La propuesta para ampliar la representación femenina en la política india divide al Parlamento

Activistas indias debaten la representación femenina en el Parlamento y la reforma de la delimitación durante una conferencia de prensa en la India. (APNews)

El Parlamento de la India inició el jueves el debate sobre un proyecto de ley histórico que reserva un tercio de los escaños legislativos para las mujeres, lo que podría desencadenar una profunda redefinición de los distritos electorales y agudizar las tensiones políticas en todo el país.

De aprobarse, el proyecto de ley aceleraría la aprobación de una ley de 2023 que establece una reserva del 33% de los escaños para mujeres en el Parlamento y las legislaturas estatales. Sería uno de los cambios más trascendentales en la representación política desde la independencia de la India y podría ampliar la participación femenina en un sistema donde las mujeres siguen estando subrepresentadas.

Sin embargo, la cuota está vinculada a un controvertido proyecto de ley independiente para modificar los límites de los distritos electorales, un proceso que podría aumentar el número de escaños en la cámara baja de 543 a unos 850.

Si bien parece existir un amplio apoyo bipartidista para aumentar la representación femenina en el Parlamento, los partidos de la oposición han expresado su preocupación por el cambio de los distritos electorales, advirtiendo que podría inclinar la balanza política a favor del Partido Bharatiya Janata del Primer Ministro Narendra Modi.

Los proyectos de ley se están debatiendo durante una sesión especial de tres días del Parlamento y requerirán una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para su aprobación. La Alianza Democrática Nacional, el partido gobernante de Modi, cuenta con 293 escaños en el Parlamento, mientras que para obtener una mayoría de dos tercios se necesitarían 360 escaños.

Un grupo de personas sonríe en un evento que celebra la rica cultura y las costumbres, rindiendo homenaje al legado de Hank Williams Jr. (APNews)

La representación de las mujeres cerrará la brecha de género

Varios países asiáticos, incluidos vecinos de la India como Nepal y Bangladesh, tienen cuotas similares para mujeres en sus parlamentos nacionales. La India ya exige que un tercio de los escaños se reserven para mujeres en los órganos de gobierno local, pero actualmente las mujeres ocupan solo alrededor del 14% de los escaños en la cámara baja del Parlamento.

La cuota podría incorporar a cientos de mujeres más a la política legislativa, lo que, según sus defensores, podría reorientar la atención política hacia la salud, la educación y la violencia de género de las mujeres. No está claro cómo se asignarían los escaños a las mujeres en un Parlamento ampliado.

Ranjana Kumari, defensora de los derechos de las mujeres, afirmó que esta medida haría que la democracia de la India fuera “verdaderamente representativa” y obligaría a los partidos políticos a presentar más candidatas.

“La puerta está un poco abierta. Las mujeres entrarán y llenarán la habitación poco a poco”, dijo Kumari.

Para muchas jóvenes indias, el cambio también tiene un peso simbólico.

Una joven sonríe con el periódico Hindustan Times, que destaca en su portada la noticia sobre la cuota femenina en la India. (APNews)

Pranita Gupta, una licenciada en derecho de 23 años, dijo que infundirá “una sensación de confianza de que podemos participar en política y podemos formar parte del Parlamento no solo como una excepción, sino también como la norma”.

La redefinición de los límites electorales genera preocupación

La implementación de la cuota está vinculada a una redefinición de los distritos electorales basada en la población, utilizando datos del último censo realizado en 2011. Si bien el cronograma de este proceso aún no está claro, la propuesta ya ha generado debate político.

Los partidos de la oposición advierten que basar las circunscripciones electorales en la población podría desplazar el poder político hacia los estados del norte, de mayor crecimiento, a la vez que disminuiría la representación parlamentaria, el porcentaje de escaños y la influencia general de las regiones del sur. Argumentan, además, que esto podría beneficiar al partido de Modi, que cuenta con un fuerte apoyo en los estados del norte.

La Constitución de la India estipula que los escaños parlamentarios deben asignarse en función de la población y revisarse tras cada censo. Sin embargo, los límites electorales no se han modificado desde el censo de 1971, ya que los sucesivos gobiernos retrasaron el proceso debido a la preocupación por el crecimiento demográfico desigual.

Los líderes de los estados del sur, donde las tasas de natalidad han disminuido de forma más pronunciada, afirman que un proceso de delimitación electoral basado en la población podría aumentar los escaños en el norte y perjudicar a las regiones del sur, que han ralentizado el crecimiento demográfico y han construido economías más sólidas.

Dos mujeres mayores participan activamente en un evento, con un cartel de símbolo feminista y el Parlamento de la India en el fondo. (APNews)

Aumenta la reacción política en contra mientras la oposición advierte de protestas

El partido de Modi ha rechazado las críticas contra el proyecto de ley, y el ministro de Asuntos Parlamentarios, Kiren Rijiju, calificó el miércoles las preocupaciones expresadas de engañosas.

Pero el jueves surgieron las primeras muestras de oposición, cuando el primer ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, quemó una copia del proyecto de ley e izó una bandera negra en señal de protesta. Instó a la población de todo el estado a hacer lo mismo.

Algunos líderes de los estados del sur también se presentaron en el Parlamento vestidos de negro en señal de protesta.

El líder de la oposición india, Rahul Gandhi, alegó que este ejercicio podría utilizarse para manipular los distritos electorales parlamentarios a favor del partido de Modi de cara a las elecciones nacionales de 2029.

Delegados posan sonrientes y hacen el signo de la paz en las escaleras de la entrada Makar Dwar del Parlamento de la India, antes de una sesión. (APNews)

“La delimitación debe basarse en un marco político transparente, desarrollado tras amplias consultas y consensuado”, escribió el miércoles en X.

(con información de AP)