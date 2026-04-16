América Latina

Siete claves de la eutanasia que rige en Uruguay: voluntad es “esencialmente revocable” en cualquier momento

Solo podrán acceder ciudadanos y residentes uruguayos. El presidente Yamandú Orsi firmó la reglamentación de la ley de muerte digna este miércoles y destacó la discusión que hubo en torno a la norma aprobada en octubre

Guardar
Presidente Orsi firma reglamentación de la eutanasia en Uruguay (Presidencia)
Presidente Orsi firma reglamentación de la eutanasia en Uruguay (Presidencia)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto que reglamenta la ley de eutanasia, que fue aprobada en octubre por legisladores de distintos partidos políticos de Uruguay. El mandatario destacó que la aprobación de esta normativa implicó un “proceso de debate profundo, plural y sostenido en el tiempo”.

La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, expresó Orsi, de acuerdo a una declaración difundida por la Presidencia uruguaya.

Para el presidente, también fue importante avanzar en cuidados paliativos y señaló que “acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión sobre este terreno”.

Beatriz Gelós, una mujer enferma de ELA, observa el debate por la despenalización de la eutanasia en Uruguay (@FloSalgueiro)
Beatriz Gelós, una mujer enferma de ELA, observa el debate por la despenalización de la eutanasia en Uruguay (@FloSalgueiro)

““Sobre esa base, hoy damos este paso, tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan”, destacó Orsi.

Las claves de la reglamentación

Lo que estableció la ley de eutanasia fue un “derecho”a acceder al procedimiento a personas mayores de edad “psíquicamente aptas” y que padezcan una patología incurable e irreversible, que les haga padecer “sufrimientos que le resulten insoportables”. En el decreto reglamentario, se establecieron definiciones y se reguló el procedimiento para “otorgar las mayores garantías en su implementación”.

El proyecto de ley "muerte digna" regula la eutanasia en Uruguay (@DiputadosUY)
El proyecto de ley "muerte digna" regula la eutanasia en Uruguay (@DiputadosUY)

En línea con lo que establece la ley, el decreto señala que solo pueden amparase ciudadanos uruguayos naturales o legales, o quienes acrediten la residencia en el país.

En Infobae, repasamos las definiciones de la reglamentación.

  1. Psíquicamente apta: la persona debe ser capaz de “comprender a cabalidad su situación de salud, evaluar todos los tratamientos y alternativas posibles y tomar decisiones conforme a su real saber y entender”. 
  2. Patología o condición incurable o irreversible: es cuado la enfermedad está en una condición clínica con un curso “progresivo” y se caracteriza por la “ausencia de posibilidades de respuesta a un tratamiento curativo eficaz conforme a la evidencia médica actual”. Hay una “pérdida progresiva de la autonomía del paciente”. 
  3. Etapa terminal de una patología incurable: “Es una situación clínica avanzada de una enfermedad incurable e irreversible, por el cual el fallecimiento se prevé en un horizonte temporal cercano”.
  4. Sufrimientos que resulten insoportables: es la “experiencia de síntomas físicos o psíquicos derivados de una patología incurable e irreversible, que se manifiesta de forma persistente en el tiempo, resistente y refractario a los tratamientos y cuya intensidad es percibida por el paciente como incompatible con su dignidad o integridad”.
  5. Residencia habitual: pueden acceder quienes tienen residencia “permanente” en el país. 
  6. Médico actuante o responsable: el ante quien se presenta la solicitud y participa de todas las etapas del procedimiento. 
  7. Médico consultante: es el médico que será convocado para una segunda opinión. 
Aprobación de la eutanasia en la Cámara de Diputados de Uruguay
Aprobación de la eutanasia en la Cámara de Diputados de Uruguay

Uno de los artículos que está incluido en el decreto es la revocación de la expresión de voluntad. El texto establece: “La voluntad del solicitante esencialmente revocable, pudiendo por tanto dejar sin efecto su voluntad inicial en cualquier momento, sin expresión de causa y sin formalidad alguna, provocando de manera inmediata la clausura de todos los procedimientos”.

Otro de los artículos refiere a la objeción de conciencia. Establece que los médicos o integrantes del equipo asistencial podrán, en cualquier momento, manifestar su decisión de abstenerse de intervenir en el procedimiento si invocan “la transgresión” de sus valores filosóficos o religiosos.

