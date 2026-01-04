Tendencias

¿Cómo hacer la mezcla de vinagre con laurel para que tu hogar esté limpio, fresco y libre de malos olores?

Un remedio fácil de preparar transforma el ambiente y aporta sensación de orden y bienestar en las áreas más usadas

Guardar
La nueva fórmula de la
La nueva fórmula de la limpieza: el laurel y el vinagre conquistan el hogar con su fragancia herbal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mezcla sencilla de vinagre y hojas de laurel se consolida como una alternativa doméstica para la limpieza natural, capaz de eliminar malos olores y aportar una fragancia herbal persistente en áreas del hogar como baños y cocinas.

Dicha técnica se ha vuelto popular entre quienes buscan soluciones efectivas, económicas y sin productos químicos industriales, con resultados notables en el ambiente.

De acuerdo con diversas publicaciones, el uso de vinagre y laurel no solo limpia, sino que puede transformar el ambiente y favorecer el bienestar en el hogar.

La mezcla de vinagre y
La mezcla de vinagre y hojas de laurel se posiciona como solución natural y económica para eliminar malos olores en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios principales, diversos sitios de Internet indican que la mezcla actúa como:

  • Neutralizador de olores
  • Resistente y deja un aire renovado con fragancia fresca
  • Mantiene una sensación de orden y confort
  • Mejora la calidad del aire en zonas donde los olores son persistentes.

Cómo hacer una mezcla de vinagre y laurel para el hogar

La receta requiere una taza de agua, una taza de vinagre y tres o cuatro hojas secas de laurel. Las porciones son suficientes para limpiar distintas superficies del hogar.

El método consiste en hervir el agua, el vinagre y las hojas de laurel durante diez minutos. Posteriormente, se deja enfriar hasta alcanzar una temperatura tibia, lo que facilita la aplicación del líquido y potencia la liberación de la fragancia.

Para su uso, ambas fuentes sugieren ventilar bien los ambientes antes y después de limpiar. Se aconseja emplear un paño humedecido en la mezcla para cubrir las superficies, logrando un brillo natural y un aroma persistente.

Esta combinación casera ofrece beneficios
Esta combinación casera ofrece beneficios como neutralizar olores persistentes y dejar una sensación de orden y confort duradera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que es importante abrir las ventanas, ya que esto ayuda a que la fragancia herbal predomine y a evitar que el olor ácido del vinagre se intensifique en espacios cerrados.

Desde el aspecto científico, señalan que el hervor libera aceites esenciales del laurel, como el eucaliptol y el linalol. Estos compuestos aportan un efecto calmante, actúan como desodorantes y ofrecen propiedades antibacterianas ligeras, potenciando la eficacia de este remedio natural.

Advertencias sobre la mezcla de laurel y vinagre

Es importante mencionar que la mezcla es solo de uso externo y no debe ingerirse, ya que el consumo excesivo de vinagre puede provocar irritación estomacal y dañar el esmalte dental.

Esta combinación casera ofrece beneficios
Esta combinación casera ofrece beneficios como neutralizar olores persistentes y dejar una sensación de orden y confort duradera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se recomienda asegurar una ventilación correcta para evitar un ambiente saturado por el ácido acético. Frente a los productos de limpieza industriales, la combinación de vinagre y laurel brinda una opción ecológica y accesible, eliminando olores persistentes y mejorando la sensación de bienestar sin recurrir a ingredientes sintéticos.

La aplicación cuidadosa de esta técnica puede producir cambios perceptibles en la atmósfera y la frescura de las zonas más complicadas del hogar, demostrando que la limpieza natural también puede elevar el confort del día a día.

Temas Relacionados

VinagreHojas de laurelLimpieza naturalRemedios caserosNeutralizador de oloresmexico-noticias

Últimas Noticias

Propósitos 2026: claves para cumplirlos y sostenerlos todo el año, según los expertos

Especialistas en salud mental analizan a Infobae por qué a veces las intenciones quedan en el camino. Recomendaciones para transformar los anhelos en acciones a lo largo del año

Propósitos 2026: claves para cumplirlos

Frescas y nutritivas: 7 ideas de viandas para llevar a la playa

Comer sano en vacaciones puede parecer una utopía. Sin embargo, los especialistas aseguran que es posible planificar las comidas y hacer un balance entre disfrutar y descansar. Ideas prácticas de comidas saludables para los días de descanso

Frescas y nutritivas: 7 ideas

El estilo camaleónico de Jennifer Lawrence: una recorrida a través de sus looks más destacados

Desde vestidos de alfombra roja hasta conjuntos urbanos, la actriz sorprende al público con propuestas que equilibran comodidad y carácter en cada evento

El estilo camaleónico de Jennifer

Qué es el consentimiento entusiasta y cómo mejora la intimidad en la pareja, según terapeutas sexuales

Especialistas consultadas por Women’s Health destacan que este enfoque va más allá del ‘sí’ o el ‘no’, fomentando comunicación clara, deseo mutuo y una conexión más profunda entre las parejas

Qué es el consentimiento entusiasta

10 claves para diseñar tus espacios en 2026 con foco en el bienestar mental

El neurointeriorismo es una propuesta que combina luz natural y texturas orgánicas para generar ambientes que promuevan la calma y serenidad

10 claves para diseñar tus
DEPORTES
La publicación de Pierre Gasly

La publicación de Pierre Gasly por el cumpleaños de Michael Schumacher que generó críticas: “No fue buena idea”

Los tres futbolistas que se convirtieron en los primeros campeones argentinos del 2026

La inusual salvada del arquero del Barcelona que empujó a su defensor para evitar el gol y fue clave para ganar el clásico

Una de las figuras del Racing de Costas fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami

El conmovedor posteo de la hija de Michael Schumacher en el día de su cumpleaños: “El mejor por siempre”

TELESHOW
Pampita deslumbró en Punta del

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

Gustavo Bermúdez regresa a los escenarios en Mar del Plata después de 30 años: “Como si fuera ayer”

Catherine Fulop celebró la captura de Maduro: “Es un muy buen paso hacia la libertad”

Calu Rivero abrió el debate sobre la escolarización temprana de su hijo: “Probé jardines, horarios y nada me cerraba”

INFOBAE AMÉRICA

Martín Kohan y un auto

Martín Kohan y un auto para ser argentinos

Delcy Rodríguez desafió a EEUU y dijo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro

Punto de inflexión geopolítico y moral en América Latina

Después de la captura de Maduro, el futuro de Venezuela depende de sus instituciones

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina