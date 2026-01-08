Tendencias

La estrategia de Harvard para fortalecer la disciplina y cumplir metas importantes

Enfocarse en lo esencial, asumir compromisos personales y priorizar tareas de alto impacto permite sostener la constancia y avanzar hacia objetivos relevantes

Guardar
La disciplina personal, según Harvard,
La disciplina personal, según Harvard, representa el factor clave que separa a quienes logran sus objetivos de quienes abandonan sus metas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir metas en logros no es cuestión de suerte ni de talento extraordinario. La ciencia lo confirma: la disciplina personal es el rasgo que realmente separa a quienes avanzan y cumplen sus objetivos de quienes se quedan en el intento.

Lejos de depender solo de la motivación, la capacidad de perseverar, resistir distracciones y priorizar lo importante se ha transformado en un diferencial esencial en el mundo actual.

De acuerdo con Harvard Business Review, la disciplina permite mantener la constancia frente a obstáculos y desafíos, independientemente del entusiasmo inicial. Esta capacidad implica rechazar tentaciones inmediatas y sostener el esfuerzo hacia objetivos a largo plazo, lo que marca la diferencia en el cumplimiento de proyectos relevantes.

Por eso, la Universidad de Harvard y fuentes líderes en educación han identificado las estrategias más efectivas para cultivar la disciplina, incluso en los días menos inspirados:

1. Esencialismo

Una de las principales recomendaciones, expuesta por Harvard Business Review y el autor Greg McKeown, es la práctica del esencialismo. Este enfoque exige identificar de manera consciente qué es realmente fundamental y eliminar distracciones y actividades innecesarias.

El esencialismo, recomendado por Harvard
El esencialismo, recomendado por Harvard Business Review, impulsa a priorizar solo las tareas más valiosas para alcanzar el éxito personal o profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según McKeown, es necesario ser “extremos” al decidir qué conservar, priorizando solo aquello que contribuye directamente a las metas personales o profesionales. Así, el tiempo y la energía se destinan a lo verdaderamente esencial.

2. Dispositivos de compromiso

Otra estrategia, señalada por la Harvard School of Education, es la adopción de dispositivos de compromiso. Estos acuerdos personales pueden incluir restricciones, sanciones por no cumplir un objetivo, y recompensas asociadas al logro.

Por ejemplo, comprometerse a realizar ejercicio cinco veces por semana y, al cumplirlo, disfrutar de una experiencia especial como recompensa. Estos mecanismos resultan más efectivos cuando están ligados a metas relevantes, ya que contribuyen a generar una sensación de competencia personal y facilitan la formación de hábitos duraderos.

3. Priorizar el valor sobre el volumen

Una tercera clave, mencionada por Harvard Business Review y la revista Time, consiste en dar prioridad al valor antes que al volumen de tareas. Esto implica evitar la multitarea y la dispersión, para centrarse en actividades que generan el mayor impacto.

La priorización del valor sobre
La priorización del valor sobre el volumen de tareas, sugerida por Harvard y Time, aumenta el impacto y la calidad del trabajo realizado diariamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Time recomienda identificar las tareas de mayor valor y enfocarse en ellas: “Al priorizar el valor sobre el volumen y centrarte en las tareas que realmente importan, aumentarás la calidad de tu trabajo y el valor que aportas”. Las tareas menos prioritarias pueden quedar en una lista de “hacer más tarde” y su relevancia debería ser revisada si nunca se convierten en acciones principales.

4. La repetición y las rutinas como pilares

Harvard Business Review enfatiza que la repetición de conductas disciplinadas y la creación de rutinas son fundamentales para consolidar la disciplina. Los dispositivos de compromiso favorecen que ciertas acciones se transformen en hábitos automáticos, facilitando el autocontrol en momentos de baja motivación.