La reglamentación publicada por Orsi también establece cuál es el rol del prestador del Sistema Nacional Integrado de Salud y crea una comisión honoraria de revisión. Elaborará informes anuales considerando todos los procedimientos llevados a cabo.

El decreto establece que queda en vigencia el día siguiente de su publicación. Es decir, este jueves.

Temas Relacionados

eutanasiaUruguayYamandú Orsi

Últimas Noticias

Masivo último adiós para el delivery venezolano asesinado en Uruguay: el emotivo mensaje de su hijo

Juan Carlos Mendoza fue apuñalado por un chofer tras una discusión en el tránsito en Montevideo; el conductor fue imputado por homicidio con dolo eventual y enviado a la cárcel de forma preventiva

Masivo último adiós para el delivery venezolano asesinado en Uruguay: el emotivo mensaje de su hijo

Fernando Hamdan, activista boliviano: “Hemos recuperado la democracia, pero no el Estado de Derecho”

Hamdan fue detenido por presuntamente haber participado en un alzamiento militar contra Luis Arce en Bolivia. A tres meses de haber recibido detención domiciliaria, confiesa que aún se considera un “preso político” y denuncia que la justicia no es independiente

Fernando Hamdan, activista boliviano: “Hemos recuperado la democracia, pero no el Estado de Derecho”

Elecciones regionales en Bolivia: observadores de la OEA evaluarán la segunda vuelta en cinco departamentos

Las autoridades electorales recibirán a los expertos internacionales que verificarán el normal desarrollo de los comicios, incluyendo reuniones con candidatos y miembros de la sociedad civil, conforme al cronograma previsto

Elecciones regionales en Bolivia: observadores de la OEA evaluarán la segunda vuelta en cinco departamentos

José Antonio Kast anunció un plan de reformas para “romper” el estancamiento económico de Chile

La máxima autoridad del Ejecutivo instó, en su primera cadena nacional desde su asunción, a los legisladores avanzar en el análisis del paquete de medidas que contempla incentivos tributarios y ajustes dirigidos a fortalecer la economía local

José Antonio Kast anunció un plan de reformas para “romper” el estancamiento económico de Chile

EEUU realizó un nuevo ataque contra un buque operado por narcoterroristas en el Pacífico oriental: tres muertos

“La inteligencia confirmó que el buque navegaba por rutas conocidas de narcotráfico”, detalló el Comando Sur de Estados Unidos sobre el accionar Ejército estadounidense enmarcado en la operación “Lanza del Sur”

EEUU realizó un nuevo ataque contra un buque operado por narcoterroristas en el Pacífico oriental: tres muertos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Consejo de Estado mantiene las restricciones a las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro

Consejo de Estado mantiene las restricciones a las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro

El increíble pueblo de Granada en mitad de la montaña: arquitectura bereber, artesanía y rutas entre barrancos en Sierra Nevada

En los últimos dos años se perdieron más de 300.000 empleos registrados

Senamhi: conoce cómo estará el clima en Lima durante este jueves 16 de abril

Caso $LIBRA: la Justicia frena a Novelli y no lo deja intervenir en la investigación por la filtración de la pericia de su celular

INFOBAE AMÉRICA

La central nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa retoma el suministro eléctrico tras más de 14 años

La central nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa retoma el suministro eléctrico tras más de 14 años

La propuesta para ampliar la representación femenina en la política india divide al Parlamento

El papa León XIV viaja al epicentro del conflicto separatista en Camerún con un mensaje de paz

Albert Camus, escritor francés: “La estupidez insiste siempre”

Estudiaron una momia egipcia de más de 2.000 años y hallaron un papiro oculto debajo de las vendas

ENTRETENIMIENTO

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té” estrena tráiler y fecha: el crimen real argentino conquista Netflix

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té” estrena tráiler y fecha: el crimen real argentino conquista Netflix

Diseño minimalista, fidelidad histórica y cultura pop: los secretos visuales de los escenarios de “Love Story”

“Solo quería dejar de sentir dolor”: Jennie Garth relató la noche que marcó un quiebre en su vida tras la ruptura con su exesposo

La tercera temporada de Euphoria se impone con piezas únicas, glamour vintage y alta costura

Del escándalo a la ovación: cómo Timothée Chalamet revolucionó la ópera y el ballet tras una frase polémica