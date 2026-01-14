Las claves para que una relación funcione, según uno de los terapeutas de pareja más influyentes del mundo

El terapeuta Terry Real propone transformar las relaciones y dejar atrás modelos de dominación y perfeccionismo mediante habilidades aprendibles

En un mundo donde las expectativas sobre el amor y la convivencia crecen sin cesar, muchas personas experimentan frustración e insatisfacción en sus vínculos. Terry Real, uno de los terapeutas de parejas más influyentes del mundo, propone un cambio de paradigma para transformar cualquier relación —de pareja, familiar o de amistad— y dejar atrás los modelos de dominación y perfeccionismo que impone la cultura actual.

En The Mel Robbins Podcast, Real presenta un enfoque claro y práctico, dirigido a quienes buscan construir lazos más saludables y satisfactorios. De la reparación de heridas emocionales al poder de la ternura, su mensaje invita a repensar el modo en que nos relacionamos.

Expectativas crecientes y carencia de herramientas

Real sostiene que “nunca hemos deseado tanto de las relaciones como ahora”. Se espera que las parejas sean cómplices, apasionadas y cercanas incluso en la vejez, pero la cultura no ofrece las herramientas necesarias para lograrlo. “Queremos ser amantes para toda la vida, pero intentamos hacerlo en una cultura que no valora las relaciones”, afirmó en The Mel Robbins Podcast. Esta distancia entre lo que se desea y lo que se sabe hacer genera frustración.

Terry Real advierte que el modelo patriarcal e individualista fomenta desequilibrios y resentimiento en las relaciones personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terapeuta advierte que sigue predominando un modelo de dominación ligado al patriarcado y al individualismo. “No vivimos relacionalmente. Somos individualistas y patriarcales”. Este esquema coloca a algunos en posición de control y a otros en el rol de sometimiento, lo que genera desequilibrios y resentimiento.

“Avanzar hacia la intimidad implica ir más allá de los roles de género tradicionales”, remarcó. Destaca la necesidad de abandonar tanto la acomodación resentida como las permisividades arraigadas en ambos géneros.

Habilidades que se pueden aprender

Para Real, las relaciones sanas requieren habilidades concretas que se pueden aprender y ejercitar. “Existe una tecnología relacional, hay un conjunto de habilidades que funcionan mejor”, explicó. Insiste en la importancia de pedir con claridad lo que se necesita, en vez de centrarse en lo que la otra persona hace mal. Criticar debilita el vínculo; enseñar desde el afecto, lo fortalece.

El abandono de los roles de género tradicionales mejora la intimidad y la equidad en los vínculos, destaca Real en su charla con Mel Robbins (captura de video)

El experto propone tres pasos para transformar una relación: “Primero, atrévete a decir la verdad, pero con habilidad. Segundo, una vez que tu pareja te escuche, enséñale lo que quieres, con cariño. Tercero, cuando empiece a dártelo, recompénsalo”. Así, se sustituye el ciclo negativo de crítica y castigo por un proceso de motivación y refuerzo positivo.

Según Real, es un error pensar que la armonía constante debe ser la meta. “Todas las relaciones son una danza interminable de armonía, desarmonía y reparación”. El verdadero desafío es aprender a reparar las fracturas, una habilidad que la mayoría nunca aprendió.

Heridas de la infancia y el niño adaptativo

Durante la charla en The Mel Robbins Podcast, Real introduce el concepto del niño adaptativo. Explica que, durante un conflicto, muchas veces no respondemos desde nuestro yo adulto, sino desde una parte infantil que aprendió a sobrevivir en entornos difíciles. “La parte del niño adaptativo es la que aprendiste a ser al crecer en esa familia”, señala. Estos mecanismos, útiles en la niñez, suelen causar problemas en la adultez. “La sanación llega cuando logras salir de esa parte automática y despiertas al adulto sabio”, destaca.

Pedir con claridad y enseñar desde el afecto son fundamentales para fortalecer vínculos y evitar la crítica, según el enfoque de Real

Al abordar temas difíciles, el terapeuta enfatiza que “la ternura funciona mejor que la dureza”. Para Real, la firmeza amorosa es más efectiva que la rigidez. Plantear los problemas desde la vulnerabilidad —explicando cómo nos afectan las situaciones, y no desde el enojo— propicia acuerdos y diálogo. Desaconseja las posiciones jerárquicas: “El amor exige democracia relacional. No se puede amar desde arriba ni desde abajo”, sostuvo en el podcast.

El miedo a la vulnerabilidad, señala Real, dificulta tanto dar como recibir amor genuino. “Permitir que nuestros corazones se abran, dejar entrar el amor, eso... da miedo”. Aprender a aceptar el afecto del otro, sin rechazarlo ni minimizarlo, es una habilidad clave. “Permitirte ser amado es una habilidad”.

Los límites de la reparación

La reparación de una relación tiene límites claros. Real advierte que, si existe peligro físico, se debe buscar ayuda y seguridad, ya que eso no es trabajo de pareja. En casos de violencia, adicciones no tratadas o ausencia de responsabilidad, las habilidades relacionales no bastan para sanar el vínculo. Propone un “ajuste de cuentas relacional”: cuestionar si se recibe lo suficiente como para aceptar lo que falta.

En la etapa final del episodio, Real invita a practicar la democracia relacional como fórmula de equilibrio y salud en la convivencia. Sugiere que quienes suelen estar en posición dominante bajen la guardia y se muestren vulnerables, mientras que quienes tienden a acomodarse expresen lo que necesitan. “No me importa si tienes razón. Tener razón no salvará tu relación”, advirtió.

La democracia relacional y la apertura emocional resultan esenciales para construir lazos balanceados y promover el crecimiento de ambos miembros de la pareja

Este enfoque apunta a un equilibrio real donde ambas partes dejan de lado el ego para priorizar la armonía común. La convivencia saludable exige escuchar, hablar con franqueza y coraje, y mantener la autoestima junto con la apertura hacia el otro. El crecimiento en una relación, concluye Real, implica alternar entre la valentía de afirmarse y la humildad para ceder, permitiendo que ambos miembros florezcan juntos.