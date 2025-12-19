Cinco recetas de pan dulce casero, un clásico que no puede faltar en Navidad

El pan dulce casero clásico esponjoso destaca en Navidad por su miga aireada y su aroma a vainilla y cítricos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan dulce casero clásico esponjoso es el más demandado en las fiestas. Su estructura aireada se logra gracias a un levado paciente, y su sabor se realza con esencia de vainilla y ralladura de cítricos. En esta receta, combinamos la técnica tradicional con algunos trucos para lograr una miga suave y bien aireada.

Este tipo de panificado —llamado panettone en Italia, de donde toma su inspiración— llegó a la Argentina a principios del siglo XX con las corrientes migratorias, adaptándose a la identidad local con el agregado de frutas secas, confitadas y, en ocasiones, chips de chocolate. Lejos de ser solo un postre navideño, es también protagonista en desayunos y meriendas de la temporada. Además, existen muchas variantes: desde la receta clásica esponjosa y alta, rellena de frutas y frutos secos, hasta versiones más modernas, integrales, sin gluten o con cobertura de chocolate.

El secreto de un pan dulce casero es una masa tierna y aireada, lograda gracias a un correcto levado y a la incorporación de una buena cantidad de manteca y huevos. El aroma característico proviene del uso de ralladura de cítricos y un toque de esencia de vainilla. El proceso implica preparar una esponja con levadura, leche y azúcar, que actuará como starter para el pan. Luego se mezcla con el resto de los ingredientes y finalmente se agregan las frutas o los complementos elegidos. El horneado debe ser cuidadoso, ya que un pan dulce demasiado seco pierde el encanto de su miga suave y húmeda.

El panettone italiano inspiró la receta de pan dulce en Argentina, adaptada con frutas secas, confitadas y chips de chocolate - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar pan dulce casero es de aproximadamente 4 horas.

Mezclado de ingredientes y amasado: 30 minutos

Primer levado: 1 hora

Armado y agregado de frutas: 20 minutos

Segundo levado: 1 hora

Cocción: 40-45 minutos

Enfriado antes de servir: 30 minutos

Recetas de pan dulce casero para Navidad

A continuación, se presentan 5 versiones de pan dulce casero adecuadas para la mesa navideña, con detalles sobre los ingredientes, el proceso de elaboración y sugerencias para la decoración de cada una. También se incluyen descripciones orientativas sobre cómo debería lucir cada variedad una vez terminada.

El secreto de un pan dulce casero perfecto radica en el levado paciente y la incorporación de manteca y huevos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan dulce clásico con frutas y frutos secos

Ingredientes

700 g de harina 0000

150 g de azúcar

200 g de manteca blanda

4 huevos

40 g de levadura fresca, o 14 g de levadura seca

200 ml de leche tibia

1 pizca de sal

Ralladura de 1 naranja

Ralladura de 1 limón

1 cucharada de esencia de vainilla

200 g de frutas abrillantadas

150 g de pasas de uva

150 g de nueces y/o almendras

Almíbar y azúcar impalpable para decorar

Preparación

Activar la levadura en un poco de leche tibia con azúcar hasta que espume. Mezclar la harina, el azúcar y la sal en un bol amplio. Añadir la manteca, los huevos, las ralladuras, la esencia y la levadura activada. Incorporar la leche de a poco y amasar hasta obtener una masa suave y elástica (15 minutos aproximadamente). Cubrir y dejar levar durante 2 horas. Integrar las frutas abrillantadas, pasas y nueces a la masa. Colocar en molde, dejar levar 1 hora más y hornear a 170°C alrededor de 40 minutos. Una vez frío, pincelar con almíbar y espolvorear con azúcar impalpable.

