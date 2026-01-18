Tendencias

Cómo la actriz Priyanka Chopra se convirtió en símbolo de la moda global: sus siete looks más recordados

Desde vestidos asimétricos y transparencias bordadas hasta conjuntos con inspiración retro, la pareja de Nick Jonas sorprende con propuestas versátiles y vanguardistas en cada aparición

Guardar
Siete looks icónicos de la
Siete looks icónicos de la actriz Priyanka Chopra marcan tendencia en alfombras rojas internacionales (REUTERS/Daniel Cole)

Priyanka Chopra creó su lugar como una de las figuras más influyentes de la moda internacional. Su recorrido por alfombras rojas y eventos destacados muestra un enfoque ecléctico y sofisticado, donde cada look es una declaración de estilo y personalidad.

La actriz y productora de cine, quien está casada con Nick Jonas, combina tendencias globales con guiños a sus raíces, adaptando prendas, colores y accesorios a cada ocasión. A continuación, siete de los estilos más representativos que lució a lo largo de su carrera.

1- Vestido largo azul satinado y joyería destacada

El vestido azul satinado y
El vestido azul satinado y la joyería destacada representan uno de los momentos más memorables de Priyanka Chopra (REUTERS/Daniel Cole)

En una de sus apariciones más recientes, en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, eligió un vestido largo confeccionado en tela satinada azul oscuro. El diseño palabra de honor presentaba un drapeado asimétrico en la parte superior, realzando la sofisticación del conjunto.

El cabello, suelto y peinado con raya al medio, aportaba un aire natural. Para complementar, la actriz lució un collar grueso de piedras transparentes y azules, varios anillos plateados y uñas esmaltadas en tono nude.

2- Conjunto blanco de lunares y accesorios retro

Los conjuntos con estampados y
Los conjuntos con estampados y detalles retro evidencian la versatilidad estilística de Priyanka Chopra (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra ocasión, para la Met Gala 2025, Chopra apostó por un conjunto de dos piezas de fondo blanco con estampado de lunares negros.

El blazer entallado, con solapas y bolsillos delineados en negro, se combinaba con una pollera larga recta y abertura frontal. Al look le sumó unos guantes de terciopelo negro y un sombrero negro de ala ancha. El toque final lo agregó un collar llamativo con una piedra verde de gran tamaño.

3- Vestido transparente bordado y detalles dorados

El vestido transparente bordado con
El vestido transparente bordado con motivos dorados simboliza la sofisticación y el atrevimiento de la actriz (REUTERS/David Swanson)

Sobre la alfombra roja de la premiere de “The Good Half” junto a su esposo Nick Jonas en Los Ángeles, la actriz sorprendió con un vestido largo y transparente de manga larga, bordado con detalles dorados y motivos florales sobre una base negra.

El diseño permitía ver un body negro debajo, aportando un contraste elegante. Una gargantilla plateada con forma de lazo adornaba el cuello, mientras el cabello suelto caía en ondas.

4- Vestido negro asimétrico y dramatismo en la silueta

La influencia de Priyanka Chopra
La influencia de Priyanka Chopra en la moda internacional se consolida a través de elecciones estilísticas versátiles y vanguardistas (REUTERS/Andrew Kelly)

En otra de sus elecciones, para la Met Gala 2023 Chopra lució un vestido negro de un solo hombro, con una falda de gran volumen y una abertura alta en la pierna izquierda.

El diseño incluía un volumen lateral en la parte superior y una larga cola que aportaba dramatismo al conjunto. Destacaban los guantes blancos largos y un bolso blanco atado en la muñeca.

Un collar grueso de piedras claras y pequeños aretes completaban el look. El peinado recogido dejaba un mechón suelto sobre la frente.

5- Conjunto y fusión de estampados

Priyanka Chopra incorpora elementos del
Priyanka Chopra incorpora elementos del sari tradicional en sus apariciones para rendir homenaje a sus raíces (REUTERS/Niharika Kulkarni)

En un homenaje a sus raíces durante la apertura de Nita Mukesh Ambani Cultural Centre en 2023, llevó un conjunto inspirado en el sari tradicional.

