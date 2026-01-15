Receta de arroz frito con ramen, rápida y fácil

El arroz frito con ramen representa una combinación innovadora que une lo mejor de dos mundos: la textura y el sabor del tradicional arroz frito oriental, junto con el toque reconfortante y divertido de los fideos ramen. Esta preparación, ideal para aprovechar sobras de arroz o ese paquete de ramen disponible en la despensa, se ha popularizado en redes sociales por su sencillez y su resultado sabroso. Es una opción práctica para quienes buscan una comida rápida, con mucho sabor y un giro original.
El arroz frito tiene su origen en la cocina asiática, especialmente en China, mientras que el ramen es un ícono de la gastronomía japonesa. La fusión de ambos se extendió a hogares y restaurantes urbanos en todo el mundo, adaptándose con ingredientes locales y permitiendo múltiples variantes. Se trata de una preparación ideal para cenas rápidas, almuerzos improvisados o viandas. Puede acompañarse perfectamente con ensaladas frescas o kimchi, para potenciar su perfil oriental.
Receta de arroz frito con ramen
La receta de arroz frito con ramen es una solución práctica para días con poco tiempo disponible. Su versatilidad permite incorporar casi cualquier ingrediente: vegetales, pollo, cerdo, huevo o camarones. Se recomienda utilizar arroz cocido del día anterior para lograr una mejor absorción de sabores y mantener la textura. Los fideos ramen deben cocinarse apenas al dente para evitar que se deshagan durante el salteado.
Toda la preparación se realiza en menos de 20 minutos y en una sola sartén o wok, facilitando la limpieza posterior. Es una alternativa muy valorada tanto por estudiantes como por familias que privilegian recetas prácticas y sabrosas.
Tiempo de preparación
El tiempo total requerido para esta receta es de aproximadamente 20 minutos:
- Preparación de ingredientes: 5 minutos
- Cocción de fideos ramen: 3 minutos
- Cocción del arroz frito con ramen: 12 minutos
Ingredientes
- 1 taza de arroz cocido (preferentemente del día anterior)
- 1 paquete de fideos ramen instantáneos (sin el condimento)
- 2 huevos
- 1 zanahoria pequeña, rallada o en cubos pequeños
- 1/2 cebolla, picada fina
- 2 dientes de ajo, picados
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de aceite de sésamo (opcional)
- 1 cucharada de aceite neutro (girasol, maíz)
- 2 cebollitas de verdeo, picadas
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional: jamón, pollo, camarones, arvejas, choclo, etc.
Paso a paso
- Cocinar los fideos ramen siguiendo las instrucciones del paquete y retirarlos un minuto antes del tiempo indicado, para que queden al dente. Escurrir y reservar.
- En un wok o sartén grande, calentar el aceite neutro junto con el aceite de sésamo. Saltear la cebolla y el ajo hasta dorar levemente.
- Incorporar la zanahoria y otros vegetales elegidos, y saltear durante 2 minutos.
- Mover los vegetales hacia un costado de la sartén y cocinar los huevos, revolviendo hasta que estén apenas cuajados.
- Agregar el arroz cocido, mezclar bien y saltear un par de minutos más.
- Añadir los fideos ramen cocidos y la salsa de soja. Integrar todos los ingredientes, asegurando que los fideos se dispersen de manera uniforme.
- Incorporar la cebolla de verdeo, ajustar sal y pimienta, y saltear 1 minuto adicional.
- Servir de inmediato.
- ¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 2 porciones abundantes como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por porción, se estima el siguiente valor nutricional aproximado:
- Calorías: 430
- Grasas: 12 g
- Grasas saturadas: 2,5 g
- Carbohidratos: 68 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El arroz frito con ramen puede conservarse en la heladera hasta 3 días, almacenado en un recipiente hermético. Antes de consumir, se recomienda recalentar en microondas o sartén.