Trece opciones de gastronomía internacional para celebrar el Año Nuevo en Punta del Este

Punta del Este se consolida como destino gastronómico destacado para las celebraciones de año nuevo (Enjoy PDE)

En Punta del Este, los mejores platos de la gastronomía internacional se ofrecen para recibir al nuevo año, con una variada oferta de restaurantes desde la Península hasta José Ignacio, con propuestas para todos los bolsillos y opciones para distintos paladares.

A la hora de pagar, es importante tener en cuenta el beneficio fiscal que Uruguay le ofrece a los turistas, como el descuento automático del IVA para los extranjeros que paguen con tarjetas de crédito o débito emitidas fuera de ese país, lo que no sucede si se paga en efectivo. Además, algunas tarjetas argentinas ofrecen interesantes promociones y descuentos, que en algunos casos llegan al 50%.

Las siguientes son algunas de las opciones más destacadas:

1- Floreal

El tradicional restaurante, ubicado sobre Pedragosa Sierra, propone recibir el 2026 con una gran fiesta que incluye cotillón y discoteca. Entre las opciones de entrada, se destacan las bruschettas de pan de nuez con mousse de foie gras y uvas caramelizadas, y los langostinos con guacamole envueltos en zucchini y sésamo.

A la hora de los platos principales, las opciones son variadas, ya que se ofrecen pescados, carnes, pastas, tartas, Lomo a la Wellington con papas Duquesa o grillete de Esturión del Uruguay con salsa de azafrán.

Para el cierre, cascada de sambayon o milhojas de frutos rojos con hojaldre glaseado. Café y té con petit fours. La bebida es libre e incluye vino y champagne.

Su precio: 350 dólares.

El restaurante Floreal propone una celebración especial de año nuevo con platos gourmet, cotillón, discoteca (Instagram Floreal)

2- Moby Dick

Frente al Puerto, los comensales serán recibidos con una tabla de bienvenida con quesos, fiambres, frutas frescas, olivas marinadas, miel de panal y focaccia casera. A continuación, disfrutarán de una degustación de entradas como tartar de atún rojo, cremoso de palta, mango y crocante de alcaparras; arancini de espinaca, provolone, queso azul y miel de cayena; y pan bao con costillar (12 horas de cocción), mayo-spicy y cebolla encurtida.

Los platos principales serán a elección entre risotto meloso, ojo de bife braseado, cebolla caramelizada y panko crocante; o brótola, gremolata de ají amarillo, puré tibio de boniato, ananá y menta. Para terminar, un dúo de postres: mousse de chocolate, sal marina y aceite de oliva; y suave crema de limón, nube de crema batida y menta.

Se incluyen 3 cócteles por persona, una botella de vino y otra de espumante cada dos personas.

Su precio: 195 dólares

Moby Dick invita a recibir el año nuevo frente al Puerto con una propuesta gastronómica de autor (Instagram Moby Dick)

3- El viejo tonel

Ubicado a media cuadra de Gorlero, ofrece tres opciones de entradas: mollejas al verdeo, vitel toné y jivias con milhojas de papas. Entre los principales: raviolones de bondiola, rúcula y muzzarella con salsa a elección; picaña de cordero con verduras grilladas y puré de choclo asado; risotto de cerdo y hongos; salmón relleno de espinaca y queso de cabra con puré alioli; o lasagna de verdura.

Para el postre: parfait de maracuyá o mousse de chocolate. Refresco y agua incluídos, más copa de champagne de cortesía. Su precio: 95 dólares.

4- Juana

El clásico restaurante ubicado en La Juanita, José Ignacio, ofrece una variedad de panes de masa madre, paté con pickles, olivas marinadas, lengua a la vinagreta, boquerones de pejerrey, pinchos de camarón y una combinación de melón, pelones, ricota marinada, jamón crudo y rúcula.

Las opciones de plato principal son rack de cordero a las brasas con berenjenas y uvas asadas, tomates frescos, pepino y hierbas; o rótolo de siri gratinado a leña con crema de coco, cilantro y limón. De postre: merengata rellena con helado de pistachos y frutas de verano. Incluye infusiones y café. Para beber se ofrecen tragos, vinos y espumoso.