El top tipo bandeau de lentejuelas plateadas se combinaba con una pollera drapeada multicolor adornada con estampados geométricos y florales en tonos púrpura, naranja, rojo, verde y dorado. La abertura alta en la pierna izquierda sumaba modernidad al conjunto. Un choker plateado con incrustaciones y sandalias de tacón completaban la propuesta.

6- Conjunto floral negro y maximalismo en la alfombra roja

El maximalismo y el uso
El maximalismo y el uso de estampados florales marcan la apuesta teatral de Priyanka Chopra en la alfombra roja (REUTERS/Henry Nicholls)

En otra alfombra roja, para los Fashion Awards 2021 en Londres, Chopra se decantó por un conjunto de tres piezas en tela negra con estampado floral en tonos naranja, rosa, amarillo y verde.

El abrigo largo, dotado de hombreras voluminosas y cola extensa, se sumaba a un top cruzado y pantalones ajustados a juego. Los guantes largos del mismo material y un collar ancho de piedras claras acentuaban el maximalismo del conjunto.

7- Vestido rosa drapeado y minimalismo elegante

El minimalismo elegante define el
El minimalismo elegante define el look rosa que Priyanka Chopra lució en los Golden Globe Awards (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la alfombra roja de los Golden Globe Awards 2020, Chopra apostó por un vestido largo rosa de tela lisa, con hombros caídos y drapeados en la parte superior.

La falda ajustada se extendía en una pequeña cola, mientras un collar ancho de diamantes aportaba un toque de lujo. El cabello, peinado en ondas sobre un hombro, sumaba delicadeza al conjunto.

Temas Relacionados

Priyanka ChopraModaLooksAlfombra rojaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Hallan una misteriosa estructura de hierro en una nebulosa que surgió tras la muerte de una estrella

Un equipo internacional identificó una barra compuesta por átomos en el interior de una lejana concentración de gas y polvo

Hallan una misteriosa estructura de

Kim Kardashian revivió un calzado de los 2000 y causó furor en la moda urbana: las claves del look

La empresaria sorprendió en Los Ángeles con una apuesta minimalista y monocromática

Kim Kardashian revivió un calzado

Investigan si un océano oculto en una luna de Saturno tiene compuestos esenciales para la vida

Un estudio logró reproducir en laboratorio las condiciones extremas de esta región de Encélado

Investigan si un océano oculto

El regreso del “nudo invisible”: cómo la corbata conquista los looks masculinos en alfombras rojas

Figuras como Bad Bunny, Jacob Elordi y Paul Mescal transformaron el tradicional accesorio en esencial

El regreso del “nudo invisible”:

Entrenamiento de fuerza y adaptación corporal: qué factores determinan el aumento de masa muscular

Un informe de The Independent, basado en el análisis de especialistas, detalló cómo la frecuencia del estímulo físico, la progresión del esfuerzo y los tiempos de recuperación influyen en la respuesta del organismo y condicionan los cambios estructurales a largo plazo

Entrenamiento de fuerza y adaptación
DEPORTES
Abandono en señal de protesta,

Abandono en señal de protesta, un penal picado que fue atajado y el gol del título: la insólita secuencia en Senegal-Marruecos

El sentido posteo de Fernando Gayoso tras la muerte de su esposa: el noble gesto de Juan Román Riquelme

Atlético de Madrid venció 1-0 al Alavés, pero Julián Álvarez sigue sin convertir: qué dijo el Cholo Simeone sobre su sequía goleadora

En una final repleta de tensión y controversias, Senegal venció a Marruecos en la prórroga y conquistó la Copa de África

“¡Cásate conmigo, Sascha!”: la insólita propuesta que recibió Zverev y su sorprendente respuesta durante el Australian Open

TELESHOW
Las fotos playeras de Dominique

Las fotos playeras de Dominique Metzger durante sus días de descanso en Uruguay: “Vacaciones ‘mode on’”

Vanina Escudero habló de su lucha por ser madre: “Es devastador a nivel emocional”

Wanda Nara contó su costumbre más insólita: “Me levanto y como dormida”

Los días de Lara Bernasconi en familia en Punta del Este: rutina, descanso y mar

Evangelina Anderson y Martín Demichelis homenajearon a su hija Lola por su cumpleaños con dedicatorias separadas

INFOBAE AMÉRICA

Hackearon los canales de televisión

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro

Ambientes hostiles y estrategias insólitas: el papel de los padres múltiples en la supervivencia de los ratones