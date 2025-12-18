Tendencias

Receta de pionono con lechuga, crema de atún y huevo, rápida y fácil

La preparación de este arrollado frío, presente en celebraciones y reuniones familiares, permite una elaboración rápida y sencilla, con ingredientes accesibles y la posibilidad de personalizar el relleno según las preferencias de cada hogar

El pionono con lechuga, crema de atún y huevo es un clásico de la gastronomía argentina para celebraciones y reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pionono enrollado con lechuga, crema de atún y huevo es una combinación tradicional en las mesas argentinas, especialmente apreciada por su frescura y practicidad. Arraigada en celebraciones familiares, picadas y como entrada en reuniones, esta preparación se destaca por su sencillez y por la posibilidad de disfrutarla fría en cualquier época del año.

El pionono, originado en España pero adaptado a la gastronomía argentina, se dio a conocer en versiones tanto dulces como saladas. En el país, la variante salada con atún es protagonista durante el verano y en momentos festivos. Cada hogar suele personalizarlo, pero la base con crema de atún, huevo y hojas verdes permanece como un clásico irremplazable.

Receta de pionono con lechuga, crema de atún y huevo

La receta consiste en enrollar una masa de pionono esponjosa, comprada o casera, rellena con una mezcla de atún, huevos duros picados, mayonesa y lechuga fresca. Este arrollado de preparación rápida no requiere cocción adicional y se sirve frío, ideal como entrada o plato principal ligero. El pionono se puede hacer con antelación y conservar bien refrigerado hasta el momento de cortar y servir.

El pionono enrollado con atún y huevo se sirve frío y resulta ideal como entrada o plato principal ligero en cualquier época del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relleno destaca por su textura cremosa y fresca, mientras la lechuga aporta crocancia y color. Es una opción rendidora, de bajo costo y adaptable a distintas variantes, incluida la decoración con aceitunas o tomates cherry.

Tiempo de preparación

Para esta versión rápida y sencilla, el tiempo total estimado es de 25-30 minutos:

  • 10 minutos para hervir y picar los huevos.
  • 10 minutos para preparar el relleno y los ingredientes.
  • 5-10 minutos para armar y enrollar el pionono.

Ingredientes

  • 1 pionono salado (comercial, tamaño estándar)
  • 1 lata de atún al natural (170 g, escurrido)
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  • 2 huevos
  • 4-5 hojas de lechuga (mantecosa o criolla)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharada de queso crema (opcional)
  • Aceitunas y/o tomates cherry para decorar (opcional)

Cómo hacer pionono con lechuga, crema de atún y huevo, paso a paso

El relleno de atún, huevo duro y mayonesa aporta una textura cremosa, mientras la lechuga suma crocancia y color al pionono (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Hervir los huevos durante 10-12 minutos; pelar y picar finamente.
  2. Mezclar el atún escurrido con mayonesa, mostaza (si se utiliza) y queso crema, con sal y pimienta a gusto.
  3. Agregar los huevos duros picados a la mezcla y unir suavemente.
  4. Lavar y secar la lechuga. Cortar en tiras o dejar las hojas enteras.
  5. Extender el pionono en una superficie limpia. Si se desea, humedecer ligeramente con leche o caldo frío.
  6. Untar la mezcla de atún y huevo sobre el pionono, dejando un borde libre de unos 2 cm.
  7. Distribuir la lechuga sobre el relleno.
  8. Enrollar el pionono cuidando que quede compacto, ayudándose si es necesario con el papel base de la masa.
  9. Envolver el arrollado en film plástico y refrigerar al menos 30 minutos para mejorar la firmeza.
  10. Cortar en porciones y decorar con aceitunas y/o tomates cherry si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes sugeridos, esta receta rinde entre 6 y 8 porciones como entrada, o 4-5 porciones generosas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción (1/8 del pionono):

  • Calorías: 170
  • Grasas: 9 g
  • Grasas saturadas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pionono relleno se conserva en la heladera hasta 2 días, siempre envuelto en film plástico o en recipiente hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pionono relleno se conserva en la heladera hasta 2 días, siempre envuelto en film o en recipiente hermético para evitar el secado y la absorción de olores.

