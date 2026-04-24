Tras el conflicto con los meteorólogos, el Gobierno habilitó a la empresa de navegación aérea a contratar otros proveedores

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), como autoridad aeronáutica, será quien regule, supervise y fiscalice la prestación del servicio MET.

Luego del paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , en respuesta a los recortes de personal y recursos, el Gobierno dispuso que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) podrá brindar por cuenta propia o mediante la contratación de terceros el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET). Se busca que haya más libertad para la elección de proveedores.

Actualmente, la empresa estatal recibe la prestación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pero con la nueva normativa tendrá la facultad de contratar a cualquier proveedor, nacional o internacional, que “esté en condiciones de brindar el servicio y de suministrar la información meteorológica aeronáutica precisa y necesaria para el adecuado desarrollo de las operaciones aéreas”.

Por su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), como autoridad aeronáutica, será quien regule, supervise y fiscalice la prestación del servicio MET.

En los considerandos del decreto Decreto 274/2026, se argumentó que la seguridad operacional del sistema requiere “la prestación ininterrumpida, regular y confiable” de los servicios de navegación aérea, incluido el MET, cuya disponibilidad resulta crítica para la planificación y ejecución de las operaciones aéreas.

El Ejecutivo argumentó que la seguridad operacional del sistema requiere “la prestación ininterrumpida, regular y confiable” de los servicios de navegación aérea, incluido el MET

“La afectación, interrupción o prestación deficiente de este servicio produce consecuencias inmediatas sobre la operación del sistema, pudiendo derivar en demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas con impacto directo en usuarios, cargas y operadores y en la actividad económica”, sostuvieron.

“En el contexto actual se verifican circunstancias operativas que evidencian limitaciones en el esquema institucional vigente para asegurar la continuidad del servicio, en particular por la concentración de funciones críticas en un único proveedor y por la ausencia de mecanismos alternativos de provisión que permitan responder con inmediatez ante contingencias”, agregaron.

En la Secretaría de Transporte aclararon que el Servicio Meteorológico Nacional continuará prestando el servicio a EANA, ya contratado, por hasta 180 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.

“Estos cambios en las libertades de contratación representan un paso más en la reorganización de las empresas y organismos del sector aeronáutico, los cuales se alinean con la normativa internacional y con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). De este modo, se consolida el avance con el objetivo permanente del fortalecimiento de la seguridad operacional, la optimización de los recursos y la modernización del sector aeronáutico en la Argentina”, indicaron fuentes oficiales.

En la Secretaría de Transporte aclararon que el Servicio Meteorológico Nacional continuará prestando el servicio a EANA, ya contratado, por hasta 180 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto (ENAIRE / Europa Press)

Vale mencionar que el Gobierno avanza en una reestructuración del SMN que incluye el despido de 140 empleados contratados, enfocado en funciones administrativas y de observación manual, y la puesta en marcha de un plan integral de modernización, orientado a automatizar procesos, reducir costos operativos y adecuar el sistema a estándares internacionales.

La reforma tuvo su origen en un informe realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger. El documento detectó un exceso de personal en distintas áreas, sobre todo en las administrativas, y lo asoció con medidas anteriores que, según la evaluación oficial, alteraron el objetivo operativo del organismo.

La medida busca generar un ahorro estimado en más de 3.500 millones de pesos anuales, producto de la reducción de contratos y la reorganización operativa.

Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que la reducción del SMN podría tener un “impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas”, ya que la información brindada por estos técnicos es insustituible en las operaciones de control y prevención de incidentes aeronáuticos.

Como resultado, el sindicato programó una medida de fuerza para este viernes 24 de abril, aunque finalmente fue suspendida luego de que el Gobierno nacional la declarara ilegal por tratarse de un servicio esencial.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “el SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y, por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”.