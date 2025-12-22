Tendencias

Señales silenciosas de que una amistad puede estar dañando tu bienestar emocional, según expertos

Detalles cotidianos y actitudes discretas pueden ser la clave para distinguir entre un vínculo genuino y uno motivado por intereses ocultos

Las señales menos evidentes de una amistad perjudicial pueden afectar el bienestar emocional y la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de distinguir entre una amistad auténtica y un vínculo determinado por intereses personales se presenta con frecuencia en la vida cotidiana. La dificultad radica en que las verdaderas intenciones pueden quedar ocultas detrás de gestos amables y palabras de apoyo, mientras convivimos con relaciones que no siempre priorizan el bienestar ajeno.

Expertos en salud mental consultados por Verywell Health sostienen que identificar las motivaciones reales que sustentan una amistad resulta esencial para resguardar la salud emocional y evitar el desgaste que generan los vínculos dañinos.

Factores que dificultan reconocer una amistad sincera

Distinguir entre una amistad honesta y una relación con intereses ocultos puede resultar complejo, ya que las intenciones se ven enmascaradas por dinámicas sociales y manipulación emocional.

Kelsey Gunning, trabajadora social especializada en apoyo familiar, señala que “las intenciones pueden verse oscurecidas por factores externos como agendas personales, dinámicas sociales o manipulación emocional”, en declaraciones recogidas por Verywell Health.

La falta de compromiso y la deshonestidad en el ámbito profesional pueden revelar intereses ajenos al bienestar del otro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta complejidad no solo está presente en el plano personal, sino también en el profesional, donde signos como la falta de compromiso, la apropiación de logros ajenos o la deshonestidad pueden evidenciar un interés ajeno al bienestar del otro.

Características de una amistad auténtica

Las acciones y decisiones motivadas por el genuino interés de apoyar y beneficiar a la otra persona, sin esperar algo a cambio, definen una amistad auténtica. David Campbell, director clínico y de programas en Recover, destaca que quienes se preocupan de verdad “no solo dicen que les importas, sino que lo demuestran en la forma en que están presentes para ti”, según Verywell Health.

Este tipo de relaciones implica una inversión sincera en el desarrollo, la felicidad y el éxito del otro, y refleja un respeto constatado por los valores y las necesidades personales.

Las relaciones basadas en intereses ocultos pueden generar ansiedad, tristeza y dificultar la creación de vínculos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos consultados destacan varias conductas que ayudan a determinar si existe una amistad auténtica. Escuchar activamente, actuar con honestidad, ofrecer apoyo constante y respetar los límites personales constituyen señales de una relación sólida. Campbell explica que la confianza y la responsabilidad se ven en quienes cumplen sus promesas y acompañan en momentos clave.

Por el contrario, mentir, manipular o priorizar intereses propios revela desinterés por el bienestar ajeno. Gunning añade que respetar los límites significa aceptar las decisiones de la otra persona y reconocer su autonomía, sin imponer opiniones o deseos.

Impacto de las amistades auténticas en la salud mental

Contar con amistades genuinas aporta beneficios notables a la salud mental y emocional. Según Gunning, el apoyo verdadero ayuda a fortalecer la confianza y la autoestima, y favorece la capacidad para afrontar situaciones adversas.

Las amistades genuinas se caracterizan por el apoyo constante, la honestidad y el respeto a los límites personales

Las personas que ofrecen retorno constructivo y ánimo colaboran en el desarrollo personal y en una mayor estabilidad emocional, según indica Verywell Health. La ausencia de este respaldo puede generar reacciones negativas como ansiedad, tristeza o ira, además de dificultar la creación de relaciones saludables, indica Campbell.

Las amistades que no se fundamentan en la autenticidad pueden impactar la estabilidad emocional y generar estrés de manera prolongada. Los expertos de Verywell Health recomiendan estar atentos a las señales de alerta y buscar vínculos basados en empatía, honestidad y respeto.

Protegerse de relaciones desarrolladas hacia intereses ocultos permite cultivar lazos más sólidos y duraderos, lo que favorece un mayor bienestar personal a largo plazo y potencia el equilibrio psicológico.

Buscar lazos basados en empatía, honestidad y respeto favorece el bienestar personal y el equilibrio psicológico a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener cerca personas que actúan con generosidad y sin segundas intenciones favorece un entorno de confianza y apoyo, donde el bienestar individual y colectivo se prioriza de forma compartida, fortaleciendo además la capacidad de afrontar nuevos desafíos y experiencias en distintas etapas de la vida.