Su precio: 200 dólares.

El restaurante Juana en La Juanita, José Ignacio, ofrece una experiencia de año nuevo con platos frescos, carnes a las brasas y postres artesanales (Instagram Juana)

5- Enjoy Punta del Este

El resort de lujo ofrece varias opciones en sus diferentes propuestas gastronómicas. Además, cada año sobresale su exclusiva fiesta VIP para clientes con música en vivo para 800 personas, que se dan cita en la gran carpa con techo de cristal ubicada en los jardines del segundo piso.

El tradicional buffet de Las Brisas ofrece una variada propuesta de mesa fría con salmón ahumado, gravlax, arenque marinado, langostinos, jamón crudo español, pastrami y burrata entre otros. Se suma la parrilla con su cochinillo en salsa barbacoa y hierbas frescas, bife de chorizo o pierna de cordero, entre otros cortes y propuestas, guarniciones del horno a leña como pinchos de camarones, colas de langosta o tofu marinado con hierbas.

El resort Enjoy Punta del Este celebra la llegada del año nuevo con múltiples propuestas gastronómicas (Enjoy PDE)

Se incluye variedad de platos calientes como salmón con salsa de champagne y caviar, sorrentinos de calabaza con crema de parmesano y hierbas, arroz cremoso con hongos porcini, cebollitas baby caramelizadas al vino blanco y manteca, y espárragos tibios con salsa de mostaza, miel y almendras.

Finalizada la cena, se ofrecerá un buffet de postres temáticos seleccionados por el chef pastelero con variedad de mini postres individuales, mousses, tartas y dulces festivos. Mesa de turrones y pan dulce con selección de confituras navideñas.

Su precio: 550 dólares

6- Kero by Osaka

El menú para dos personas ofrece Ceviche Kiro (pescado blanco, langostinos, palta a la brasa y salsa de ají amarillo) y Sake Lime (salmón, aceite de trufa blanca, ralladura de limón y sal patagónica), sumado a una selección de sus tradicionales niguiris.

Platos principales: mariscos al fuego salteados en manteca, togarashi y lima; langostinos salteados con shitake, salsa e ajo piante y limón; u ojo de bife sobre Udon salteado en manteca de togarashi, jengibre y cebolla de verdeo. De postre, manzana caramelízada, merengue de almendras, helado de vainilla y miso. Open bar y Veuve Clicquot.

Su precio: 605 dólares

Kero by Osaka presenta un menú especial de año nuevo para dos personas, fusionando sabores peruanos y japoneses (Instagram Kero by Osaka)

7- Provence

El exclusivo wine bar ubicado frente al lobby del hotel, ofrece una mesa de fríos con variedad de ensaladas frescas y crocantes, salmón ahumado y arenque, jamón crudo español y tablas de quesos. Se servirá un Carving de carne compuesto por bife de chorizo con chimichurri, chorizos, pamplona de pollo y cerdo, y pierna de cordero al horno con hierbas.

En el buffet caliente, habrá opciones como ravioles de cordero con salsa pomodoro, ratatouille de vegetales al horno de leña, salmón con salsa de camarones y arroz cremoso con azafrán y parmesano gratinado. Mesa de postres temática.

Su precio: 325 dólares.

Restaurantes de la Península y José Ignacio presentan opciones para todos los bolsillos y paladares (Enjoy)

8- St Tropez

Ofrecerá platos imponentes de la cocina italiana moderna como tartare de vieiras del Mediterráneo coronado con caviar Beluga, ravioli de foie gras de Périgord, risotto al azafrán de la Mancha (con lámina de oro 24K), lomo umi en costa de pan brioche o langosta de Maine grillada.

Para el postre: granité de manzana verde y albahaca, y mousse aterciopelada de pistachos iraníes y sicilianos.

Su precio: 605 dólares.

