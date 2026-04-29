América Latina

La Policía de Brasil le devolvió las credenciales a un agente estadounidense tras haber aplicado el principio de reciprocidad

La medida permite al oficial retomar sus funciones en la sede de las fuerzas de seguridad en Brasilia y el acceso a bases de datos de cooperación bilateral

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Un agente de la Policía Federal (Policía Federal de Brasil)

La Policía Federal de Brasil restituyó las credenciales de trabajo al agente de seguridad estadounidense destacado en Brasilia, según informó la corporación este martes.

La devolución de las credenciales permite al agente retomar sus funciones en la sede de las fuerzas de seguridad en la capital del país y el acceso a bases de datos de cooperación bilateral, que habían sido suspendidos como medida de reciprocidad tras la expulsión de un comisario brasileño de territorio estadounidense.

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El funcionario estadounidense había perdido sus accesos hace una semana, como respuesta a la retirada de credenciales al agregado de seguridad de Brasil, Marcelo Ivo de Carvalho, quien actuaba en Miami como nexo con las autoridades de inmigración estadounidenses.

Marcelo Ivo de Carvalho, de tez clara, con traje oscuro y corbata a cuadros beige, lleva una acreditación VIP, frente a un fondo blanco con logos de empresas
Marcelo Ivo de Carvalho

Consultada por la agencia de noticias EFE, la Policía Federal brasileña evitó pronunciarse sobre el estado actual de las credenciales del agente brasileño en Estados Unidos.

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Carvalho participó en la detención de Alexandre Ramagem, ex diputado y ex jefe de Inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), quien se fugó a Estados Unidos en septiembre de 2025 cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado liderado por el ex presidente.

Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo puso en libertad pocos días después, a pesar de que Brasil ha requerido formalmente su extradición.

Alexandre Ramagem (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
Alexandre Ramagem (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

En simultáneo, Washington acusó al agente brasileño de “manipular” el sistema de inmigración “para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas” en su territorio.

La Cancillería brasileña se pronunció tras el hecho y afirmó que la acción estadounidense violó el memorando de entendimiento bilateral, que exige un proceso previo de diálogo antes de interrumpir la cooperación de oficiales de enlace, y convocó a un representante de la Embajada estadounidense en el país.

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