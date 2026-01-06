Receta de solomillo de cerdo al ajo, rápida y fácil

El solomillo de cerdo al ajo es una receta mediterránea que combina sabor intenso con una preparación rápida y sencilla - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El solomillo de cerdo al ajo es un plato que se destaca por su sencillez y su sabor intenso, ideal para cualquier ocasión en la que se desea servir una comida deliciosa sin invertir demasiado tiempo. Esta preparación se caracteriza por combinar la ternura del solomillo, uno de los cortes más apreciados del cerdo, con el aroma y el gusto pronunciado del ajo, logrando así una experiencia culinaria sabrosa y reconfortante.

Este plato tiene raíces en la tradición mediterránea, especialmente en España, y se ha adaptado en numerosas variantes a lo largo y ancho de América Latina. La receta se presta tanto para una comida cotidiana como para una cena especial. El acompañamiento suele ser sencillo: papas doradas, arroz blanco o ensaladas frescas, lo que permite realzar aún más el protagonismo del solomillo y su salsa aromática.

Receta de solomillo de cerdo al ajo

La elaboración del solomillo de cerdo al ajo comienza cortando el solomillo en medallones y dorándolos en una sartén caliente con aceite de oliva. Luego, se añade ajo picado y, tras liberarse sus aromas, se incorpora vino blanco seco para formar una salsa ligera. El proceso es rápido y requiere atención para no sobrecocinar la carne, garantizando así una textura jugosa y tierna.

El plato se completa con un toque de sal y pimienta, y opcionalmente se decora con perejil fresco picado para aportar color y frescura. La receta resulta accesible y práctica, ideal para quienes buscan un plato principal sabroso en pocos minutos.

La receta original de solomillo de cerdo al ajo rinde entre tres y cuatro porciones ideales para cualquier comida principal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

La preparación de este solomillo de cerdo al ajo es sumamente rápida:

Preparación de ingredientes: 5 minutos

Cocción del solomillo y la salsa: 8 minutos

Reposo y emplatado: 2 minutos

Tiempo total estimado: 15 minutos.

Ingredientes

1 solomillo de cerdo (aproximadamente 600 g)

6 dientes de ajo grandes

3 cucharadas de aceite de oliva

½ vaso de vino blanco seco (100 ml)

Sal y pimienta negra al gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer solomillo de cerdo al ajo, paso a paso

Limpiar el solomillo de cerdo retirando el exceso de grasa y cortarlo en medallones de 2-3 cm de grosor. Pelar y picar finamente los dientes de ajo. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto. Añadir los medallones de solomillo y dorar 2 minutos por cada lado, hasta sellar la carne. Retirar y reservar. En la misma sartén, incorporar el ajo picado y rehogar durante 1 minuto, evitando que se queme. Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante 1-2 minutos, removiendo para integrar los jugos de la carne. Regresar los medallones de solomillo a la sartén, sazonar con sal y pimienta, y cocinar 2 minutos adicionales, bañando la carne con la salsa. Retirar del fuego, espolvorear con perejil fresco picado y servir de inmediato.

Este plato destaca por el uso de medallones de solomillo de cerdo dorados con ajo y un toque de vino blanco seco - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 3 y 4 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción, se estima el siguiente aporte nutricional aproximado:

Calorías: 270

Grasas: 13 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 2 g

Azúcares: 0,2 g

Proteínas: 34 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La preparación puede conservarse en la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Para mantener la jugosidad, se recomienda recalentar suavemente antes de consumir.