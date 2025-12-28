Discutir sin romper vínculos: las reglas de la argumentación efectiva, según campeón mundial de debate

Las discusiones cotidianas abren oportunidades para el crecimiento personal y el entendimiento mutuo, según el campeón mundial de debate Bo Seo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diario, millones de personas enfrentan desacuerdos en distintos entornos, desde el tráfico urbano hasta las conversaciones en línea, pasando por hogares y oficinas. Es que las discusiones forman parte integral de la vida cotidiana y, según el dos veces campeón mundial de debate, abogado y exentrenador del equipo de debate de Harvard, Bo Seo, representan oportunidades tanto para el crecimiento personal como para el entendimiento mutuo.

El especialista en oratoria sostuvo, en diálogo con The Times, que los desacuerdos pueden brindar perspectiva y favorecer el acercamiento, aunque a veces generan distancia y desencanto. La diferencia, afirma, reside en cómo se abordan los conflictos y en el uso de herramientas propias del debate para transformar el desacuerdo en un espacio constructivo.

Desacuerdos cotidianos: ¿amenaza o oportunidad?

La vida moderna se compone de desacuerdos que van desde los más triviales hasta los más trascendentes. Bo Seo observa que la mayoría de las personas experimenta enfrentamientos tanto en contextos íntimos como públicos, que pueden surgir en discusiones sobre tareas domésticas o en reuniones laborales tensas.

Bo Seo, experto en argumentación, destaca que la calidad del desacuerdo depende de la forma en que se canalizan las diferencias (Captura de video: YouTube)

Según el surcoreano, algunos de estos desacuerdos “nos brindan perspectiva e incluso atracción”, mientras que otros “nos dejan recogiendo los pedazos, como de una comida de domingo que se enfrió o de una reunión de trabajo que se volvió silenciosa”.

Aunque el debate competitivo y la vida diaria presentan diferencias, ambos requieren canalizar las diferencias de manera positiva. Bo Seo considera que el primer paso consiste en decidir si conviene ventilar el desacuerdo o dejarlo pasar.

“Es fácil empezar una discusión, pero difícil terminarla; a menudo, la paciencia y la negociación son mejores para lograr la paz”, explicó a The Times. No obstante, reconoció que la capacidad de ignorar ciertos problemas es limitada, por lo que en algún momento será necesario enfrentarlos.

Reglas básicas para una discusión productiva

El experto recomendó definir de entrada las cuestiones en disputa y acordar cómo se va a conversar. Preguntas como “¿En qué discrepan?” y “¿Cómo van a conversar?” resultan esenciales para evitar malentendidos y asegurar que ambos interlocutores se escuchen.

Enfatizó que “todo buen desacuerdo debe comenzar con algún acuerdo”, lo cual implica determinar las bases mínimas de entendimiento antes de intercambiar argumentos.

Definir claramente los puntos en disputa y las reglas de la conversación ayuda a asegurar discusiones productivas y evitar malos entendidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la calma y evitar interrupciones es fundamental para quien expone y para quien escucha. Detalló que la persuasión solo es posible cuando el interlocutor siente que fue escuchado, lo que exige paciencia y disposición para escuchar sin interrumpir, incluso cuando hay emociones presentes.

Técnicas de argumentación: la experiencia del debate aplicada a la vida real

La construcción de un argumento efectivo va más allá de la simple acumulación de hechos y razones. Bo Seo sostiene que la capacidad de argumentar puede entrenarse y que es posible resultar persuasivo incluso sin información privilegiada o experiencia específica.

En ese sentido, subrayó que la eficacia de un planteo depende principalmente de su estructura: el modo en que las ideas se ordenan y se articulan es lo que le da fuerza y claridad al mensaje.

En el debate formal, los participantes deben presentar argumentos sólidos en poco tiempo y sobre temas variados, demostrando que la capacidad de argumentar depende del método.

Presentar la conclusión al inicio y fundamentar con argumentos sólidos facilita que el interlocutor comprenda la propuesta central (Captura de video: YouTube)

En la vida cotidiana, suele haber menos preparación y emociones más intensas, por lo que comprender la estructura de un argumento es especialmente útil.

El experto sugirió iniciar siempre por la conclusión, formulando de manera clara el objetivo: “Deberíamos visitar a mis padres más a menudo”, seguido de la palabra “porque” y el argumento principal: “porque necesitan ayuda adicional”. Esto obliga a demostrar la veracidad de la afirmación central y a establecer que justifica la conclusión.

Presentar la conclusión primero, un argumento claro y un motivo sólido facilita que el interlocutor comprenda la lógica detrás de la propuesta.

Persuadir es conectar: el rol del oyente

El éxito de un argumento depende, en gran medida, de la reacción del oyente. Aunque la veracidad de las afirmaciones es relevante, lo determinante es el valor que el interlocutor otorga a esas afirmaciones y sus prioridades.

En ese sentido, el experto advirtió que los argumentos “comienzan con el orador y terminan con el oyente”, y que la persuasión se concreta en la conexión entre ambos.

En la vida diaria, aplicar técnicas del debate competitivo mejora la eficacia de los argumentos, incluso cuando hay emociones involucradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr esa conexión, es necesario responder a cuatro preguntas clave: ¿Cuál es el argumento?, ¿Por qué es cierto?, ¿Cuándo sucedió antes? y ¿A quién le importa? Esta última pregunta exige conocer los valores y deseos del interlocutor, lo que puede requerir diálogo previo para entender qué resulta relevante para la otra parte.

El argumento como herramienta para el entendimiento

Bo Seo concluyó que un argumento no consiste en repetir creencias personales ni en acumular impresiones, sino en abrir un espacio al intercambio crítico y a la propuesta de alternativas.

La sinceridad es valiosa, pero el sentido del humor y la voluntad de comprender al otro fortalecen la comunicación. De acuerdo con el experto, el argumento se convierte en una herramienta para hacerse legible ante los demás y, a veces, para conmover, incluso en momentos de conflicto.