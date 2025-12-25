Lo mejor de la moda real 2025: el estilo icónico de las reinas y princesas europeas

La sofisticación y sostenibilidad marcan las tendencias de la realeza europea en 2025

Cada año, la realeza europea marca el pulso de las tendencias internacionales en moda, en un equilibrio entre sofisticación, inspiración y modernidad.

Personalidades como Kate Middleton, la reina Letizia de España y la reina Máxima de Holanda definieron la agenda de la moda, no solo por la calidad de sus elecciones, sino también por el significado histórico de sus piezas y la incorporación de propuestas contemporáneas.

Estas decisiones moldean el lenguaje estilístico en los palacios europeos y tienen un efecto directo en la industria y el público global.

Grandes tendencias de estilo en la realeza en 2025

Kate Middleton

La princesa de Gales apuesta por alta costura internacional

Durante el año, la moda real osciló entre el esplendor de los clásicos y códigos modernizados. Kate Middleton, princesa de Gales, se destacó como “la reina en espera” gracias a atuendos que integraron alta costura, simbolismo y diplomacia, según Vogue.

Middleton optó por casas como Dior y Givenchy en compromisos de alto perfil, manifestando apertura hacia firmas internacionales en la moda real británica.

Reina Letizia

La reina Letizia con la tiara de Cartier (Europa Press / José Oliva)

La reina Letizia consolidó en 2025 un guardarropa sofisticado y de líneas depuradas, que mantuvieron guiños a tendencias actuales, según Vanity Fair.

Con la reanudación de cenas de gala y eventos tradicionales, alternó la recuperación de joyas históricas con diseños contemporáneos, trajes minimalistas y detalles funcionales adaptados a distintos contextos protocolarios.

Máxima de Holanda

Reina Máxima, combinaciones originales y uso de accesorios llamativos (CASA REAL HOLANDA)

Por su parte, la reina Máxima de Holanda eligió la moda sostenible y la reutilización de prendas de alta costura.

En su visita oficial a Kenia, rescató una falda dorada de Claes Iversen estrenada en 2016, combinada con un corsé azul marino de seda y su tiara de zafiros, una pieza transformable de su joyero personal. Este enfoque refuerza un modelo de consumo circular que la posiciona como referente de elegancia y sostenibilidad en la realeza europea.

Vestuario simbólico, piezas históricas y tiaras

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, en la cena de gala con el presidente alemán (Instagram / @princeandprincessofwales)

La selección de prendas con valor histórico y joyas familiares distingue a Kate Middleton y la reina Letizia. Middleton sorprendió al utilizar la tiara Oriental Circlet —la más grande que ha llevado hasta ahora— en el banquete para el presidente alemán, además de reincorporar otras tiaras emblemáticas como la Lotus Flower y la Cartier Lover’s Knot en diferentes actos oficiales.

Las reinas Victoria Eugenia, Sofía y Letizia, luciendo el collar de perlas

La recuperación de looks con historia de Letizia, con énfasis en el protagonismo del collar de 37 perlas que perteneció a Victoria Eugenia y el uso de la tiara rusa, elaborada en platino, perlas y diamantes, procedente de la reina regente María Cristina. Letizia fusiona estas piezas con vestidos de diseño nacional e internacional, generando un diálogo entre la tradición monárquica, el protocolo y la actualización de siluetas y accesorios.

De la tradición a la modernidad: sostenibilidad y moda contemporánea

La transición de códigos clásicos a planteamientos modernos se evidenció en la forma en que las figuras reales equilibran costumbre y tendencia. El compromiso de Máxima de Holanda con el “arte de reciclar moda”, reutilizando prendas de su fondo de armario en diversos contextos, como la reinvención de su icónica falda dorada en Kenia y nuevas combinaciones de materiales y colores.

La reina Máxima Reina Máxima, apuesta por la moda sostenible y prendas recicladas (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Según Vanity Fair, la reina Letizia consolidó en 2025 un estilo propio basado en looks monocromos, capas adaptables y siluetas alargadas, integrando camperas cropped, trajes minimalistas y estilismos innovadores como la combinación de azul marino y negro en actos destacados.

La generación joven: Leonor, Ingrid Alexandra, Catharina-Amalia, Elisabeth y Maria Olympia

Las jóvenes princesas asumieron un papel relevante en la renovación estilística de la realeza.

Leonor de Borbón

Letizia y la princesa Leonor llegan a un restaurante donde van a cenar en familia, a 5 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) (Raúl Terrel / Europa Press)

Leonor de Borbón, princesa de Asturias e hija del rey Felipe VI y de la reina Letizia, proyecta sobriedad y modernización, eligiendo vestidos midi, trajes de chaqueta, prendas minimalistas y una transición de la moda juvenil a una versión más adulta y discreta.

Ingrid Alexandra de Noruega

Ingrid Alexandra, sencillez nórdica y materiales naturales (REUTERS)

Por su parte, Ingrid Alexandra de Noruega apuesta por la “elegancia nórdica” gracias a siluetas sencillas, materiales naturales y una inclinación clara por la sostenibilidad. Alterna tonos neutros y azules y adopta guiños de moda escandinava juvenil en situaciones informales.

Catharina-Amalia

Catharina-Amalia, looks fluidos y colores vibrantes (REUTERS/Yves Herman)

Catharina-Amalia de Países Bajos introdujo prendas fluidas y blazers oversize, con colores vivos y texturas que reflejan la diversidad neerlandesa.

Maria Olympia de Grecia y Dinamarca

Maria Olympia, mezcla de alta costura y moda urbana (REUTERS/Temilade Adelaja)

Maria Olympia de Grecia y Dinamarca destacó por su estilo atrevido y cosmopolita, alternando alta costura y prendas urbanas, priorizando la visibilidad de diseñadores emergentes en sus apariciones públicas.