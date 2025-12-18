Receta de pionono con lechuga, crema de atún y huevo, rápida y fácil

El pionono enrollado con lechuga, crema de atún y huevo es una combinación tradicional en las mesas argentinas, especialmente apreciada por su frescura y practicidad. Arraigada en celebraciones familiares, picadas y como entrada en reuniones, esta preparación se destaca por su sencillez y por la posibilidad de disfrutarla fría en cualquier época del año.
El pionono, originado en España pero adaptado a la gastronomía argentina, se dio a conocer en versiones tanto dulces como saladas. En el país, la variante salada con atún es protagonista durante el verano y en momentos festivos. Cada hogar suele personalizarlo, pero la base con crema de atún, huevo y hojas verdes permanece como un clásico irremplazable.
Receta de pionono con lechuga, crema de atún y huevo
La receta consiste en enrollar una masa de pionono esponjosa, comprada o casera, rellena con una mezcla de atún, huevos duros picados, mayonesa y lechuga fresca. Este arrollado de preparación rápida no requiere cocción adicional y se sirve frío, ideal como entrada o plato principal ligero. El pionono se puede hacer con antelación y conservar bien refrigerado hasta el momento de cortar y servir.
El relleno destaca por su textura cremosa y fresca, mientras la lechuga aporta crocancia y color. Es una opción rendidora, de bajo costo y adaptable a distintas variantes, incluida la decoración con aceitunas o tomates cherry.
Tiempo de preparación
Para esta versión rápida y sencilla, el tiempo total estimado es de 25-30 minutos:
- 10 minutos para hervir y picar los huevos.
- 10 minutos para preparar el relleno y los ingredientes.
- 5-10 minutos para armar y enrollar el pionono.
Ingredientes
- 1 pionono salado (comercial, tamaño estándar)
- 1 lata de atún al natural (170 g, escurrido)
- 3 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza (opcional)
- 2 huevos
- 4-5 hojas de lechuga (mantecosa o criolla)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de queso crema (opcional)
- Aceitunas y/o tomates cherry para decorar (opcional)
Cómo hacer pionono con lechuga, crema de atún y huevo, paso a paso
- Hervir los huevos durante 10-12 minutos; pelar y picar finamente.
- Mezclar el atún escurrido con mayonesa, mostaza (si se utiliza) y queso crema, con sal y pimienta a gusto.
- Agregar los huevos duros picados a la mezcla y unir suavemente.
- Lavar y secar la lechuga. Cortar en tiras o dejar las hojas enteras.
- Extender el pionono en una superficie limpia. Si se desea, humedecer ligeramente con leche o caldo frío.
- Untar la mezcla de atún y huevo sobre el pionono, dejando un borde libre de unos 2 cm.
- Distribuir la lechuga sobre el relleno.
- Enrollar el pionono cuidando que quede compacto, ayudándose si es necesario con el papel base de la masa.
- Envolver el arrollado en film plástico y refrigerar al menos 30 minutos para mejorar la firmeza.
- Cortar en porciones y decorar con aceitunas y/o tomates cherry si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con los ingredientes sugeridos, esta receta rinde entre 6 y 8 porciones como entrada, o 4-5 porciones generosas como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por porción (1/8 del pionono):
- Calorías: 170
- Grasas: 9 g
- Grasas saturadas: 1,5 g
- Carbohidratos: 14 g
- Azúcares: 2 g
- Proteínas: 9 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pionono relleno se conserva en la heladera hasta 2 días, siempre envuelto en film o en recipiente hermético para evitar el secado y la absorción de olores.