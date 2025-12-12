Salud

Fiestas de fin de año: 5 recomendaciones para cuidar la salud emocional de los niños

El ruido, los cambios en las rutinas y las expectativas influyen en la conducta de los chicos. En exclusiva para Infobae, especialistas de INECO comparten recomendaciones para acompañarlos y favorecer un feliz encuentro familiar

Guardar
Los entornos festivos presentan estímulos
Los entornos festivos presentan estímulos que pueden sobrecargar el sistema nervioso de los chicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las celebraciones de fin de año constituyen un entorno de sobrecarga sensorial y social: luces, ruidos, cambios de rutina, horarios extendidos y múltiples interacciones. Para el cerebro infantil, que aún está desarrollando sus redes de autorregulación emocional, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, este combo puede ser un verdadero desafío.

Comprender cómo funciona el neurodesarrollo ayuda a ajustar expectativas y a acompañar mejor. No se trata de “portarse bien”, sino de que el sistema nervioso de un niño opera distinto fuera de su estructura diaria.

Sueño alterado, comidas diferentes y un ambiente ruidoso aumentan la probabilidad de desregulación. La flexibilidad ajustada, sin perder límites, es clave para que la noche sea disfrutable también para ellos.

“Los niños regulan mejor cuando se sienten seguros y acompañados. Un momento previo de conexión (juego breve, abrazo, charla) fortalece su ‘tanque afectivo’ y disminuye la activación del ‘cerebro de alarma’. De igual manera, respetar su comodidad física y evitar exigencias innecesarias, como ropa que molesta o mesas demasiado largas, reduce tensiones que luego se traducen en conductas desbordadas”, señala la doctora Andrea Abadi (MN 76.165), médica psiquiatra y directora del Departamento Infanto Juvenil de INECO.

Ofrecer espacios tranquilos y permitir
Ofrecer espacios tranquilos y permitir pausas ayuda a que los niños recuperen el equilibrio emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante recordar que su autorregulación aún está en desarrollo. Pedir calma absoluta durante largas sobremesas o en entornos de sobrecarga sensorial no es realista: el cerebro infantil no cuenta todavía con funciones ejecutivas plenamente maduras para sostenerlo.

Por eso, ofrecer opciones, habilitar pausas, permitir que se retiren unos minutos o acompañarlos en espacios más tranquilos ayuda a restablecer el equilibrio emocional.

Del mismo modo, es esencial respetar los límites corporales. Forzar saludos físicos no deseados activa respuestas de estrés en muchos niños. Permitir que elijan cómo saludar, con palabras, sonrisa, choque de manos o abrazo si así lo desean, promueve autonomía, seguridad y respeto por su cuerpo.

Recomendaciones

Cuando el cerebro sabe qué esperar, se reduce la reactividad emocional.

Ofrecer elementos reguladores (como auriculares si el ruido los incomoda) u organizar pequeños descansos previene que el sistema nervioso alcance un punto de saturación.

Si aparece irritabilidad o desborde, una breve salida del estímulo —un pasillo, balcón o patio— ayuda a bajar la activación emocional y permite reorganizar el comportamiento.

Recordar que los niños no cuentan con la misma capacidad de regulación que los adultos evita frustraciones.

Reducen el malestar físico y, con ello, la probabilidad de desregulación emocional.

En síntesis, “Las fiestas pueden ser un momento hermoso para compartir con los chicos si recordamos que su cerebro todavía está aprendiendo a regularse. Cuando anticipamos, acompañamos y respetamos sus tiempos y su cuerpo, todo fluye mejor. Menos exigencia y más conexión, a veces eso es todo lo que necesitan para que la noche sea realmente disfrutable para todos”, concluye la doctora Abadi.

Temas Relacionados

Regulación emocional INECO Celebraciones Infancia Neurodesarrollo Sistema nervioso Flexibilidad cognitiva Conducta infantilSalud mentalNavidadFin de añoFiestas

Últimas Noticias

“Puedo sentir lo que piso”: una cirugía transforma el uso de prótesis en pacientes con amputaciones de piernas

Esta técnica permite recuperar estabilidad y prevenir molestias. Cómo funciona

“Puedo sentir lo que piso”:

Brote de gripe H3N2: quiénes deben vacunarse y por qué es esencial proteger a los grupos de riesgo

La variante K de la influenza A avanza con fuerza en Europa y los expertos alertan sobre la importancia de inmunizar a las personas más susceptibles de tener complicaciones graves. Cuándo se espera que llegue el virus a Sudamérica y cómo estar protegido

Brote de gripe H3N2: quiénes

Claves respaldadas por expertos para una vejez activa, independiente y saludable

Especialistas de Cleveland Clinic explican qué hábitos y decisiones ayudan a mantener la autonomía, el bienestar físico y la salud mental a lo largo de los años

Claves respaldadas por expertos para

El modo en que empezás tu mañana influye en tu longevidad

Dormir bien, moverse al despertar y elegir alimentos saludables pueden marcar la diferencia en tu salud y ayudarte a sumar años de vida

El modo en que empezás

Investigaciones muestran que imaginar encuentros positivos moldea los sentimientos de la vida real

Healthday Spanish

Investigaciones muestran que imaginar encuentros
DEPORTES
Insólito: Jack Doohan chocó por

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva y en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

Los dos clubes con los que negocia Enzo Pérez tras su salida de River Plate

Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste definen el título de damas en el Interclubes

TELESHOW
El nuevo gesto de Ian

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

Maxi López y Daniela Christiansson se animaron a un desafío viral: “¿Quién es el más celoso, aunque diga que no lo es?”

INFOBAE AMÉRICA

Balotaje en Chile: el candidato

Balotaje en Chile: el candidato José Antonio Kast prometió “orden, seguridad y confianza” en el cierre de su campaña

Cómo la motocicleta transforma el empleo y la economía familiar en México

La derecha liberal sí existe: el libro que desafía mitos y propone una nueva forma de hacer política

Qué leer esta semana: los libros que más me gustaron en 2025, en no ficción

El grupo terrorista Hamas rechazó la decisión de Bolivia de restablecer relaciones diplomáticas con Israel