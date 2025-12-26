Tendencias

Qué es el entrenamiento de potencia y cómo mejora la fuerza y la agilidad

Movimientos rápidos y controlados que combinan fuerza y velocidad para mejorar la agilidad, la coordinación y el rendimiento físico general

El entrenamiento de potencia integra
El entrenamiento de potencia integra movimientos explosivos y veloces que optimizan fuerza, coordinación y rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de movimientos explosivos y veloces bajo supervisión profesional impulsa la coordinación, la agilidad y la evolución global del entrenamiento físico. Sumar el entrenamiento de potencia en la rutina puede generar mejoras notables en la fuerza, la salud y el rendimiento general.

Esta modalidad, cada vez más presente en gimnasios y programas de fitness, resulta especialmente recomendable para quienes desean optimizar su bienestar y establecer nuevos propósitos anuales, según GQ.

Velocidad y control: las bases del entrenamiento de potencia

A diferencia del entrenamiento de fuerza tradicional, la potencia incorpora el componente de la velocidad, lo que exige realizar los movimientos con la máxima rapidez posible sin perder el control.

El Fitness & Health Institute (FHI), citado por GQ, define la potencia como un entrenamiento que “implica movimientos rápidos y explosivos utilizando una carga submáxima”. Esta característica permite no solo fortalecer el sistema musculoesquelético, sino también perfeccionar la coordinación y la precisión de cada gesto atlético.

Ejercicios como saltos, lanzamientos y
Ejercicios como saltos, lanzamientos y sprints se destacan por su capacidad para mejorar la eficiencia muscular y la agilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejercicios más representativos de esta modalidad se destacan los saltos, los lanzamientos y los sprints. En los gimnasios, se observan prácticas como el lanzamiento de balones medicinales contra la pared o el suelo, así como los saltos de caja o los arranques olímpicos con barra ligera.

Todos estos ejercicios buscan un objetivo común: ejecutar el movimiento en el menor tiempo posible para maximizar la explosividad y la eficiencia muscular, según la información de GQ.

Además, el entrenamiento de potencia puede adaptarse a distintos niveles y objetivos. En principiantes, se emplean cargas ligeras y ejercicios básicos, mientras que los deportistas experimentados pueden incorporar movimientos complejos y cargas superiores. La progresión debe ser gradual y ajustada a las capacidades individuales.

Los beneficios del entrenamiento de potencia van más allá del aspecto físico. Según GQ, mejora la fuerza, la coordinación y la velocidad, lo que favorece la agilidad y el rendimiento en la vida diaria.

El entrenamiento de potencia ofrece
El entrenamiento de potencia ofrece beneficios mentales al fortalecer la concentración, la toma de decisiones rápidas y la confianza personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, quienes lo practican observan avances funcionales en otros ejercicios y tareas cotidianas que exigen rapidez y destreza. A nivel mental, este enfoque fortalece la concentración, la toma de decisiones rápida y la confianza, y estudios recientes indican que potencia la conexión entre el sistema nervioso y los músculos, beneficiando la salud cerebral.

Recomendaciones de expertos y seguridad

Las recomendaciones profesionales insisten en que este entrenamiento debe realizarse bajo la guía de un experto. Debido a la técnica y la intensidad de los movimientos, el riesgo de lesiones aumenta si no se ejecutan correctamente. Por este motivo, el FHI aconseja iniciar siempre con la asistencia de un entrenador calificado y prestar atención rigurosa a la técnica, la postura y la elección de la carga adecuada, según destaca GQ.

Las sesiones de potencia requieren
Las sesiones de potencia requieren sets y repeticiones controladas, con descansos prolongados para maximizar la explosividad muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la estructura de las sesiones, el FHI sugiere controlar la frecuencia y el volumen: estas rutinas suelen componerse de tres sets, sin superar cinco series y con una a tres repeticiones por serie.

Los descansos entre series son más prolongados que en el entrenamiento tradicional, permitiendo recuperar por completo la capacidad explosiva. También se recomienda evitar el entrenamiento de potencia en días de fatiga o después de sesiones especialmente exigentes, priorizando siempre la recuperación y la prevención de lesiones.

Potencia para todos: cómo empezar y progresar

El entrenamiento de potencia puede adaptarse a distintas edades y niveles físicos, siempre que se ajuste a las características individuales. Para principiantes, se recomienda iniciar con saltos verticales, lanzamientos ligeros y carreras cortas bajo supervisión profesional. Con el tiempo y la experiencia, es posible incorporar variantes más complejas o cargas mayores.

Adoptar el entrenamiento de potencia
Adoptar el entrenamiento de potencia como objetivo anual favorece el bienestar global y transfiere mejoras a actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prioridad siempre debe ser la calidad de la ejecución y una intensidad adecuada, evitando la fatiga excesiva y el exceso de repeticiones. El acompañamiento de un experto resulta clave para progresar de manera segura y sostenida.

Adoptar la potencia como objetivo de Año Nuevo permite mejorar la condición física y el bienestar general, transformando las sesiones en el gimnasio en experiencias completas que fortalecen fuerza, velocidad y confianza. Esta metodología, avalada por especialistas, se presenta como una opción eficaz para quienes buscan evolucionar en todos los ámbitos.

