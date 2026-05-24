Por qué algunos hombres sienten tristeza profunda después del placer sexual, según expertos

La disforia postcoital se manifiesta como tristeza, vacío o irritabilidad en hombres inmediatamente después del orgasmo, afectando el bienestar emocional masculino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disforia postcoital es una condición en la que algunos hombres experimentan tristeza, vacío o irritabilidad inmediatamente después del orgasmo. Según especialistas citados por O Globo, el fenómeno tiene raíces en procesos neuroquímicos y en factores culturales, impactando de manera relevante el bienestar psicológico masculino.

Dicha condición se caracteriza por una alteración emocional que no depende del grado de deseo o satisfacción sexual, sino del funcionamiento del sistema nervioso. De acuerdo con Antonio José Sánchez Barbosa, sexólogo del Boston Medical Center, los síntomas suelen incluir “sensación de tristeza, vacío o irritabilidad”, y pueden surgir incluso tras encuentros sexuales percibidos como satisfactorios. Este fenómeno afecta tanto en relaciones de pareja como durante la masturbación, y puede presentarse en diferentes edades y contextos.

PUBLICIDAD

Durante la actividad sexual, los niveles de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y las endorfinas aumentan de manera considerable, generando una intensa sensación de placer y conexión. Tras el orgasmo, estos niveles disminuyen abruptamente, lo que desencadena el cuadro de malestar emocional.

Sánchez Barbosa explica en O Globo que este “contraste marcado en el sistema nervioso” es el detonante de la disforia: la transición repentina de un estado de alta activación a uno de relajación puede provocar sentimientos de desconexión y vacío.

PUBLICIDAD

Las personas con antecedentes de ansiedad o depresión son especialmente vulnerables ante este proceso, ya que la caída brusca de neurotransmisores puede exacerbar la sensación de malestar.

Cómo influyen los factores culturales y sociales en la disforia postcoital

El aislamiento emocional es más frecuente en hombres con disforia postcoital debido a inhibiciones culturales y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas subrayan que, aunque la disforia postcoital puede afectar a mujeres, su repercusión resulta especialmente visible en la salud emocional masculina. En muchos contextos, los hombres han sido socializados para reprimir sus emociones, lo que complica la identificación y expresión del malestar después del sexo.

PUBLICIDAD

Según el análisis de O Globo, patrones culturales e históricos han condicionado a los varones para evitar mostrar vulnerabilidad, lo que contribuye a la confusión y a la dificultad para buscar apoyo. Sánchez Barbosa señala que este condicionamiento puede acompañarse de sentimientos de culpa o vergüenza, sobre todo cuando la disforia ocurre tras la masturbación, intensificando el aislamiento emocional.

Superar las barreras sociales y culturales asociadas a la expresión emocional masculina es fundamental para mitigar el impacto negativo de la disforia postcoital. Los especialistas advierten que el silencio y la falta de comunicación perpetúan la soledad y pueden incrementar el efecto negativo del malestar experimentado.

PUBLICIDAD

Estrategias recomendadas para afrontar la disforia postcoital

De acuerdo con el equipo del Boston Medical Center, una de las principales herramientas para abordar la disforia postcoital es la comunicación abierta y la validación emocional en el seno de la pareja. “La comunicación con la pareja es fundamental para aclarar que esta respuesta es una reacción del sistema nervioso y no una falta de afecto o interés”, señalan los especialistas a O Globo.

Una pareja conversa seriamente en la cama con expresiones de preocupación, posiblemente discutiendo un tema importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones, figuran el contacto físico no erótico, como los abrazos relajados tras el acto sexual, la respiración coordinada y la validación mutua de las emociones. Estas estrategias ayudan a crear un entorno seguro, reducen el aislamiento y favorecen la autorregulación emocional.

PUBLICIDAD

Cuando la tristeza posterior al orgasmo ocurre de manera recurrente y afecta la autoestima o la calidad de las relaciones interpersonales, los especialistas sugieren consultar a un profesional de la salud mental. La intervención puede incluir procesos de psicoeducación y orientación para ajustar las expectativas personales, lo que contribuye a proteger el bienestar emocional masculino y a reducir el estigma asociado a la disforia postcoital.

Contexto internacional y datos recientes sobre la disforia postcoital

Estudios publicados en la revista médica The Journal of Sex & Marital Therapy indican que la disforia postcoital afecta a aproximadamente el 3 % de los hombres en algún momento de su vida, aunque la prevalencia real podría ser mayor debido al subregistro.

PUBLICIDAD

La evidencia científica sugiere que tanto factores biológicos como psicológicos y socioculturales intervienen en la aparición de este fenómeno. En países con normas más rígidas sobre la masculinidad, los hombres tienden a buscar menos ayuda y a informar menos sobre sus síntomas, lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

Un hombre yace en la cama absorto en su teléfono móvil, mientras su pareja, a su lado, lo mira con una expresión de seria desconexión emocional en un dormitorio contemporáneo con luz tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la disforia postcoital ha cobrado relevancia en los últimos años, a medida que aumenta la visibilidad de los temas de salud mental masculina y se promueve una mayor apertura en torno a las emociones.

PUBLICIDAD

Organizaciones internacionales, como la Asociación Americana de Psiquiatría, han comenzado a incluir este tipo de alteraciones emocionales en sus guías clínicas, subrayando la importancia de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral que incluya tanto la dimensión neuroquímica como el contexto sociocultural.