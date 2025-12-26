Trastorno afectivo estacional: cómo los días feos pueden afectar la relación de pareja y de qué manera afrontarlo, según expertos

El trastorno afectivo estacional afecta la relación de pareja durante los meses de menor luz, disminuyendo el bienestar emocional y la cercanía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay momentos del año en los que el ánimo decae sin motivo aparente y muchas parejas notan que su relación se vuelve más distante. El trastorno afectivo estacional (TAE) puede estar detrás de esa falta de energía y de las dificultades para conectar, independientemente de la estación.

Esta condición afecta tanto a la persona que la experimenta como a su pareja, generando malentendidos y alejamiento justo cuando el apoyo mutuo es más necesario. Especialistas sugieren incorporar rutinas y gestos cotidianos para fortalecer el vínculo y mantener la cercanía en cualquier época del año.

El trastorno afectivo estacional reduce el bienestar emocional en pareja

Expertos proponen incorporar rutinas y gestos de cuidado compartidos para sostener la cercanía cuando la motivación decae. Durante los periodos con menor exposición a la luz solar, muchas parejas atraviesan cambios vinculados al trastorno afectivo estacional (TAE), una forma de depresión asociada con la disminución de luz y las variaciones en el entorno.

Este fenómeno genera síntomas que impactan tanto en quien los experimenta como en la dinámica de la pareja, según explicó la terapeuta de relaciones Sofie Roos en declaraciones a Hello.

Las personas con TAE suelen presentar una pérdida de energía y motivación, lo que convierte las tareas cotidianas en un desafío y afecta la actividad diaria. Roos señaló: “En una relación, el TAE crea fácilmente un desequilibrio: uno de los miembros de la pareja trabaja con normalidad y busca socializar, estar activo e intimar, mientras que el afectado por la estación se retrae, toma menos iniciativa y, con frecuencia, prefiere simplemente descansar”.

De acuerdo con expertos citados por Hello, esta situación favorece la aparición de malentendidos, frustración y una sensación de distanciamiento mutuo, que pueden prolongarse incluso después de la temporada de menor luz.

Entre los síntomas del TAE se observan alteraciones del sueño y la alimentación, así como una disminución del deseo sexual. En el plano emocional, Roos precisó: “Emocionalmente, suele provocar una disminución de la motivación y menos ganas de pasar tiempo juntos, te sientes decaído y más irritable, además de ganas de llorar. Los pensamientos negativos sobre ti mismo y el futuro se apoderan de ti, y tu deseo sexual se resiente”.

Los días oscuros también pueden ayudar a las personas a sentir más frustración y menos motivación. En el aspecto físico, la fatiga constante, el sueño poco reparador y la tendencia a descuidar los hábitos alimentarios dificultan la respuesta emocional hacia la pareja y complican la comunicación cotidiana y la intimidad, indicó la terapeuta.

Impacto del TAE en las relaciones de pareja

El distanciamiento suele aparecer cuando no se conversa previamente sobre los efectos del trastorno afectivo estacional. Hello explica que la rutina cambia si uno de los miembros reduce su actividad y el otro mantiene su ritmo, lo que puede generar incomprensión y alterar necesidades y límites sin diálogo.

Para evitarlo, Sofie Roos recomienda anticipar estos periodos con una conversación honesta y definir expectativas realistas. Planificar rutinas estructuradas —como horarios de sueño, alimentación saludable y ejercicio— y proponer actividades concretas ayuda a preservar la conexión de pareja incluso cuando la energía falta.

Acompañar a la persona con TAE requiere empatía y paciencia, evitando tomar los cambios de humor como algo personal. Roos aconseja preguntar por las necesidades del otro y compartir hábitos saludables para reforzar el vínculo en estas etapas.

Soluciones y recursos para las parejas ante la depresión estacional

Frente al TAE, existen estrategias respaldadas por especialistas. Entre las indicadas por Roos en Hello se incluyen la suplementos de vitamina D y la práctica regular de ejercicio físico, que favorece la liberación de hormonas beneficiosas para el bienestar psicológico. Priorizar una comunicación honesta sobre las propias necesidades y considerar la ayuda profesional también puede marcar la diferencia durante las etapas más complejas.

Mantener una relación de pareja saludable en el contexto del TAE exige comprensión mutua y respeto por los límites personales. Como recuerda Hello, el autocuidado y el diálogo claro sobre necesidades individuales resultan esenciales para que el bienestar sea una tarea compartida y no una responsabilidad exclusiva de uno de los miembros de la pareja.