El secreto de un pan dulce casero perfecto radica en el levado paciente y la incorporación de manteca y huevos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan dulce con chips de chocolate y glaseado

Ingredientes

700 g de harina 0000

150 g de azúcar

200 g de manteca blanda

4 huevos

40 g de levadura fresca (o 14 g seca)

200 ml de leche tibia

1 pizca de sal

Ralladura de 1 naranja

1 cucharada de esencia de vainilla

200 g de chips de chocolate semiamargo

100 g de chocolate cobertura

1 cucharada de aceite neutro

Preparación

Preparar la masa en forma similar a la versión clásica, omitiendo frutas y frutos secos. Incorporar los chips de chocolate cuando la masa haya levado. Disponer la masa en el molde, dejar levar y cocinar como en la receta anterior. Una vez frío, cubrir con chocolate derretido mezclado con aceite, dejando que chorree de manera irregular por los bordes.

El proceso de elaboración del pan dulce casero requiere cuatro horas, incluyendo dos levados y un horneado cuidadoso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan dulce integral con semillas y frutos secos

Ingredientes

400 g de harina integral

300 g de harina 0000

150 g de azúcar mascabo

180 g de manteca blanda o aceite de coco

4 huevos

40 g de levadura fresca o 14 g seca

220 ml de leche tibia

1 pizca de sal

Ralladura de 1 naranja

1 cucharada de esencia de vainilla

150 g de nueces o almendras

100 g de semillas mixtas (girasol, sésamo, amapola, chía)

50 g de frutas deshidratadas (opcional)

Semillas extra para decorar

Preparación

Activar la levadura en leche tibia con azúcar. Mezclar ambos tipos de harina, el azúcar y la sal. Incorporar la manteca o aceite, los huevos, la ralladura, la esencia y la levadura activada. Amasar y dejar levar durante 2 horas. Agregar frutos secos, semillas y frutas deshidratadas. Volcar en el molde, dejar levar y cocinar igual que en el pan dulce clásico. Al salir del horno, pincelar con miel tibia y espolvorear con semillas.

El pan dulce sin TACC utiliza premezcla sin gluten y goma xántica, ideal para personas con celiaquía o intolerancia al gluten - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan dulce sin TACC (sin gluten)

Ingredientes

700 g de premezcla sin gluten

10 g de levadura seca sin TACC

150 g de azúcar

200 g de manteca

4 huevos

200 ml de leche tibia o bebida vegetal

1 pizca de sal

Ralladura de 1 naranja

Esencia de vainilla

200 g de frutas secas y/o chips de chocolate

1 y 1/2 cucharadita de goma xántica

Azúcar impalpable para decorar

Preparación

Mezclar la premezcla con la goma xántica, la levadura y el azúcar. Agregar la manteca, los huevos, la ralladura, la esencia y la leche, y batir hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar frutas secas o chips. Verter en el molde, dejar levar y hornear a 170°C durante 40 minutos. Decorar con glasé (mezcla de azúcar impalpable y unas gotas de agua) y frutos secos.

La receta tradicional de pan dulce incluye harina, azúcar, manteca, huevos, levadura, leche, ralladura de cítricos y frutas secas -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan dulce vegano

Ingredientes

700 g de harina 0000

150 g de azúcar

100 ml de aceite neutro

10 g de levadura seca

250 ml de leche vegetal

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón y 1 naranja

Esencia de vainilla

200 g de frutas secas, confitadas o chips veganos

Azúcar impalpable para espolvorear

Preparación

Activar la levadura con azúcar y un poco de leche vegetal tibia. Mezclar los ingredientes secos, sumar el aceite, las ralladuras, la esencia, la leche y la levadura activada. Integrar y amasar hasta obtener una masa blanda. Dejar levar por 2 horas. Incorporar las frutas o chips, mezclar, formar el pan y dejar levar 1 hora más. Cocinar a 170°C por 40 minutos. Decorar con azúcar impalpable o glasé de jugo de limón y azúcar.

Las variantes de pan dulce casero incluyen opciones clásicas, integrales, sin gluten, veganas y con cobertura de chocolate - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Las recetas rinden 1 pan dulce grande o 2 panes dulces medianos, es decir, aproximadamente 10-12 porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan dulce casero, bien envuelto en film o guardado en bolsas herméticas, se conserva fresco por 4-5 días a temperatura ambiente. También puede refrigerarse extendiendo su frescura hasta una semana.