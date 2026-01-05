Esta noche llegan los Reyes Magos: cómo elegir juguetes seguros según la edad

La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda revisar siempre las etiquetas y advertencias de edad antes de adquirir un juguete (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la víspera de la llegada de los Reyes Magos, familias de todo el mundo se preparan para sorprender a niñas y niños con nuevos juguetes.

Sin embargo, especialistas y organismos como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advierten que la ilusión debe acompañarse de una elección responsable, priorizando la seguridad y la adecuación de los juguetes a cada etapa del desarrollo.

Juego seguro: un pilar para la infancia

Los juguetes deben contar con certificaciones oficiales y estar libres de materiales peligrosos, como plomo, cadmio y retardantes de llama bromados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juego constituye una herramienta fundamental en el desarrollo infantil, ya que fomenta la socialización, el aprendizaje y la creatividad. Según los pediatras, los beneficios de jugar solamente se alcanzan plenamente cuando el entorno es seguro y los juguetes no representan riesgos para la salud. “Jugar es crecer, aprender, explorar. Pero todo eso debe darse en un entorno cuidado, donde el juguete sea un facilitador del desarrollo, y no un motivo de consulta médica”, afirmó en una nota a Infobae Adela Armando, secretaria del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la SAP.

Principales riesgos y alertas recientes

Los peligros asociados a los juguetes abarcan desde la asfixia por piezas pequeñas, globos o envoltorios hasta intoxicaciones por pinturas, plásticos o metales pesados. Otros riesgos incluyen lesiones por defectos de diseño, quemaduras por componentes eléctricos, dermatitis por materiales no lavables y daños auditivos o visuales provocados por ruidos intensos o luces potentes, según la SAP y la CAIJ.

El sistema europeo Safety Gate registró 4.137 alertas sobre productos peligrosos en 2024; 609 correspondieron a juguetes, con la asfixia por piezas pequeñas como principal causa (39%). En el plano químico, las mayores preocupaciones se relacionan con los ftalatos presentes en plásticos blandos (122 casos), así como con el plomo y el boro.

La exposición a plomo y cadmio es motivo de especial atención. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria advierte que no existe un nivel seguro de plomo para el desarrollo cerebral infantil. El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos estima que morder o chupar juguetes puede aportar hasta el 50% de la exposición total al plomo respecto de los alimentos, mientras que el cadmio podría sumar un 20% adicional.

Ftalatos y sustancias tóxicas: un desafío persistente

Los ftalatos, utilizados para dar flexibilidad a los plásticos, son disruptores endocrinos asociados a alteraciones del desarrollo hormonal en la infancia. Safety Gate señala que aproximadamente el 25% de los juguetes plásticos de China no cumplen la normativa europea sobre estos compuestos, e incluso se han detectado casos en los que los límites se superan ampliamente. En España, el proyecto DEMOCOPHES documentó niveles de monoetil ftalato en niños seis veces superiores a la media europea.

Estudios recientes detectaron retardantes de llama bromados, provenientes de residuos electrónicos, en juguetes fabricados con plástico reciclado, sobre todo de color negro. Estas sustancias, presentes en concentraciones superiores a los límites legales en once de 84 productos analizados en Europa, implican riesgos para la función tiroidea y el sistema nervioso.

Cómo elegir juguetes seguros según la edad

La elección del juguete adecuado depende del desarrollo y la personalidad de cada niño o niña. La CAIJ recomienda:

De cero a seis meses: gimnasios de cuna, juguetes de tela y objetos para la dentición que estimulen los sentidos.

De seis a 24 meses: bloques, juguetes de empujar, acuáticos y musicales que favorecen la motricidad y la memoria.

De uno a dos años: juguetes que incentiven el juego físico, libros para colorear y utensilios de cocina atóxicos.

De dos a tres años: juegos de arte, bloques de construcción, rompecabezas sencillos, triciclos y elementos de teatro infantil.

De tres a seis años: bicicletas, juegos de mesa básicos y muñecas con accesorios que promuevan la imaginación y la socialización.

De seis a nueve años: actividades que desafían la habilidad y la estrategia, como juegos de mesa, manualidades y experimentos sencillos de ciencia.

De nueve a 12 años: juego al aire libre, rompecabezas complejos, manualidades más avanzadas y juguetes electrónicos o de construcción.

Plataformas online y juguetes de segunda mano: precauciones clave

Pediatras aconsejan elegir comercios confiables y descartar productos de bajo costo sin certificación o vendidos en plataformas online no reguladas

El comercio online de bajo costo constituye un riesgo específico. Safety Gate alertó sobre plataformas como Temu, donde se retiraron productos por la falta de advertencias de edad obligatorias y por no cumplir las certificaciones requeridas.

Adquirir juguetes antiguos o de segunda mano puede implicar peligros adicionales. Un estudio sueco reveló que el 84% de los juguetes fabricados antes de 2009 exceden los límites actuales para ftalatos, con ejemplos extremos de concentración hasta 400 veces superiores a lo permitido, frente al 30% registrado en juguetes nuevos. En menores de tres años, el riesgo se multiplica.

Regulaciones y recomendaciones para una compra segura

El Observatorio de Seguridad en Juguetes de la CAIJ recibe reportes de incidentes y promueve la cultura del juego seguro en Argentina (Adrián Escandar)

En noviembre de 2024, la Unión Europea aprobó una legislación más estricta, que introduce el pasaporte digital obligatorio para cada juguete, prohíbe categorías específicas de disruptores endocrinos y restringe el uso de diez tipos de bisfenoles, disminuyendo el límite de bisfenol A en un 87,5%. En Argentina, la CAIJ y la SAP reforzaron los controles a través de inversiones en tecnología y ensayos de laboratorio.

Pediatras aconsejan revisar los juguetes de forma periódica, elegir comercios confiables y prestar especial atención a la edad sugerida en los envases como aspecto central de seguridad. “Es fundamental prestar atención a la edad y el modo de uso sugeridos para el juguete. No son datos accesorios: son indicaciones basadas en evaluaciones de riesgo específicas”, señaló Cecilia Rizzuti, prosecretaria del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la SAP.

La CAIJ dispone de un Observatorio de Seguridad en Juguetes y canales para reportar incidentes, promoviendo la cultura del juego seguro y la denuncia de situaciones de riesgo.

Aunque la mayoría de los juguetes comercializados en vías reguladas cumplen con las garantías de seguridad, todavía existe una fracción que representa riesgos. Una elección informada y rigurosa es esencial para proteger la infancia, tanto en este Día de Reyes como el resto del año.