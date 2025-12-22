Alisado, coloración y canas: cuáles son las dudas más frecuentes sobre el cuidado del cabello

Una guía para quienes buscan colorear su pelo en casa sin caer en errores comunes ni dañar la salud capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de muchos años trabajando con el cabello, aprendí algo fundamental: la mayoría de las personas no tiene “mal pelo”, tiene mala información.

En la peluquería escucho las mismas preguntas una y otra vez. Dudas que se repiten, miedos que se heredan y mitos que pasan de generación en generación como si fueran verdades absolutas.

Por eso decidí armar este ping pong de preguntas y respuestas sobre el pelo. No desde un lugar técnico imposible de entender, sino desde la experiencia real, la observación diaria y el contacto directo con personas que quieren verse y sentirse mejor con su cabello.

Esta nota no busca imponer reglas, sino explicar el porqué de las cosas.

1 - ¿Las tinturas que vienen en caja dañan el pelo?

Las tinturas en caja pueden dañar el cabello si se usan con frecuencia o sobre pelo previamente tratado químicamente (Imagen ilustrativa Infobae)

La respuesta corta es: pueden dañarlo, sí, pero no siempre ni en todos los casos. El problema no es solo la tintura en caja, sino cómo, cuándo y cuántas veces se usa.

Las tinturas en caja están formuladas para funcionar en muchos tipos de cabello distintos. Eso significa que suelen ser más fuertes de lo necesario para algunas personas. Tienen oxidantes altos y pigmentos estándar que no se adaptan a la historia capilar de cada quien. No saben si tu pelo está virgen, decolorado, alisado o sensibilizado. Actúan igual para todos.

Cuando se usan de manera ocasional y en un cabello sano, el daño puede ser mínimo. El problema aparece cuando se repiten cada mes, cuando se superponen colores o cuando se aplican sobre un pelo ya tratado químicamente. Ahí es donde el cabello empieza a perder brillo, elasticidad y fuerza.

Como estilista, no demonizo las tinturas en caja, pero sí recomiendo informarse antes de usarlas. El pelo no es un lienzo nuevo cada vez. Tiene memoria.

2 - ¿Cómo sobrevivir a la transición de un alisado?

La transición de un alisado implica convivir con dos texturas y requiere cortes estratégicos, hidratación y paciencia ( Freepik)

La transición de un alisado es uno de los procesos más difíciles a nivel emocional y estético. No solo cambia la textura del pelo, también cambia la relación que una persona tiene con su imagen.

Durante la transición conviven dos texturas: la parte alisada y la parte natural. Eso genera quiebre, frizz y una sensación constante de desorden. Muchas personas abandonan en esta etapa porque sienten que su pelo “no responde”.

La clave para sobrevivir a la transición es entender que es un proceso, no un error. El pelo no está mal, está cambiando. Y todo cambio necesita tiempo. Algunos consejos reales que doy en el salón:

Cortes estratégicos y frecuentes para ir eliminando lo alisado

• Hidratación profunda y constante

Evitar el calor excesivo, porque debilita la zona donde se unen ambas texturas

Aceptar que durante un tiempo el pelo no se va a ver “perfecto”, pero sí auténtico

La transición no es solo capilar. Es una decisión personal que merece respeto y acompañamiento.

3 - ¿La caída del pelo aparece porque sí?

La caída del cabello siempre tiene una causa, como estrés, cambios hormonales o problemas en el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

No. La caída del pelo nunca aparece porque sí. Siempre hay una causa, aunque no siempre sea visible a simple vista.

El cabello responde a lo que pasa dentro y fuera del cuerpo. Estrés, cambios hormonales, dietas restrictivas, enfermedades, postparto, medicamentos, problemas del cuero cabelludo o incluso un shock emocional fuerte pueden provocar caída.

Muchas veces escucho: “Se me cae el pelo de repente”. En realidad, el problema empezó meses antes. El ciclo del cabello es lento. Lo que vemos hoy es el resultado de algo que ocurrió tiempo atrás.

Por eso es tan importante no normalizar la caída excesiva. Perder algunos pelos por día es normal. Ver mechones enteros en la ducha, no.

4 - ¿Qué pasa si quiero abandonar un tratamiento capilar?

