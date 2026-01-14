Tendencias

Las claves para que una relación funcione, según uno de los terapeutas de pareja más influyentes del mundo

En un nuevo capítulo de The Mel Robbins Podcast, el terapeuta Terry Real explicó por qué hablar con honestidad y saber recomponer el vínculo tras un conflicto es clave para construir vínculos saludables

Guardar
El terapeuta Terry Real propone
El terapeuta Terry Real propone transformar las relaciones y dejar atrás modelos de dominación y perfeccionismo mediante habilidades aprendibles

En un mundo donde las expectativas sobre el amor y la convivencia crecen sin cesar, muchas personas experimentan frustración e insatisfacción en sus vínculos. Terry Real, uno de los terapeutas de parejas más influyentes del mundo, propone un cambio de paradigma para transformar cualquier relación —de pareja, familiar o de amistad— y dejar atrás los modelos de dominación y perfeccionismo que impone la cultura actual.

En The Mel Robbins Podcast, Real presenta un enfoque claro y práctico, dirigido a quienes buscan construir lazos más saludables y satisfactorios. De la reparación de heridas emocionales al poder de la ternura, su mensaje invita a repensar el modo en que nos relacionamos.

Expectativas crecientes y carencia de herramientas

Real sostiene que “nunca hemos deseado tanto de las relaciones como ahora”. Se espera que las parejas sean cómplices, apasionadas y cercanas incluso en la vejez, pero la cultura no ofrece las herramientas necesarias para lograrlo. “Queremos ser amantes para toda la vida, pero intentamos hacerlo en una cultura que no valora las relaciones”, afirmó en The Mel Robbins Podcast. Esta distancia entre lo que se desea y lo que se sabe hacer genera frustración.

Terry Real advierte que el
Terry Real advierte que el modelo patriarcal e individualista fomenta desequilibrios y resentimiento en las relaciones personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terapeuta advierte que sigue predominando un modelo de dominación ligado al patriarcado y al individualismo. “No vivimos relacionalmente. Somos individualistas y patriarcales”. Este esquema coloca a algunos en posición de control y a otros en el rol de sometimiento, lo que genera desequilibrios y resentimiento.

“Avanzar hacia la intimidad implica ir más allá de los roles de género tradicionales”, remarcó. Destaca la necesidad de abandonar tanto la acomodación resentida como las permisividades arraigadas en ambos géneros.

Habilidades que se pueden aprender

Para Real, las relaciones sanas requieren habilidades concretas que se pueden aprender y ejercitar. “Existe una tecnología relacional, hay un conjunto de habilidades que funcionan mejor”, explicó. Insiste en la importancia de pedir con claridad lo que se necesita, en vez de centrarse en lo que la otra persona hace mal. Criticar debilita el vínculo; enseñar desde el afecto, lo fortalece.

El abandono de los roles
El abandono de los roles de género tradicionales mejora la intimidad y la equidad en los vínculos, destaca Real en su charla con Mel Robbins (captura de video)

El experto propone tres pasos para transformar una relación: “Primero, atrévete a decir la verdad, pero con habilidad. Segundo, una vez que tu pareja te escuche, enséñale lo que quieres, con cariño. Tercero, cuando empiece a dártelo, recompénsalo”. Así, se sustituye el ciclo negativo de crítica y castigo por un proceso de motivación y refuerzo positivo.

Según Real, es un error pensar que la armonía constante debe ser la meta. “Todas las relaciones son una danza interminable de armonía, desarmonía y reparación”. El verdadero desafío es aprender a reparar las fracturas, una habilidad que la mayoría nunca aprendió.

Heridas de la infancia y el niño adaptativo

Durante la charla en The Mel Robbins Podcast, Real introduce el concepto del niño adaptativo. Explica que, durante un conflicto, muchas veces no respondemos desde nuestro yo adulto, sino desde una parte infantil que aprendió a sobrevivir en entornos difíciles. “La parte del niño adaptativo es la que aprendiste a ser al crecer en esa familia”, señala. Estos mecanismos, útiles en la niñez, suelen causar problemas en la adultez. “La sanación llega cuando logras salir de esa parte automática y despiertas al adulto sabio”, destaca.

Pedir con claridad y enseñar
Pedir con claridad y enseñar desde el afecto son fundamentales para fortalecer vínculos y evitar la crítica, según el enfoque de Real

Al abordar temas difíciles, el terapeuta enfatiza que “la ternura funciona mejor que la dureza”. Para Real, la firmeza amorosa es más efectiva que la rigidez. Plantear los problemas desde la vulnerabilidad —explicando cómo nos afectan las situaciones, y no desde el enojo— propicia acuerdos y diálogo. Desaconseja las posiciones jerárquicas: “El amor exige democracia relacional. No se puede amar desde arriba ni desde abajo”, sostuvo en el podcast.