El 31 de diciembre se vive en Punta del Este con cenas temáticas, barra libre y fiesta (Enjoy PDE)

9- Osaka José Ignacio

Ofrece un menú multilingüe que fusiona sabores peruanos y japoneses. Inicia con Tuna Tataki (crema de ají amarillo, chimichurri nippon, gel de guanábana y cilantro); OSK Style Nigiris como Ebi Mentaiko (langostino, crema de rocoto asado y parmesano) y Niku (bife al fuego con salsa kabayaki y limón); y Makimono Nikkei (langostino furai, palta, pescado blanco, salsa acevichada y furikake Osk). Además, los comensales podrán degustar Peruvian Izakaya con Tumbo Shrimp (langostinos crocantes en miel cítrica picante) y Niku Gyoza (asado de tira, demi glace de malta, salsa de rocoto).

Se destaca el Steak Batayaki (angus salteado en manteca de togarashi, jengibre y cebolla de verdeo). Para el postre, se servirá Miso Toffee Crumble (manzana caramelizada, merengue de almendras, helado de vainilla y miso).

Su precio 220 dólares: (incluye Baron B y Open Bar Libre).

Los menús destacados abarcan desde platos de autor hasta clásicos de la cocina internacional (Osaka)

10- Zazú Puerto

Propone una entrada a elección entre tiradito de atún nikkei o causa limeña. Tres platos principales: lomo en terroir de hongos (en reducción de hongos de porcón acompañado por milhojas de papa y boniatos), o atún passion (lomo de atún sellado con sésamo en delicada salsa de maracuyá), o capellacci de hongos (pasta artesanal rellena de hongos y salsa caprese).

Para el postre: trío de hits compuesto por suspiro limeño, bubó de chocolate blanco y maracuyá y mousse de chocolate Dubai.Canilla libre de bebidas con y sin alcohol hasta las 3 de la mañana. Incluye música, dj y acceso a la terraza del puerto.

Su precio: 320 dólares

La diversidad gastronómica y las fiestas en restaurantes uruguayos marcan tendencia para recibir el año nuevo (Wikimedia commons - Andrés Franchi Ugart)

11- Muelle 3

Para empezar, se ofrecerá una variada mesa de fríos con jamón crudo, lomito y salmón ahumado, berenjenas y hongos en escabeche, selección de quesos, aceitunas saborizadas, ensaladas, vegetales y dips, y platos tibios como mini empanadas de cordero braseado o langostinos al ajillo, entre muchas otras opciones.

Platos principales (uno a elección): bife ancho al Josper, salmón Muelle 3, risotto al funghi o sorrentinos de cordero braseado. Mesa de postres más open bar de bebidas con y sin alcohol. Todo musicalizado por un dj.

Su precio: 420 dólares

Algunas opciones incluyen dj's en vivo, cotillón y fuegos artificiales (Muelle 3)

12- Cocina Discreta

Ofrece una experiencia gastronómica de 5 pasos, con ambiente y música pensados para estimular los sentidos, en un parador frente al mar de José Ignacio. La propuesta incluye bebidas sin alcohol, una botella de vino tinto por pareja y espumante para el brindis.

Los platos del menú son: langostinos en tempura con salsa de ostras, limón y crocante de maíz, espárragos confitados con canela y crema dijón, pesca con puré de arvejas y menta, y tapa de asado cocción lenta con cremoso de boniato. De postre: peritas al blend de tintos con crema.

Su precio: 180 dólares

13- Dandy La Barra

Ubicado donde estaba el tradicional hotel Le Club, ofrece una variedad de entradas como ceviche mixto, vitello tonatto o crispy burratina. A la hora del plato principal, proponen ojo de bife con papas rústicas, mostaza en grano y escabeche de hongos, o salmón rosado con vegetales tibios, o spaghetti frutto di mare con vegetales tibios y salsa holandesa de eneldo, o bondiola en cocción prolongada con batatas asadas y chimichurri ahumado.

De postre: volcán de chocolate o pavlova. Mesa dulce. Gaseosa, vino, champagne y trago de cortesía.

Su precio: 300 dólares