesta de Pampita, el acento estuvo puesto en la armonía de tonos y materiales: bikini verde, salida de playa translúcida en amarillo claro, collar corto con dije de estrella de mar beige, aros dorados y anteojos de sol redondos de marco metálico.

Pampita fusionó elegancia y aire lúdico con su collar de estrella de mar y aros dorados (@pampitaoficial)

El conjunto lo realzó con un sombrero de paja natural decorado en verde y rojo, y uñas pintadas de rojo oscuro. En este caso, los accesorios no solo cumplen una función estética, sino que refuerzan el aire lúdico y sofisticado del outfit.

La selección de la modelo Stephanie Demner para sus vacaciones ilustró este fenómeno: en la playa, se inclinó por un conjunto de top asimétrico y pantalón tejido a rayas marrones y beige, ambos de textura calada.

Entre texturas caladas y tonos cálidos, Stephanie Demner apostó por un collar de turquesa (@stephaniedemner)

Los accesorios marcaron la diferencia, con un collar fino y dije turquesa, un cordón marrón anudado al cuello, aros plateados y un anillo metálico en la mano izquierda. Las gafas de sol ovaladas y los detalles azules del bikini que asoman por la cintura completan un look pensado para descansar, pero con identidad.

Cande Vetrano apostó por la simpleza: bikini de cuadros marrón y blanco, collar corto de cuentas pequeñas y anteojos de sol rectangulares de marco blanco. No utilizó pulseras ni anillos, y su cabello suelto acompañó la naturalidad.

Con un bikini de cuadros y collar de cuentas, Candela Vetrano eligió la simpleza y la comodidad (@candelivetrano)

La ausencia de accesorios recargados habla de una preferencia por lo esencial y cómodo en el entorno playero.

En el caso de Zaira Nara, los detalles sutiles definieron el look. Su bikini verde con toques en violeta oscuro se complementó con un collar de cuentas negras y dije central, pulsera roja fina en la muñeca izquierda y anteojos de sol oscuros.

Zaira Nara optó por accesorios minimalistas: collar de cuentas negras y pulsera roja (@zaira.nara)

La tendencia minimalista se replicó en los outfits de Pamela David y Candela Ruggeri. Pamela optó por un conjunto blanco de blusa tipo blazer y short de denim, botas texanas beige claro y accesorios metálicos: collar plateado con dije circular, anillo en la mano izquierda y pulsera fina violeta. Los anteojos de sol metálicos y el pelo suelto enmarcaron una escena de atardecer costero.

Pamela David se distinguió con un conjunto blanco, botas texanas y un collar plateado con dije circular (@pamedavid)

Por su parte, Cande Ruggeri eligió un bikini verde oliva asimétrico con aro metálico, varias pulseras de cuentas verdes y metálicas, anillo discreto y collar corto con dije pequeño. El peinado suelto y el maquillaje natural reforzaron la apuesta por la frescura y los detalles funcionales.

Qué accesorios se imponen y marcan la tendencia

Al analizar estos estilismos, surge un patrón claro: la apuesta por accesorios pequeños, livianos y con significado personal. Los collares cortos con dijes representan la pieza más reiterada en los looks de las famosas.

La variedad de dijes, como piedras turquesa, estrellas de mar o formas geométricas, responde tanto a inspiraciones marinas como a la búsqueda de un toque distintivo en el escote.

Candela Ruggeri sumó pulseras de cuentas verdes, collar corto y anillo discreto a su bikini asimétrico (@caleruggeri)

Las pulseras finas, ya sean de cuentas de colores, hilos o metales ligeros, también encuentran lugar en los conjuntos de verano, sobre todo en la propuesta de Zaira Nara y Candela Ruggeri. Este tipo de accesorio, lejos de recargar la imagen, refuerza la impronta descontracturada y permite combinar varias piezas en una misma muñeca.

En el caso de los anillos, la tendencia se inclina por modelos metálicos discretos, que se integran sin estridencias al resto del outfit. Se observan tanto en Stephanie Demner como en Pamela David y Candela Ruggeri, siempre en un registro minimalista y funcional, compatible con la actividad playera.

Los aros, presentes en varias de las protagonistas, acompañan en versiones pequeñas o medianas, evitando el exceso y priorizando la comodidad. Pampita y Stephanie Demner eligen modelos dorados o plateados que aportan brillo sin saturar.