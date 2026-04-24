Costa Rica

Contadores en Costa Rica se capacitan en inteligencia artificial para fortalecer la toma de decisiones empresariales

El Colegio de Contadores Privados realizará su primer congreso especializado en IA, donde unas 500 personas podrán adquirir herramientas para automatizar procesos y generar análisis estratégicos

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El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica realizará su primer congreso sobre inteligencia artificial aplicada a la contabilidad. Cortesía: Colegio de Contadores Privados
El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica realizará su primer congreso sobre inteligencia artificial aplicada a la contabilidad. Cortesía: Colegio de Contadores Privados

El uso de la inteligencia artificial continúa expandiéndose en el ámbito profesional y ahora alcanza de lleno al sector contable en Costa Rica. El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica anunció la realización de su primer Congreso de Inteligencia Artificial aplicada a la contabilidad, un evento que busca transformar el rol de los profesionales del área en la toma de decisiones empresariales.

La actividad se llevará a cabo este sábado 25 de abril en San José y reunirá a cerca de 500 participantes, quienes tendrán la oportunidad de capacitarse en el uso de herramientas tecnológicas orientadas a optimizar procesos contables y financieros.

Según explicó Rocío Quirós Gómez, presidenta del Colegio, la inteligencia artificial ya está redefiniendo el ejercicio de la profesión al permitir automatizar tareas repetitivas, reducir errores humanos y acelerar procesos que antes requerían mayor tiempo operativo.

“La inteligencia artificial permite que informes que antes tomaban hasta tres días puedan elaborarse en medio día, lo que libera tiempo para el análisis estratégico y la asesoría a clientes”, señaló la jerarca.

De tareas operativas a decisiones estratégicas

El avance de estas tecnologías marca un cambio en el perfil del profesional contable, que pasa de centrarse en el registro de información a convertirse en un actor clave en la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

De acuerdo con el Colegio, el uso de inteligencia artificial no solo mejora la eficiencia, sino que también permite generar análisis de mayor valor, identificar oportunidades de crecimiento y detectar áreas que requieren ajustes dentro de las empresas.

Además, estas herramientas facilitan el cumplimiento de normas contables internacionales en un entorno globalizado, donde la transparencia y la reputación corporativa son factores determinantes.

Cronograma de actividades. Cortesía: Colegio de Contadores Privados
Cronograma de actividades. Cortesía: Colegio de Contadores Privados

Un congreso con enfoque práctico

El evento contará con la participación de especialistas nacionales provenientes de instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, así como representantes del sector privado con experiencia en la implementación de inteligencia artificial en procesos contables.

Entre los temas que se abordarán destacan la aplicación de la IA en finanzas, los aspectos legales vinculados a su uso, la transformación empresarial hacia modelos digitales y las nuevas estrategias para la captación de clientes.

También se discutirá el estado actual de la inteligencia artificial en Costa Rica, pasando de la visión conceptual a su implementación práctica en el entorno empresarial.

Una tendencia que crece en el país

La incorporación de inteligencia artificial en sectores como la contabilidad se suma a una tendencia más amplia en Costa Rica, donde cada vez más industrias adoptan tecnologías para mejorar su competitividad y eficiencia.

En este contexto, la capacitación continua se vuelve clave para que los profesionales puedan adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización.

“El rol del contador evoluciona. Ya no se limita a registrar información, sino que se fortalece como un asesor estratégico dentro de las organizaciones”, enfatizó Quirós.

Mujer con auriculares toma notas mientras asiste a un curso virtual de IA en su laptop, junto a libros y una taza.
La inteligencia artificial permite automatizar procesos y reducir errores en el trabajo contable.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso y participación

El Colegio informó que la inscripción al congreso será gratuita para los profesionales incorporados que se encuentren al día con sus obligaciones, como parte de su estrategia de fortalecimiento gremial.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del sitio web oficial del Colegio o mediante sus canales institucionales.

La iniciativa representa un paso en la modernización del sector contable en el país, en un momento donde la tecnología redefine la forma en que las empresas gestionan su información y toman decisiones.

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