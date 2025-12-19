Por qué el aburrimiento y la solidaridad son aliados clave contra la adicción a las pantallas

El auge de la desintoxicación digital expone la paradoja de que las soluciones comerciales refuerzan la dependencia tecnológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la desintoxicación digital revela una paradoja central: mientras crecen exponencialmente las ofertas de aplicaciones, retiros y estrategias para reconquistar la atención, las soluciones comerciales no logran romper el ciclo de la dependencia tecnológica.

Una investigación reciente de la Universidad de Leicester, publicada en The Conversation, subraya que estos recursos apenas producen pausas temporales y, en muchos casos, refuerzan los propios hábitos que intentan combatir.

El mercado de la desconexión se ha sofisticado con rapidez. En la búsqueda de equilibrio, millones de personas descargan aplicaciones para bloquear notificaciones, programan descansos compulsivos o se inscriben en retiros que prometen entornos libres de pantallas. El estudio revela que, lejos de resolver la conducta compulsiva, este mecanismo externaliza la responsabilidad, instalando la idea de que la voluntad puede ser tercerizada.

La normalización de la dependencia tecnológica modifica el umbral de tolerancia al aburrimiento y la soledad en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación respalda el diagnóstico de la interpasividad: delegar la tarea de resistir la tentación en un intermediario —ya sea una aplicación o un retiro— produce una satisfacción ilusoria. Se siente alivio, como si la acción de proteger la atención ya se hubiera concretado, sin que haya un cambio de fondo.

Esta lógica tiene efectos colaterales. El informe advierte que las intervenciones individuales rara vez logran efectos sostenibles. Tras intervalos breves de desconexión —a los que muchos usuarios describen como auténticos “oasis de desaceleración”—, la mayoría regresa a sus viejos hábitos digitales con renovada intensidad.

Según la autora del estudio, este fenómeno “refuerza la conclusión de que la autorregulación no puede ser externalizada y que el bienestar digital requiere esfuerzos estructurales y sostenidos”.

Las aplicaciones y retiros para dejar el celular ofrecen solo alivios temporales y no logran cambios sostenibles en los hábitos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema se intensifica al analizar la normalización de la dependencia: la tecnología no solo invade el tiempo personal sino que modifica el umbral de tolerancia al aburrimiento y la soledad. En contextos donde cada instante sin estímulos digitales se experimenta como una oportunidad perdida, la desconexión resulta incómoda y, para muchos, inhóspita. El informe recoge testimonios que evidencian cómo los intentos por “bajar el ritmo” derivan en frustración por la incapacidad de sostener hábitos desligados del consumo digital.

Frente a la ineficacia de las recetas individuales, surgen las respuestas colectivas y políticas públicas como alternativas capaces de contener el fenómeno. En Toyoake, Japón, el municipio elaboró una guía oficial sobre el uso de smartphones, promoviendo que las familias establezcan reglas comunes como dejar los dispositivos a las 21:00.

Otra experiencia ilustrativa se observa en Vadgaon, India, donde los 15.000 habitantes acuerdan participar cada noche en un apagón digital colectivo de 90 minutos a partir de las 19:00. Durante ese lapso, la comunidad desconecta sus aparatos y retoma la convivencia fuera de casa. Ambos casos muestran que la desconexión puede ser más viable cuando se establece como norma grupal, sostenida por rituales y acuerdos visibles.

El informe recomienda priorizar la solidaridad y el apoyo grupal para recuperar la agencia sobre el tiempo y redefinir la relación con la tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas educativos han comenzado a intervenir. Corea del Sur anunció la prohibición del uso de smartphones en las aulas a partir de 2025, sumándose a las medidas ya vigentes en los Países Bajos para limitar el ingreso de teléfonos en los colegios. La lógica detrás de estas regulaciones es sencilla: el cambio de hábitos requiere estrategias sistemáticas y control social, no solo la motivación individual respaldada por soluciones de mercado.

El estudio señala un desafío estructural: hasta ahora, las compañías tecnológicas han limitado su papel a agregar funciones superficiales de “bienestar digital”, que suelen reducirse a recordatorios de tiempo o estadísticas de uso, sin cuestionar los mecanismos ideados para retener la atención.

Quynh Hoang, la autora del estudio, sostiene que se precisa un compromiso mayor: la verdadera transformación exige restringir, desde el diseño, los estímulos adictivos de las aplicaciones y replantear la arquitectura de las plataformas, de modo que el usuario recupere agencia genuina sobre su tiempo.

Corea del Sur y Países Bajos implementan regulaciones para limitar el uso de smartphones en las escuelas y fomentar el bienestar digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes apuestan a una transformación personal, la evidencia sugiere alejarse del circuito de soluciones externas y adoptar otras estrategias: no confiar la autodisciplina a intermediarios, resistir el impulso de transformar toda vivencia en contenido y, sobre todo, priorizar la solidaridad.

Buscar el apoyo de otros para desconectar en conjunto, tejer pequeñas redes cotidianas de acompañamiento y no temer a las pausas ni al aburrimiento. El informe rescata este recurso olvidado: “Permitirse el aburrimiento es recuperar la capacidad de pensar y redefinir la relación con el entorno digital”.

A medida que la discusión pública se desplaza hacia la salud mental digital, crece la evidencia de que el bienestar no responde a fórmulas de compra. El camino real demanda acción conjunta, políticas de largo alcance y una revisión de los vínculos sociales.