El miedo a la vulnerabilidad, señala Real, dificulta tanto dar como recibir amor genuino. “Permitir que nuestros corazones se abran, dejar entrar el amor, eso... da miedo”. Aprender a aceptar el afecto del otro, sin rechazarlo ni minimizarlo, es una habilidad clave. “Permitirte ser amado es una habilidad”.

Los límites de la reparación

La reparación de una relación tiene límites claros. Real advierte que, si existe peligro físico, se debe buscar ayuda y seguridad, ya que eso no es trabajo de pareja. En casos de violencia, adicciones no tratadas o ausencia de responsabilidad, las habilidades relacionales no bastan para sanar el vínculo. Propone un “ajuste de cuentas relacional”: cuestionar si se recibe lo suficiente como para aceptar lo que falta.

En la etapa final del episodio, Real invita a practicar la democracia relacional como fórmula de equilibrio y salud en la convivencia. Sugiere que quienes suelen estar en posición dominante bajen la guardia y se muestren vulnerables, mientras que quienes tienden a acomodarse expresen lo que necesitan. “No me importa si tienes razón. Tener razón no salvará tu relación”, advirtió.

La democracia relacional y la
La democracia relacional y la apertura emocional resultan esenciales para construir lazos balanceados y promover el crecimiento de ambos miembros de la pareja

Este enfoque apunta a un equilibrio real donde ambas partes dejan de lado el ego para priorizar la armonía común. La convivencia saludable exige escuchar, hablar con franqueza y coraje, y mantener la autoestima junto con la apertura hacia el otro. El crecimiento en una relación, concluye Real, implica alternar entre la valentía de afirmarse y la humildad para ceder, permitiendo que ambos miembros florezcan juntos.

Temas Relacionados

Terry RealTerapia de parejaRelaciones de parejafirmeza amorosaDemocracia relacionalHeridas de la infanciaNewsroom BUEMagazinesParejaEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar huesos y músculos en mujeres de mediana edad

Especialistas consultados por The Independent advirtieron sobre los cambios físicos que experimenta el cuerpo femenino a partir de los 40 años y señalaron estrategias concretas para preservar la salud ósea, muscular y el equilibrio en esta etapa

El entrenamiento de fuerza ayuda

La no monogamia ética: qué es, en qué se diferencia de la infidelidad y por qué puede fortalecer las relaciones, según expertos

Nuevos estilos de pareja surgen y suman adeptos que buscan acuerdos diferentes en los vínculos afectivos

La no monogamia ética: qué

La ciencia revela qué es mejor para ganar músculo: más peso o más repeticiones

Un detalle en el entrenamiento podría marcar la diferencia entre fuerza y volumen muscular, según nuevos estudios científicos

La ciencia revela qué es

La salud en vacaciones: cuáles son los síntomas de la otitis externa

Durante la temporada de verano, la incidencia la infección auditiva sube notablemente y es motivo frecuente de consulta médica en todas las edades

La salud en vacaciones: cuáles

Las emocionantes demostraciones de rescate acuático de perros entrenados y guardavidas en Cariló

Las dos exhibiciones reunieron a turistas y expertos y permitió visibilizar la cooperación entre perros y socorristas para reforzar la seguridad y el bienestar animal en la Costa Atlántica

Las emocionantes demostraciones de rescate
DEPORTES
El fugaz paso de Li

El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

Los secretos de la cocina del Rally Dakar: 160 mil platos, seis camiones, 340 personas y tres mil comensales diarios

Siete argentinos avanzaron a octavos en el AAT Challenger y hubo buenas noticias en el W50

Alarma en Boca Juniors por las lesiones de cuatro figuras: el parte médico oficial

Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión

TELESHOW
Juana Viale conquista Mar del

Juana Viale conquista Mar del Plata tras su primer programa: del futuro almuerzo con su abuela a su próxima aventura

El verano soñado de Carolina Giménez Aubert: familia, playa y la magia de una casa llena de momentos entrañables

Marta Fort sorprendió con un enorme tatuaje sobre su espalda: “Me hice una cosita”

La tremenda pregunta de Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez y Mauro Icardi: “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”

La furia de Sofía Gonet contra Cortá por Lozano: “Me clavaron un puñal por la espalda”

INFOBAE AMÉRICA

La transformación del multimillonario Richard

La transformación del multimillonario Richard Branson a los 75 años: “Tener un desafío me ayudó a recuperar la forma física de los 20”

El spin-off de dos personajes de Los Simpson que fue cancelado a último momento

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en Tailandia: al menos 25 muertos y 64 heridos

A un mes del atentado, el primer ministro australiano calificó el tiroteo en Bondi Beach como “una dura prueba” para Australia

El Gobierno boliviano logró mantener la quita de subsidios a combustibles tras anular el plan económico rechazado por sindicatos