5. Disciplina

Las fuentes académicas coinciden en que la disciplina no es una cualidad innata, sino una destreza adquirible mediante estrategias como el esencialismo, los dispositivos de compromiso y la priorización de tareas valiosas, incluso cuando la motivación escasea.

Sostener el esfuerzo diario, evitar
Sostener el esfuerzo diario, evitar gratificaciones inmediatas y priorizar lo esencial son prácticas fundamentales para alcanzar metas significativas, de acuerdo con expertos de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posponer gratificaciones inmediatas, sostener el esfuerzo diario y priorizar lo esencial son los factores que distinguen a quienes logran resultados duraderos y significativos. Sin autocontrol, los logros profundos permanecen fuera de alcance.

Temas Relacionados

Disciplina personalUniversidad de HarvardHarvard Business ReviewHábitosAutocontrolTimeGQesencialismoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El consumo excesivo de conservantes alimentarios está asociado a mayor riesgo de cáncer

Una investigación realizada por científicos de la Universidad de la Sorbona de París y publicado en The BMJ reveló que la ingesta elevada está vinculada a mayor incidencia de tumores de mama y próstata, entre otros

El consumo excesivo de conservantes

Tos convulsa: un nuevo estudio confirma que la vacuna en embarazadas fortalece el sistema inmune de los bebés

Una investigación de Países Bajos publicada en The Lancet Microbe demostró que la inmunización materna transfiere anticuerpos a la sangre y mucosa nasal de los recién nacidos

Tos convulsa: un nuevo estudio

Cuánto ejercicio intenso es saludable: este es el límite que el cuerpo puede tolerar

El entrenamiento excesivo puede traer consecuencias físicas y psicológicas. La ciencia revela cuánta intensidad es segura y cómo identificar las señales de alerta

Cuánto ejercicio intenso es saludable:

Elvis Presley, ícono de moda: los looks que hicieron historia y definieron un estilo

La leyenda del rock and roll hubiese celebrado hoy un nuevo cumpleaños. Sus trajes y peinados perduran como referentes de una personalidad y fuente de inspiración para la cultura pop contemporánea

Elvis Presley, ícono de moda:

Receta de merluza a la plancha, rápida y fácil

Una manera de preparar pescado en solo 15 minutos, aprovechando ingredientes frescos y condimentos clásicos para toda la familia

Receta de merluza a la
DEPORTES
El delantero de Boca Juniors

El delantero de Boca Juniors Milton Giménez se nacionalizó paraguayo: ¿tiene chances de jugar el Mundial?

Se filtró un video de Anthony Joshua hablando del trágico accidente en Nigeria: “Dos de mis amigos fallecieron”

El presidente de Godoy Cruz habló sobre la negociación con River Plate por Santino Andino: la oferta del exterior que rechazaron

Lucas Blondel podría irse de Boca Juniors y jugar en otro equipo grande del fútbol argentino

La millonaria batalla legal entre dos hermanos por el mítico casco de un leyenda de la Fórmula 1

TELESHOW
Soledad Pastorutti a 30 años

Soledad Pastorutti a 30 años de su debut: la historia del primer poncho y el origen de una leyenda

El primer posteo de Christian Petersen luego de recibir el alta médica: “A seguir”

La primera reacción de Wanda Nara tras su separación de Martín Migueles

Luciano Castro le confirmó a Griselda Siciliani su infidelidad con una española: “La situación es dolorosa”

“Vamos a hacerlo salir, si no me matan”: Maxi López explicó la polémica frase sobre el nacimiento de su hijo

INFOBAE AMÉRICA

La historia del saco de

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60

El capítulo de Los Simpsons que se burló de Yoko Ono

“Desde marzo podrían empezar los apagones en Ecuador si no se corrige el rumbo”, advirtió experto energético

Rusia rechazó el plan de seguridad europeo para Ucrania y advirtió que toda presencia militar occidental será un objetivo legítimo

Cuando Vargas Llosa dijo que Venezuela se equivocó con Chávez como Alemania con Hitler