Un acompañamiento emocional y práctico para quienes enfrentan el desafío de convivir con dos texturas y buscan reconciliarse con su imagen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abandonar un tratamiento capilar no es un pecado, pero hay que entender las consecuencias.

Muchos tratamientos no “curan” el pelo, lo sostienen. Cuando se dejan de usar, el cabello vuelve a su estado anterior. Esto pasa con tratamientos anticaída, fortalecedores o de estimulación del crecimiento.

El error común es pensar que el tratamiento falló, cuando en realidad simplemente dejó de recibir el estímulo que lo ayudaba.

Siempre recomiendo no abandonar de golpe. Consultar, ajustar, evaluar resultados. El cabello necesita continuidad, no soluciones mágicas.

5 - ¿Las canas envejecen?

Las canas son una manifestación natural del envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las canas no envejecen. Lo que envejece es la mirada cultural que tenemos sobre ellas.

Una cana es un pelo que dejó de producir melanina. Nada más. No es sinónimo de descuido, ni de vejez automática. Hay personas con canas a los 20 y otras sin canas a los 60.

Lo que sí es cierto es que la cana tiene una textura diferente. Suele ser más áspera, más seca y a veces más rebelde. Por eso necesita cuidados específicos.

Aceptar o cubrir las canas es una decisión personal. Lo importante es que sea una elección, no una obligación impuesta por el miedo a “verse grande”.

6 - ¿Por qué el pelo se va acortando con la edad?

Con el paso de los años, el ciclo de crecimiento del cabello se acorta. El pelo crece menos tiempo antes de caerse. Por eso muchas personas sienten que “ya no les crece como antes”.

El ciclo de crecimiento del cabello se acorta con la edad, lo que hace que el pelo crezca menos y se vuelva más fino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el folículo se debilita, el cabello se vuelve más fino y se quiebra con mayor facilidad. No es que el pelo no crezca, es que no logra llegar a longitudes largas.

Esto no significa resignarse. Significa adaptar los cuidados, elegir cortes inteligentes y priorizar la salud del cuero cabelludo.

7 - ¿Qué significa que duelan partes del cuero cabelludo?

El dolor en el cuero cabelludo es más común de lo que se cree. Puede sentirse como ardor, sensibilidad o molestia al tocar o mover el pelo.

Las causas pueden ser varias:

Tensión acumulada por peinados tirantes.

Estrés.

Inflamación del cuero cabelludo.

Acumulación de productos.

Problemas dermatológicos.

El cuero cabelludo también se estresa. Y cuando duele, está avisando que algo no está bien. Ignorarlo es un error.

8 - ¿Exfoliar el pelo: sí o no?

El dolor en el cuero cabelludo puede deberse a tensión, estrés, inflamación o acumulación de productos, y no debe ignorarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exfoliación capilar sí puede ser beneficiosa, pero no es para todo el mundo ni todo el tiempo.

Exfoliar ayuda a eliminar células muertas, restos de productos y exceso de sebo. Mejora la oxigenación y puede favorecer el crecimiento.

Pero hacerlo en exceso o sin necesidad puede irritar y sensibilizar el cuero cabelludo. No es una rutina semanal obligatoria. Es una herramienta puntual.

Siempre digo lo mismo: escuchá tu cuero cabelludo. No copies rutinas ajenas sin saber si las necesitás.

9 - ¿La caspa hace que se caiga el pelo?

Si la caspa persiste muchas semanas, conviene consultar a un especialista (freepik)

La caspa en sí misma no provoca caída, pero si no se trata, puede generar un ambiente poco saludable para el crecimiento del cabello.

La picazón constante, la inflamación y el rascado excesivo pueden debilitar el folículo. Además, muchas personas confunden caspa con otros cuadros más complejos.

La caspa no es solo estética. Es una señal de desequilibrio del cuero cabelludo y merece atención profesional.

Un mensaje final

El pelo no necesita castigo ni exigencias extremas. Necesita comprensión, paciencia y coherencia. No todo lo que funciona para otros va a funcionar para vos. Y no todo lo viral es verdad.

Como estilista, mi trabajo no es solo cortar o teñir. Es educar, acompañar y ayudar a que cada persona entienda su propio cabello. Cuando eso pasa, el cambio es real y duradero.

Este ping pong de preguntas no busca dar respuestas definitivas, sino abrir conversaciones. Porque el pelo habla. Solo tenemos que aprender a escucharlo.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.