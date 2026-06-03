Receta de rollitos de repollo rellenos de carne, rápida y fácil

Los rollitos de repollo combinan carne vacuna y cerdo picada con arroz y verduras, envueltos en hojas de repollo blanqueadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el frío se cuela por las ventanas y la cocina se llena de vapor, nada reconforta tanto como unos buenos rollitos de repollo rellenos de carne. Platos como este remiten a los almuerzos en familia y a la herencia culinaria de comunidades inmigrantes asentadas en el nordeste y el este de Argentina, donde la preparación conocida como “niños envueltos” forma parte de la cocina local.

En el país, los rollitos de repollo suelen aparecer en las mesas de invierno: se preparan con anticipación, rinden y funcionan tanto para una comida cotidiana como para compartir en reuniones familiares. También son frecuentes en fiestas de colectividades, donde se presentan como un plato tradicional y se sostienen por su facilidad de armado y su cocción lenta, que permite preparar varias porciones sin una técnica compleja.

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La receta tiene un punto a favor: es simple y práctica. Con pocos ingredientes, permite resolver un plato completo, con verduras y proteínas en la misma preparación. El repollo aporta textura y suavidad cuando se blanquea lo justo, y además ayuda a mantener el relleno compacto para que los rollitos no se abran durante la cocción.

Otro atractivo es su versatilidad. Hay quienes suman huevo para unir la mezcla, otros prefieren más arroz para estirar el relleno, y muchos incorporan especias suaves, como pimentón o perejil, para dar aroma sin tapar el sabor de la carne. La cocción lenta, en salsa liviana o al vapor, termina de integrar los sabores: el repollo se ablanda, el relleno se vuelve jugoso y el plato queda listo para servir como principal.

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Servidos bien calientes, con un toque de salsa por encima, los rollitos de repollo son un plato central que no exige técnica complicada, pero sí un proceso ordenado: preparar el relleno, envolver y cocinar. El resultado es una comida de invierno que combina rendimiento, sabor y un formato pensado para llevar a la mesa y compartir.

Receta de rollitos de repollo rellenos de carne

Los rollitos de repollo rellenos de carne consisten en hojas de repollo blanqueadas que envuelven un relleno jugoso de carne vacuna y cerdo mezclada con arroz, verduras y condimentos. Se cocinan lentamente en una salsa ligera o al vapor, y logran un plato tierno y sabroso, ideal para una comida completa.

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La receta de rollitos de repollo rellenos de carne es un plato tradicional del nordeste y este de Argentina, ideal para comidas familiares de invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora 30 minutos

Ingredientes

150 gr de carne vacuna picada

150 gr de carne de cerdo picada

150 gr de arroz

1 repollo grande (preferentemente blanco)

1 cebolla

1 cebollita de verdeo

2 dientes de ajo

1 morrón

50 gr de panceta ahumada picada

200 gr de puré de tomates

1 puñado de perejil fresco

Sal y pimienta a gusto

Aceite y vinagre, cantidad necesaria

Cómo hacer rollitos de repollo rellenos de carne, paso a paso

Separar las hojas del repollo con cuidado. Blanquearlas en agua hirviendo durante 15 minutos y controlar el punto para que no se cocinen por completo. Rehogar en una sartén la cebolla, el morrón, la cebollita de verdeo, el ajo y la panceta picada en un poco de aceite. Agregar la carne vacuna y la carne de cerdo. Cocinar a fuego bajo hasta que cambien de color. Incorporar el puré de tomates y cocinar todo junto durante 10 minutos. Salpimentar y sumar el perejil picado. Retirar del fuego, dejar entibiar y agregar el arroz crudo. Mezclar bien. Extender cada hoja de repollo y colocar una cucharada generosa de relleno en el centro. Enrollar y doblar los extremos hacia adentro para formar los rollitos. En una cacerola amplia, cubrir el fondo con algunas hojas de repollo. Colocar encima los rollitos, uno al lado del otro. Rociar con un chorrito de aceite y vinagre. Agregar suficiente agua o salsa de tomate para cubrir hasta la mitad. Cocinar a fuego corona (muy bajo) y cacerola tapada durante 90 minutos.

Consejo técnico: El fuego debe ser suave para que los rollitos no se desarmen y el arroz se cocine de manera pareja.

La cocción lenta de los rollitos de repollo, en salsa ligera o al vapor, garantiza un plato jugoso, tierno y fácil de compartir (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 34 gr

Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente bien tapado. Se puede freezar por 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo o en microondas con el recipiente tapado para evitar que se sequen.