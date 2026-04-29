Crimen y Justicia

La Boca: quisieron entrar a un conventillo desalojado a martillazos y quedaron detenidos

La vivienda se encontraba tapiada por peligro de derrumbe. Se trata del segundo intento de intrusión en un año

Guardar
Uno de los detenidos es extranjero

Tres hombres fueron detenidos en las últimas horas en el barrio porteño de La Boca, luego de intentar ingresar a “martillazos” a un conventillo tapiado. Se trata del segundo intento desde que la vivienda fue desalojada el año pasado.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió en la calle Necochea al 1200, a pocas cuadras de la Bombonera. Personal policial se desplazó hasta el lugar tras ser alertado por las cámaras de seguridad, que registraron a los sospechosos con intenciones de ingresar a la vivienda.

PUBLICIDAD

Imagen de tres hombres de pie con los rostros difuminados, vestidos con ropa casual, contra una pared texturizada con grafitis
Los tres detenidos.

Al arribar, efectivos de la Comisaría Vecinal 4C constataron que se trataba de un conventillo clausurado, vinculado a un intento previo de usurpación. En el lugar se observó un boquete en el tapiado, evidencia del intento de ingreso.

A pocos metros se encontraban los ahora imputados: dos ciudadanos argentinos, de 51 y 31 años, y un uruguayo de 44. Durante el procedimiento, además, se secuestró una maza tipo martillo que habría sido utilizada para dañar la estructura.

PUBLICIDAD

Tal como se observa en las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, los detenidos estaban quitando ladrillos para volver a ingresar al inmueble. Tras provocar los daños en la estructura, dejaron una bolsa celeste sobre un pallet junto a la maza.

Un mazo de madera con cabeza y mango oscuros descansa sobre una bolsa de tela azul y verde con letras blancas, sobre un suelo de baldosas grises
La maza utilizada para realizar el boquete.

De acuerdo con las fuentes, a fines del año pasado la policía ya había detenido a dos hombres que intentaban usurpar la propiedad, por lo que es el segundo intento de ingreso desde el desalojo, ocurrido en diciembre. En aquella oportunidad, un argentino de 33 años, con antecedentes por robo, y un uruguayo de 51 habían dañado el tapiado con el mismo objetivo.

Interviene en la causa la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 34, que dispuso la detención de los imputados por el delito de daño.

Tres hombres con rostros difuminados, de pie contra una pared. Uno viste camiseta blanca, otro un suéter gris con el logo 'Zurich', y el tercero una chaqueta negra con cremallera
La Policía de la Ciudad detuvo in fraganti a tres boqueteros en Recoleta, frustrando un robo a un local de lotería y transferencias internacionales.

Un intento de boquete

La semana pasada, tres boqueteros —dos argentinos y un ciudadano de nacionalidad peruana— fueron detenidos in fraganti mientras intentaban concretar un robo en un local de lotería y servicios para hacer transferencias financieras internacionales en el barrio porteño de Recoleta.

El hecho se produjo en la avenida Córdoba al 2600, donde los delincuentes accedieron a la agencia tras realizar un boquete en la medianera de un comercio de cosmética ubicado al lado.

Boquete grande en una pared de color claro con escombros de ladrillos y yeso en el suelo, junto a un martillo. Un oficial se ve al fondo
El boquete realizo por los delincuentes

La intervención policial se originó por la activación de la alarma del local de lotería, donde también funciona una agencia de pagos y transferencias internacionales. Al llegar al lugar los oficiales de la Comisaría Vecinal 2-B no advirtieron movimientos sospechosos desde el exterior. Sin embargo, detectaron que la puerta del local de cosmética contiguo estaba entreabierta.

Cuando ingresaron, los efectivos descubrieron a dos hombres junto a un boquete abierto en la pared que comunicaba ambos comercios; uno de ellos portaba una maza, que fue la herramienta utilizada para romper la pared que divide a los dos negocios.

Un mazo de hierro y mango de madera yace sobre un suelo gris salpicado con escombros de ladrillo rojo y yeso blanco, junto a un enchufe negro
Esta maza fue encontrada en el lugar del intento de robo al local de lotería en Recoleta, donde la Policía de la Ciudad detuvo a tres boqueteros.

