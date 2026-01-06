Cómo las tradiciones y eventos festivos pueden transformar la forma en que los niños perciben el consumo de carne

Un estudio de la Universidad de Exeter revela cómo las tradiciones familiares, como la Navidad, influyen en la aceptación infantil del consumo de carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de haber compartido la cena de Navidad, un reciente estudio arroja luz sobre cómo las tradiciones culturales influyen en la percepción infantil acerca del consumo de carne.

En el Reino Unido, investigadores analizaron los momentos y motivos por los cuales los niños comienzan a aceptar la idea de comer animales, focalizándose en el papel de los ritos familiares y las celebraciones de fin de año.

El trabajo, que indaga en la experiencia infantil y los valores morales vinculados a la alimentación, invita a repensar el modo en que los hábitos festivos modelan el razonamiento moral desde la infancia.

El estudio analizó la respuesta de 597 participantes del Reino Unido, abarcando desde niños de 4 años hasta adultos de 85 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, realizada por la Universidad de Exeter, involucró a 597 personas de entre 4 y 85 años. Su objetivo fue profundizar en cómo la cultura moldea la moralidad en torno al consumo de carne a lo largo de las diferentes etapas de la vida, especialmente en momentos de fuerte carga simbólica como la Navidad.

Mayor sensibilidad moral en los primeros años

De acuerdo con el estudio, los niños pequeños manifiestan una preocupación moral más intensa por los animales que los adultos. Para muchos, la idea de que seres conocidos o cuidados puedan transformarse en alimento resulta difícil de procesar y aceptar.

Sin embargo, cuando el acto de comer carne se sitúa en un contexto cultural significativo, como la cena de Navidad recientemente celebrada, los más pequeños tienden a considerar el consumo de carne como algo más aceptable. La tradición aparece, así, como una justificación predominante, desplazando las inquietudes relacionadas con el bienestar animal.

El análisis revela que las costumbres familiares enseñan a priorizar la convivencia y la cultura sobre las dudas éticas acerca del consumo de carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis revela que durante la infancia, el razonamiento moral sobre los animales se ve profundamente influenciado por las prácticas y normas sociales.

Las festividades familiares recurrentes llevan a los niños a ajustar sus valores personales y a integrar las conductas colectivas, aprendiendo a priorizar el significado social por encima de sus propias dudas éticas.

Transformaciones a lo largo de la vida

A medida que los niños crecen y la exposición a rituales de consumo de carne se vuelve habitual, la perspectiva moral se transforma. El estudio muestra que, en la adolescencia y la adultez, el razonamiento moral respecto a comer animales presenta menos variaciones según el contexto.

Las celebraciones culturales y familiares funcionan como justificación principal para que los niños acepten comer alimentos de origen animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las justificaciones pasan a centrarse en factores como la salud o la importancia de las proteínas, y la tradición continúa ocupando un lugar relevante, mientras que las preocupaciones por el estatus moral del animal se diluyen.

Alex Carter, investigador principal y doctorando en la Universidad de Exeter, destacó que la adaptación a las normas y costumbres se produce especialmente en la infancia: “Nuestra investigación encontró que los niños están altamente sintonizados con las normas sociales y las prácticas de grupo. Al participar en eventos culturalmente relevantes, aprenden a priorizar las necesidades humanas sobre el bienestar animal”, afirmó.

Diseño y hallazgos de la investigación

La investigación se estructuró en dos estudios. El primero abarcó a tres grupos etarios: 130 niños, 145 adolescentes y 154 adultos.

La socialización cultural durante la infancia es clave para la formación de actitudes hacia los animales y la alimentación, según los hallazgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo se centró en ciento 68 niños de entre 4 y 7 años. A todos ellos se les presentaron historias que involucraban el consumo de animales tanto en celebraciones especiales como en situaciones cotidianas.

El equipo observó que, ante escenarios festivos, los niños justificaban con mayor frecuencia el consumo de carne por la importancia de la ocasión, priorizando el significado social sobre sus reservas iniciales. Estos resultados refuerzan el rol de la socialización cultural en la formación de actitudes hacia los animales y la alimentación.

Según la Universidad de Exeter, los hallazgos sugieren que vincular alimentos de origen vegetal a celebraciones de alto valor simbólico —como las que acaban de tener lugar en estas fechas— podría favorecer prácticas de consumo más sostenibles.

Un reciente estudio demuestra que la experiencia compartida en celebraciones impacta en la adaptación moral y en el modo en que los niños justifican sus decisiones alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también reconoce sus propios límites: sus conclusiones se circunscriben a tradiciones occidentales como la Navidad y advierte sobre la necesidad de explorar cómo otras prácticas culturales y religiosas, presentes en diferentes sociedades, moldean el desarrollo moral y las decisiones alimentarias.

Los resultados completos se publicaron en la revista Social Psychological and Personality Science bajo el título “Values Over Virtues: How Children Trade Off Their Moral Concern for Animals With the Importance of Human Eating Practices”. El trabajo contó con el apoyo del UKRI Economic and Social Research Council a través de una beca estudiantil.

Así, en pleno enero y con las celebraciones aún frescas en la memoria, el estudio invita a repensar el peso de las tradiciones en la construcción de la moralidad infantil y el modo en que, año tras año, los rituales compartidos guían nuestras decisiones en torno a la mesa. La costumbre y la convivencia siguen modelando, incluso desde los primeros años, la mirada sobre el alimento y el lugar de los animales en nuestra cultura.