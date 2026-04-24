República Dominicana

República Dominicana bajo alerta: Sistema frontal en disipación y vaguada mantendrán lluvias intensas el fin de semana

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 21 el número de provincias bajo niveles de alerta ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos, debido a la incidencia de un sistema frontal en proceso de disipación y una vaguada activa

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Calle inundada por lluvia en República Dominicana. Coches avanzan y personas caminan con paraguas. Un cartel indica "PRECAUCIÓN INUNDACIONES".
Calles anegadas en República Dominicana tras intensas lluvias, con vehículos transitando y peatones buscando resguardo bajo paraguas, destacando el riesgo de inundaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) han emitido una actualización crítica sobre las condiciones climáticas que afectan el territorio nacional.

A pesar de que el sistema frontal que ha incidido sobre la región norte ha iniciado un proceso de disipación gradual, la combinación de una vaguada y la entrada de viento cálido del sureste garantiza que la inestabilidad atmosférica persista, provocando lluvias significativas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país durante las próximas 48 a 72 horas.

Ante el riesgo inminente de inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, así como la posibilidad de deslizamientos de tierra, el COE mantiene un estricto esquema de alertas. Actualmente, Puerto Plata y Espaillat se encuentran en Alerta Roja, siendo las zonas con mayor vulnerabilidad inmediata debido a la saturación de los suelos y la persistencia de las lluvias asociadas a los remanentes del frente.

En Alerta Amarilla, se encuentran 08 provincias: San José de Ocoa, Monte Cristi, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, La Vega y Monseñor Nouel. Por su parte, la Alerta Verde se extiende a 11 demarcaciones, incluyendo el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan, Elías Piña, y áreas de la región este como Hato Mayor y Monte Plata.

El COE mantiene 02 provincias en alerta roja,08 en amarilla y aumenta 10 y el Distrito Nacional en verde, debido a que un sistema frontal casi estacionario al norte del país (Cortesía @COE_RD).
El COE mantiene 02 provincias en alerta roja,08 en amarilla y aumenta 10 y el Distrito Nacional en verde, debido a que un sistema frontal casi estacionario al norte del país (Cortesía @COE_RD).

De igual manera, el informe técnico del INDOMET aclara que, si bien la estructura del sistema frontal se está debilitando al norte del país, su masa nubosa sigue generando precipitaciones moderadas en la costa atlántica.

Este flujo de aire cargado de humedad, al interactuar con una vaguada en varios niveles de la troposfera, potenciará el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical durante las tardes.

Proyecciones para el fin de semana

El panorama para el fin de semana no muestra una mejoría definitiva. Para el sábado, se espera una mañana con chubascos aislados en el litoral caribeño, pero la tarde volverá a ser inestable. El INDOMET prevé nublados intensos con aguaceros localmente fuertes en provincias como Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Santiago Rodríguez.

El domingo, la vaguada continuará dominando las condiciones del tiempo. Aunque se esperan periodos de sol durante la mañana, la tarde estará marcada por tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noreste y el centro del país. En el Gran Santo Domingo, las temperaturas se mantendrán calurosas, oscilando entre los 29 °C y 31 °C, con un ambiente mayormente soleado tras algunos chubascos matutinos.

El meteorólogo Wagner Rivera presenta el pronóstico detallado para la República Dominicana. Se esperan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a un sistema frontal y la inestabilidad atmosférica.

De igual manera, las autoridades han recomendado a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto. Esta restricción se extiende desde la Bahía de Manzanillo en Monte Cristi hasta Cabo Engaño en La Altagracia. El oleaje se tornará anormal debido a los vientos, y la visibilidad se verá reducida significativamente por las cortinas de lluvia y las descargas eléctricas en alta mar.

El COE hace un llamado enérgico a la población:

  1. Evitar el cruce de ríos: Abstenerse de intentar atravesar cualquier cuerpo de agua que presente niveles elevados o turbidez, ya que las corrientes pueden ser engañosas y peligrosas.
  2. Uso de balnearios: Queda prohibido el uso de balnearios en las provincias bajo alerta hasta que las autoridades determinen que el riesgo ha cesado.
  3. Vigilancia en zonas de riesgo: Aquellos ciudadanos que residen cerca de laderas o pendientes deben estar atentos a señales de saturación de suelo para prevenir tragedias por deslizamientos.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución de la vaguada y actualizarán los niveles de alerta según el comportamiento de las lluvias en las cuencas hidrográficas.

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