El agujero había sido realizado a ras del piso, con dimensiones suficientes para permitir el paso de una persona. Los policías accedieron por el boquete y, ya dentro del local de lotería, encontraron al tercer integrante de la banda en medio de un desorden generalizado, con papeles, cajas y muebles desplazados.

Los uniformados constataron que dos de los detenidos llevaban en su poder casi dos millones de pesos, suma que había sido sustraída de la caja registradora del local.

También fueron halladas otras herramientas como por ejemplo una barra de hierro, utilizada para forzar la persiana y la puerta del comercio de cosmética.

Interior de un edificio con un gran boquete irregular en una pared de yeso y ladrillo, rodeado de escombros en el suelo, herramientas y restos de materiales de construcción
Escombros y un boquete en la pared de el local de lotería y transferencias internacionales en Recoleta, donde la Policía de la Ciudad detuvo a tres boqueteros que intentaban robar el establecimiento.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasDesalojoDetenciónDetenidosLa BocaDerrumbeConventillo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¡Dame la plata o te pego un tiro!“: la pesadilla de 19 segundos que vivieron los empleados de una panadería durante un robo

Ocurrió este lunes en un local de panificados ubicado en Rivadavia y Tres Arroyos, en Mar del Plata. La cámara de seguridad instalada en el interior del comercio grabó la secuencia completa y captó el rostro del asaltante

“¡Dame la plata o te pego un tiro!“: la pesadilla de 19 segundos que vivieron los empleados de una panadería durante un robo

Rescataron a 17 menores de un taller clandestino que funcionaba en una casa usurpada de Parque Chas: hay un detenido

El sospechoso es de nacionalidad boliviana y estaba ilegal en el país. La Policía de la Ciudad clausuró el taller textil, que además no contaba con habilitación

Rescataron a 17 menores de un taller clandestino que funcionaba en una casa usurpada de Parque Chas: hay un detenido

Video: un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y terminó detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de hoy jueves en González Catán. El oficial, con rango de inspector, fue arrestado por la Policía Bonaerense. La UFI de Homicidios de la zona está a cargo de la causa. Por lo pronto, se descarta una legítima defensa

Video: un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y terminó detenido

Insólito: vecinos de Temperley frustraron un robo mientras reclamaban seguridad por el crimen de Agustín Rivero

Ocurrió el lunes por la noche, una hora antes de la marcha convocada por el robo y asesinato del joven. “Dale un par de bifes, se merece una patada ese rastrero“, le dijeron a la Policía mientras se llevaban arrestado al delincuente

Insólito: vecinos de Temperley frustraron un robo mientras reclamaban seguridad por el crimen de Agustín Rivero

“Mi mamá no es narco”: habla el hijo de “La Dellisanta”, acusada de tener más de 4500 dosis de droga

Luciano Rodríguez, que también fue aprehendido en la redada en Puerta de Hierro, reclama que le permitan abrir el kiosco y la metalera que dan sustento a su familia

“Mi mamá no es narco”: habla el hijo de “La Dellisanta”, acusada de tener más de 4500 dosis de droga
DEPORTES
El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Crisis interna en el Real Madrid: del cortocircuito entre Mbappé y otras figuras al discurso que los jugadores “no compran”

Esteban Andrada recibió una histórica sanción tras la trompada que le pegó a un rival en España

Un hincha de Boca Juniors fue detenido en Brasil acusado de gestos racistas contra el público de Cruzeiro

TELESHOW
El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

Las conmovedoras palabras de Flor Vigna luego de su victoria en la pelea de boxeo: “Estoy en shock”

Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand tras una nueva ausencia en su programa: “Solo quiere trabajar”

La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

Gladys La Bomba Tucumana definió su estrategia para Gran Hermano: “Acá gana el mejor o el más hipócrita”

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de China limita la venta y el uso de drones en Beijing

El gobierno de China limita la venta y el uso de drones en Beijing

El reloj del magnate que viajaba en el Titanic se vendió por una cifra millonaria

El director de la agencia atómica de la ONU cree que el uranio enriquecido de Irán se encuentra en las instalaciones de Isfahán

La Policía de Brasil le devolvió las credenciales a un agente estadounidense tras haber aplicado el principio de reciprocidad

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico