Qué es el lupino, la legumbre olvidada que podría ser el superalimento del futuro

El lupino destaca como superalimento del futuro por su alto contenido de proteína vegetal y bajo impacto ambiental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lupino, una leguminosa originaria de la región mediterránea y América, cobró relevancia en la industria alimentaria y la nutrición humana debido a su destacado perfil nutricional y funcional.

Aunque su uso en la alimentación sigue siendo limitado, la evidencia científica reciente resalta su potencial como superalimento y fuente alternativa de proteína vegetal, en un contexto global donde las dietas basadas en plantas ganan terreno frente a las de origen animal.

Composición y variedades del lupino

El género Lupinus incluye más de 200 especies, aunque solo unas pocas se cultivan a gran escala para consumo humano y animal. Entre las variedades más relevantes se encuentran el lupino blanco (Lupinus albus), el lupino de hoja angosta o australiano (Lupinus angustifolius), el lupino amarillo (Lupinus luteus) y el lupino andino o tarwi (Lupinus mutabilis).

Estas especies presentan diferencias genéticas y ambientales que influyen en su composición química y propiedades funcionales, como señala el estudio realizado por la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne (URMIT).

Las variedades de lupino, como el blanco, amarillo y andino, ofrecen diferentes perfiles nutricionales y aplicaciones en la industria alimentaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de proteínas del lupino varía entre 30% y 42% según la especie y la técnica de aislamiento empleada, superando a otras leguminosas como la lenteja, arveja, poroto y garbanzo, e incluso a la soya en algunos casos, de acuerdo con URMIT.

Además, es rico en fibra dietética (30-41%), principalmente insoluble, y no contiene gluten, lo que lo hace apto para personas con enfermedad celíaca o alergias alimentarias.

Su perfil nutricional se completa con la presencia de aminoácidos esenciales, antioxidantes como luteína, zeaxantina y betacaroteno, así como fitosteroles y minerales como hierro, magnesio, zinc, calcio y potasio, según un estudio publicado en Nutrients.

Existen dos grandes grupos de variedades: las “dulces”, con bajo contenido de alcaloides y aptas para consumo directo, y las “amargas”, que requieren procesamiento para eliminar compuestos tóxicos.

El lupino supera a otras leguminosas en proteína y fibra, y es apto para celíacos por su ausencia de gluten - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios nutricionales y para la salud

Diversos estudios revisados por Nutrients y Ladera Sur coinciden en que el lupino ofrece beneficios comprobados para la salud. Su alto contenido de proteína vegetal y fibra contribuye a la reducción del colesterol sanguíneo, mejora la salud intestinal, favorece el control de la glucosa y ayuda a regular la presión arterial.

Además, su bajo índice glucémico y la presencia de antioxidantes lo posicionan como un alimento funcional para la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

La revisión sistemática publicada en Nutrients, que analizó 21 estudios con 998 participantes, reportó efectos positivos en marcadores de salud como presión arterial (reducciones en el 71% de los estudios que la midieron), saciedad (83% de los estudios) y lípidos séricos (64%).

El consumo de lupino entero mostró efectos más consistentes en la mejora de la saciedad, el control glucémico y la presión arterial, en comparación con el consumo de proteína o fibra aislada.

Estudios científicos demuestran que el consumo de lupino ayuda a reducir el colesterol, controlar la glucosa y mejorar la salud intestinal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la saciedad, los estudios indican que la inclusión de lupino en productos como pan, galletas o snacks puede reducir la ingesta calórica posterior, lo que podría ser útil en estrategias de control de peso. Además, la fibra de lupino demostró efectos beneficiosos sobre la microbiota intestinal y la función digestiva, según las investigaciones ya mencionas.

Propiedades tecnofuncionales y aplicaciones industriales

A pesar de su potencial nutricional, la incorporación masiva del lupino en la industria alimentaria enfrenta desafíos tecnológicos. URMIT subraya que las propiedades tecnofuncionales de la proteína de lupino, como la solubilidad, la capacidad de retención de agua, la formación de espuma, la emulsificación y la gelificación, aún resultan inferiores a las de otros ingredientes consolidados como la soja.

Las técnicas de aislamiento y procesamiento influyen significativamente en la calidad y funcionalidad del aislado proteico, lo que limita su uso en productos de panadería, pastas, galletas y lácteos fortificados.

Además, la universidad australiana destaca la necesidad de innovar en los métodos de extracción y modificación de la proteína de lupino para optimizar sus propiedades físicas y ampliar su uso industrial.

El lupino entero muestra mayor eficacia en la saciedad y el control glucémico que la proteína o fibra aislada, según investigaciones recientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el estudio publicado en Nutrients coincide en que, aunque la evidencia sobre los beneficios de la proteína y la fibra aisladas es prometedora, se requieren más estudios para fortalecer las bases científicas y tecnológicas que permitan su uso a gran escala.

Limitaciones, desafíos y perspectivas de investigación

El principal obstáculo para la expansión del lupino en la alimentación humana radica en sus limitaciones tecnofuncionales y en la escasez de estudios clínicos de gran escala.

Los especialistas advierten que, si bien los resultados sobre la reducción de lípidos, presión arterial y control glucémico son alentadores, la heterogeneidad de los estudios y el bajo número de participantes dificultan la formulación de recomendaciones definitivas.

Otro desafío es la presencia de alcaloides en algunas variedades, que obliga a procesos para garantizar la inocuidad del producto. Además, la alergia al lupino, aunque menos frecuente y severa que la de otras leguminosas como el maní o la soja, debe ser considerada en la formulación de alimentos, según Nutrients.

Las propiedades tecnofuncionales del lupino aún presentan desafíos para su uso masivo en productos alimentarios industriales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las perspectivas de investigación apuntan a la necesidad de estudios comparativos entre especies, formas de consumo (entero, proteína, fibra) y dosis, así como a la evaluación de sus efectos en poblaciones sanas y con enfermedades crónicas. La innovación en tecnologías de procesamiento y la identificación de variedades con mejores propiedades funcionales serán claves para su integración en la dieta global.

Producción y situación en América Latina y el mundo

Australia lidera la producción mundial de lupino, con cerca del 85% del total global, equivalente a 1,6 millones de toneladas. El cultivo se concentra en regiones de clima templado y suelos arenosos, donde el lupino muestra ventajas agronómicas como la fijación de nitrógeno y la resistencia a plagas, lo que contribuye a la sostenibilidad agrícola.

En América Latina, el lupino andino o tarwi fue utilizado tradicionalmente por pueblos originarios de Perú, Ecuador y Bolivia, aunque su producción y consumo siguen siendo marginales.

En Chile, la superficie cultivada se concentra en la región de La Araucanía, con predominio del lupino blanco, y la mayor parte de la producción se destina a la alimentación animal o a la exportación, principalmente en el caso del lupino amargo. El uso humano es incipiente, aunque se observa un aumento en el desarrollo de productos a base de harina de lupino, impulsado por sus beneficios para la salud.

La demanda global de proteína vegetal crece a un ritmo del 4% anual, lo que abre oportunidades para el lupino como alternativa a la soja, especialmente en zonas donde esta última no se adapta bien a las condiciones agroclimáticas.