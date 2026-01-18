Tendencias

El auge de las notas de voz reconfigura la comunicación digital y pone en jaque el diálogo entre personas

La investigación muestra que la generación más joven prefiere los audios a las llamadas o encuentros presenciales, transformando la forma en que se comunican

La pandemia impulsó un auge
La pandemia impulsó un auge sin precedentes en el envío de notas de voz como principal recurso de comunicación digital entre millones de usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aislamiento provocado por la pandemia convirtió a las notas de voz en protagonistas de la comunicación digital. Según datos de The Independent, el envío de mensajes de audio alcanzó cifras sin precedentes, modificando la forma en que millones de personas se relacionan a diario.

El auge de este recurso comenzó en 2020, cuando las restricciones sanitarias interrumpieron los encuentros presenciales y plataformas como WhatsApp registraron un crecimiento acelerado en su uso. Para muchos, grabar audios se volvió la vía más práctica para mantener el contacto.

Como explicó Helen Coffey investigadora de los cambios digitales en The Independent, lo que inició como una solución provisional terminó consolidándose como el estándar de comunicación tras la crisis sanitaria. La posibilidad de enviar mensajes sin necesidad de escribir ni coincidir en horarios permitió sostener relaciones personales y laborales a pesar de la distancia.

Datos que reflejan el cambio de hábitos

Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. Cada día se envían nueve mil millones de notas de voz en todo el mundo según datos de diciembre de 2025. Un estudio global de Statista, basado en 14.000 participantes, revela que una persona promedio dedica casi 150 horas al año a enviar y recibir notas de voz.

Entre los beneficios destacados por The Independent figura la posibilidad de superar la ambigüedad que caracteriza a los mensajes escritos. La voz permite transmitir tono, emociones y matices, lo que acerca a personas separadas por la distancia y aporta una dimensión más humana a la comunicación.

La facilidad de grabar audios
La facilidad de grabar audios consolidó a las notas de voz como el estándar comunicativo en WhatsApp tras las restricciones sanitarias de 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos valoran la espontaneidad y la conexión emocional que ofrecen estos mensajes, ya que facilitan la expresión de sentimientos y el acompañamiento a distancia en momentos importantes.

Además, las notas de voz permiten una mayor flexibilidad, ya que pueden ser escuchadas y respondidas en cualquier momento, adaptándose a los ritmos de vida actuales.

Desafíos y efectos negativos

El uso extendido de las notas de voz también trae consecuencias negativas. Al tratarse de una comunicación unidireccional, pueden convertirse en monólogos extensos que generan fatiga y desconexión, según detalla The Independent.

El 55% de los encuestados reconoce que olvida escuchar algunas notas; el 22% deja de prestar atención ante mensajes largos y el 15% experimenta fatiga al intentar seguir el contenido. En estas situaciones, el receptor no dispone de espacios para intervenir o reaccionar en el momento, lo que limita la interacción y puede provocar malentendidos o una menor calidad en el intercambio.

Asimismo, la sobreabundancia de audios puede saturar a quienes reciben numerosos mensajes en poco tiempo, dificultando la gestión de las conversaciones.

Este cambio muestra un claro componente generacional. La Generación Z lidera el uso de notas de voz y mensajes de texto como principal canal, desplazando llamadas y encuentros presenciales. Según USwitch, una de cada cuatro personas entre 18 y 34 años nunca responde llamadas entrantes, prefiriendo la comunicación asíncrona. Además, el 60% de los jóvenes encuestados considera que las notas de voz están reemplazando la interacción cara a cara.

El 55% de los encuestados
El 55% de los encuestados olvida escuchar algunos audios y el 15% experimenta fatiga por la sobrecarga de mensajes, revela un estudio global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los adultos mayores, en cambio, persiste una preferencia por las llamadas tradicionales o por los mensajes escritos, aunque la adopción de las notas de voz también crece en ese grupo. Este contraste refleja la diversidad de hábitos y expectativas en torno al uso de la tecnología para comunicarse.

Impacto en el arte de la conversación

La transformación de la conversación presencial en monólogo digital ha sido analizada en The Independent, donde se advierte que este modelo debilita el arte de la conversación. “Conversar es una danza matizada y hábil de la comunicación”, expone el medio, en contraste con la monotonía que puede provocar la extensión de los mensajes de voz.

Estudios citados demuestran que la calidad de los intercambios mejora cuando los interlocutores participan activamente, formulan preguntas, responden en tiempo real e intercambian impresiones. El formato de las notas de voz, al eliminar la retroalimentación inmediata, puede empobrecer el diálogo y dificultar la construcción conjunta de ideas.

El reto actual es equilibrar
El reto actual es equilibrar la inmediatez de las notas de voz con la riqueza de la conversación auténtica para fortalecer los vínculos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus limitaciones, las notas de voz ofrecen ventajas a quienes desean mantener el contacto emocional a distancia. Pueden enriquecer los vínculos si se utilizan como complemento, no como sustituto, del intercambio genuino. El reto consiste en equilibrar la inmediatez del monólogo digital con la riqueza de la conversación real, evitando que la tecnología reemplace lo esencial del diálogo humano.

La reflexión editorial de The Independent subraya que la verdadera transformación será lograr que las herramientas digitales sumen sin restar profundidad ni calidad a los vínculos personales, y que la voz siga siendo un vínculo, no barrera, en la era de la comunicación instantánea.

Microneedling capilar: qué tan efectivo

Los regalos perfectos para mujeres

El artesano de los autitos

Por qué Chapadmalal se convirtió

Punta del Este: cuánto cuesta
El Diablito Echeverri fue presentado

Nieve, estudio y romance: las

Alemania retiró a sus militares

