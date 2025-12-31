Receta de ensalada mediterránea, rápida y fácil

La receta de ensalada mediterránea reúne ingredientes frescos, queso y un aderezo liviano para lograr un plato saludable y lleno de sabor

La ensalada mediterránea es mucho más que un simple plato frío. Imagina una tarde de verano, el sol brillando sobre una mesa repleta de colores y sabores frescos. Así se presenta esta delicia que, aunque nació en la cuenca del Mediterráneo, conquistó el mundo por su simpleza, su sabor y su valor nutricional. Es el ejemplo perfecto de que lo sencillo muchas veces es lo más sabroso y saludable.

Esta preparación tiene raíces en países como Grecia, Italia y España, donde los ingredientes frescos y locales son los protagonistas. La ensalada mediterránea es símbolo de reuniones familiares y comidas al aire libre, ideal para acompañar tanto un almuerzo ligero como una cena reconfortante.

Admite muchas variantes: con o sin queso, sumando atún, pollo o huevo, o simplemente disfrutando la versión clásica. Siempre es una opción excelente para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar placer.

Receta de ensalada mediterránea

La ensalada mediterránea se caracteriza por el equilibrio entre vegetales frescos, aceitunas, queso y un aliño sencillo a base de aceite de oliva y jugo de limón. Es una receta versátil y muy rápida, cuyo secreto está en la calidad de los ingredientes elegidos. Tomates jugosos, pepino crujiente, cebolla morada, aceitunas negras y el toque de queso feta conforman la base de esta receta.

Esta ensalada combina tomates, pepino, aceitunas negras, cebolla morada y queso feta para ofrecer una alternativa sencilla y deliciosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser fácil de preparar, resulta perfecta como entrada, acompañamiento o incluso plato principal si se le agrega una proteína. La clave está en cortar los ingredientes en trozos parejos y mezclar justo antes de servir, para mantener la frescura y textura de cada componente.

Tiempo de preparación

Preparar esta ensalada mediterránea lleva aproximadamente 15 minutos en total:

10 minutos para lavar y cortar todos los vegetales.

2 minutos para preparar el aliño.

3 minutos para mezclar y emplatar.

Ingredientes

2 tomates medianos maduros.

1 pepino grande.

1/2 cebolla morada pequeña.

1 morron rojo pequeño.

100 g de queso feta.

50 g de aceitunas negras descarozadas.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Jugo de 1/2 limón.

Sal y pimienta negra recién molida a gusto.

1 cucharadita de orégano seco (opcional)

Hojas de albahaca fresca para decorar (opcional).

1 suprema de pollo (opcional)

Cómo hacer ensalada mediterránea, paso a paso

Lavar bien los tomates, el pepino y el pimiento. Secarlos. Cortar los tomates en cubos medianos. Pelar el pepino (si se desea) y cortarlo en rodajas o medias lunas. Cortar el pimiento en tiras finas. Pelar la cebolla y cortarla en pluma fina. En una ensaladera grande, combinar tomates, pepino, pimiento, cebolla y aceitunas. Desmenuzar el queso feta sobre los vegetales. En un recipiente pequeño, mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, sal, pimienta y orégano. Batir ligeramente con un tenedor. } Verter el aliño sobre la ensalada y mezclar suavemente para que los ingredientes se impregnen bien. Decorar con hojas de albahaca fresca antes de servir, si se desea.

La ensalada mediterránea es ideal como plato principal gracias a la incorporación de proteínas como pollo, atún o huevo, o como acompañamiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la ensalada mediterránea rinde 2 porciones abundantes como plato principal o 4 porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 220

Grasas: 16 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 11 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 8 g

Preparar esta receta de ensalada mediterránea requiere solo 15 minutos, entre la limpieza, el corte de vegetales y la mezcla final (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta ensalada se puede conservar en la heladera hasta 24 horas, aunque se recomienda consumirla enseguida para disfrutar al máximo su frescura y textura.