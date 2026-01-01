¿Por qué nos cuesta tanto cumplir las metas que nos proponemos en Año Nuevo?

El 90% de las personas abandona los propósitos de Año Nuevo en los primeros meses, según investigaciones internacionales sobre metas personales

La llegada de un nuevo año suele despertar el deseo de transformación personal. Alrededor del mundo, millones de personas formulan propósitos con la esperanza de mejorar su salud, relaciones o hábitos.

Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría abandona esos objetivos poco después de iniciarlos, en un fenómeno que trasciende fronteras y culturas. ¿Por qué resulta tan difícil sostener el entusiasmo y convertir los propósitos en logros duraderos? La ciencia y la experiencia de especialistas ofrecen respuestas y estrategias para aumentar las probabilidades de éxito.

Los estudios científicos que analizaron este problema

Diversas investigaciones internacionales han documentado la dificultad para mantener los propósitos de Año Nuevo. Un informe de la Universidad de Scranton muestra que solo siete días después del 1 de enero, el 23% de quienes se fijan metas para el año ya las ha dejado de lado. Con el paso de los meses, nueve de cada diez no logran alcanzar sus objetivos iniciales.

En América Latina, las cifras reflejan la magnitud del desafío y evidencian que no se trata de una situación exclusiva de un país en especial. Por ejemplo, en Colombia, el 57% de los encuestados afirma no tener energía suficiente para sostener sus retos personales, mientras que el 66,3% reconoce dificultades de salud mental, especialmente inquietud y ansiedad, según datos de Portafolio.

Sin embargo, cifras y tendencias similares se observan en países como México, Argentina, Chile y Brasil, donde las personas enfrentan obstáculos comparables al intentar mantener sus metas a lo largo del año.

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz advierte que el cansancio posterior a las vacaciones debilita la disposición física y emocional para adoptar cambios en los hábitos y el bienestar general, una realidad que afecta a millones en toda América Latina.

Las metas más comunes en la región suelen estar relacionadas con la salud, la eliminación de hábitos nocivos y la mejora de los vínculos personales, pero la mera formulación no garantiza su cumplimiento. Este patrón se repite en otras partes del mundo, donde la tradición de establecer propósitos al iniciar el año está profundamente arraigada y los desafíos para concretarlos son similares.

Por qué cuesta tanto cumplir las metas que trazamos a principio de año

Las causas detrás del abandono temprano de los propósitos han sido objeto de numerosos análisis internacionales. Diversos estudios, como los publicados por la American Psychological Association (APA), coinciden en que la desmotivación, la fatiga acumulada y los problemas de salud mental son factores centrales que dificultan la consecución de las metas.

APA señala que tanto en el ámbito laboral como en el personal, la falta de energía y el agotamiento contribuyen al abandono prematuro.

El comienzo del año funciona como un punto de balance vital, donde muchas personas evalúan sus logros y pendientes. Sin embargo, la ausencia de metas específicas y de un plan de acción concreto suele derivar en frustración y abandono.

La expectativa de cambios radicales inmediatos y el olvido de los pequeños avances cotidianos dificultan la perseverancia y afectan la constancia. Este fenómeno trasciende fronteras y se observa tanto en América Latina como en países de Europa, Asia y Norteamérica, donde la psicología del comportamiento humano responde a patrones similares frente a los retos del cambio personal.

La APA destaca que el apoyo social, la planificación detallada y el establecimiento de objetivos realistas son claves para evitar el abandono y sostener la motivación a largo plazo.

Consejos para elegir metas que podamos cumplir

Especialistas destacan la importancia de enfoques realistas y estrategias de seguimiento para mantener la motivación. Helga Wobst, vicepresidenta de Enterprise de Betterfly, explicó en Infobae que definir objetivos alcanzables y celebrar pequeños logros a corto plazo ayuda a evitar el abandono prematuro.

Recomienda enfocarse en el proceso y en los cambios de hábito, valorando los avances, aunque sean mínimos, y recordando que el progreso varía entre personas.

Expertos citados por Emol sugieren dividir los objetivos grandes en metas pequeñas, buscar apoyo social y practicar la autocompasión. También aconsejan usar criterios SMART: metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo. Así, priorizar la perseverancia y valorar el esfuerzo sostenido se vuelve clave para superar los obstáculos y alcanzar los propósitos, más allá de los resultados inmediatos.