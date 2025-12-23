Tendencias

Venus Williams deslumbró con dos vestidos en su boda: cómo fue el despliegue de alta costura y glamour

La deportista estadounidense celebró su amor con el actor y modelo Andrea Preti en Palm Beach, en una ceremonia marcada por el lujo y los diseños exclusivos

Venus Williams y Andrea Preti
Venus Williams y Andrea Preti celebraron su boda en Palm Beach, reuniendo deporte y espectáculo en una ceremonia de alto perfil (@venuswilliams)

La reciente boda de la tenista Venus Williams y el actor y modelo italiano Andrea Preti en Palm Beach, Estados Unidos, reunió a dos figuras con trayectorias internacionales en el deporte y el espectáculo.

Williams, multicampeona de Grand Slam y referente del tenis femenino, y Preti, con experiencia en cine, televisión y moda europea, celebraron su unión en una ceremonia donde la moda tuvo un lugar central.

Los vestidos de la novia deslumbraron en una celebración marcada por el lujo, la elegancia y la atención al detalle.

Las piezas de Hobeika destacaron
Las piezas de Hobeika destacaron por los bordados a mano, el tul y detalles inspirados en el entorno tropical de Florida (@venuswilliams)

Venus Williams eligió a Georges Hobeika como aliado para su vestido principal. La pieza, confeccionada a medida, fusionó líneas limpias, capas de tul y detalles inspirados en el entorno tropical de la costa de Florida. El diseño fue concebido para resaltar la figura atlética de Venus y a la vez transmitir una sensación de ligereza y modernidad. En palabras de la propia tenista, buscaba “algo mágico y perfecto”, una descripción que encaja con el universo de Hobeika. “Quería llevar un vestido que pensara que a Andrea le iba a encantar. Y que fuera mágico y perfecto para una boda en Florida”, afirmó la tenista a Vogue.

En tanto, en la ceremonia civil celebrada en el Palacio de Justicia de Miami, la deportista optó por un vestido blanco firmado por Morilee New York. El modelo, de líneas sencillas y corte impecable, ofrecía una imagen sobria y atemporal, un contrapunto perfecto al despliegue de alta costura de la boda principal. Este look demostró la habilidad de Venus para navegar entre estilos y contextos, sin perder nunca su sello personal.

Morilee New York firmó el
Morilee New York firmó el vestido blanco de Venus para la ceremonia civil en Miami, aportando sobriedad y atemporalidad (@venuswilliams)

Detalles de una boda con sello propio

La boda de Venus Williams y Andrea Preti fue mucho más que una unión formal: durante seis días, Palm Beach se llenó de cenas privadas, fiestas en la piscina, una bridal shower temática y una travesía en yate por cortesía de Serena Williams.

El evento principal se desarrolló
El evento principal se desarrolló durante seis días, con cenas privadas, fiestas en la piscina y una travesía en yate (@venuswilliams)

La planificación estuvo a cargo de Jennifer Zabinski, quien supo traducir los deseos de la pareja en una secuencia de eventos exclusivos y relajados a la vez. “Después de nuestras citas en Londres, supe que me iba a casar con él. La gente siempre dice que simplemente lo sabe, y yo simplemente lo supe“, confesó Williams.

En la ceremonia principal, Venus caminó hacia el altar luciendo el vestido de Georges Hobeika, rodeada de sus hermanas y amigas cercanas, todas con estilismos coordinados y trajes a medida. Preti se sinceró afirmando: “Cuando vi a Venus, estaba hermosa, como una diosa. Lloraba y era feliz”.

Jennifer Zabinski estuvo a cargo
Jennifer Zabinski estuvo a cargo de la planificación, logrando eventos exclusivos que reflejaron los deseos de la pareja (@venuswilliams)

La boda fue también un homenaje a la reinvención de las tradiciones. Desde la elección del entorno —la propia casa de la pareja— hasta la selección de los diseñadores, cada decisión reflejó la personalidad y los valores de Venus Williams: elegancia, originalidad y una pasión innegociable por el detalle.

Las trayectorias de Venus Williams y Andrea Preti

Venus Williams es una de las figuras más reconocidas del tenis mundial, con siete títulos de Grand Slam y una trayectoria que marcó un antes y un después en el deporte femenino. Nacida en Lynwood, California, en 1980, la mayor de las hermanas Williams se consolidó como referente en y fuera de las canchas.

Además de su carrera deportiva, desarrolló proyectos de diseño, emprendimientos empresariales y colaboraciones en el mundo de la moda, una faceta que cobró protagonismo en su reciente boda.

Andrea Preti, nacido en Dinamarca y criado en Italia, es actor, modelo y productor. Construyó su carrera en Europa y acumuló experiencias en cine y televisión, además de incursionar en el ámbito de la moda. Su presencia en eventos internacionales y su perfil cosmopolita se reflejaron en la elección de los escenarios y el estilo de la boda.

