Receta de pionono con lechuga, crema de atún y huevo, rápida y fácil

El pionono con lechuga, crema de atún y huevo es un clásico de la gastronomía argentina para celebraciones y reuniones familiares

El pionono enrollado con lechuga, crema de atún y huevo es una combinación tradicional en las mesas argentinas, especialmente apreciada por su frescura y practicidad. Arraigada en celebraciones familiares, picadas y como entrada en reuniones, esta preparación se destaca por su sencillez y por la posibilidad de disfrutarla fría en cualquier época del año.

El pionono, originado en España pero adaptado a la gastronomía argentina, se dio a conocer en versiones tanto dulces como saladas. En el país, la variante salada con atún es protagonista durante el verano y en momentos festivos. Cada hogar suele personalizarlo, pero la base con crema de atún, huevo y hojas verdes permanece como un clásico irremplazable.

Receta de pionono con lechuga, crema de atún y huevo

La receta consiste en enrollar una masa de pionono esponjosa, comprada o casera, rellena con una mezcla de atún, huevos duros picados, mayonesa y lechuga fresca. Este arrollado de preparación rápida no requiere cocción adicional y se sirve frío, ideal como entrada o plato principal ligero. El pionono se puede hacer con antelación y conservar bien refrigerado hasta el momento de cortar y servir.

El pionono enrollado con atún y huevo se sirve frío y resulta ideal como entrada o plato principal ligero en cualquier época del año

El relleno destaca por su textura cremosa y fresca, mientras la lechuga aporta crocancia y color. Es una opción rendidora, de bajo costo y adaptable a distintas variantes, incluida la decoración con aceitunas o tomates cherry.

Tiempo de preparación

Para esta versión rápida y sencilla, el tiempo total estimado es de 25-30 minutos:

10 minutos para hervir y picar los huevos.

10 minutos para preparar el relleno y los ingredientes.

5-10 minutos para armar y enrollar el pionono.

Ingredientes

1 pionono salado (comercial, tamaño estándar)

1 lata de atún al natural (170 g, escurrido)

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza (opcional)

2 huevos

4-5 hojas de lechuga (mantecosa o criolla)

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de queso crema (opcional)

Aceitunas y/o tomates cherry para decorar (opcional)

Cómo hacer pionono con lechuga, crema de atún y huevo, paso a paso

El relleno de atún, huevo duro y mayonesa aporta una textura cremosa, mientras la lechuga suma crocancia y color al pionono

Hervir los huevos durante 10-12 minutos; pelar y picar finamente. Mezclar el atún escurrido con mayonesa, mostaza (si se utiliza) y queso crema, con sal y pimienta a gusto. Agregar los huevos duros picados a la mezcla y unir suavemente. Lavar y secar la lechuga. Cortar en tiras o dejar las hojas enteras. Extender el pionono en una superficie limpia. Si se desea, humedecer ligeramente con leche o caldo frío. Untar la mezcla de atún y huevo sobre el pionono, dejando un borde libre de unos 2 cm. Distribuir la lechuga sobre el relleno. Enrollar el pionono cuidando que quede compacto, ayudándose si es necesario con el papel base de la masa. Envolver el arrollado en film plástico y refrigerar al menos 30 minutos para mejorar la firmeza. Cortar en porciones y decorar con aceitunas y/o tomates cherry si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes sugeridos, esta receta rinde entre 6 y 8 porciones como entrada, o 4-5 porciones generosas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción (1/8 del pionono):

Calorías: 170

Grasas: 9 g

Grasas saturadas: 1,5 g

Carbohidratos: 14 g

Azúcares: 2 g

Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pionono relleno se conserva en la heladera hasta 2 días, siempre envuelto en film plástico o en recipiente hermético

El pionono relleno se conserva en la heladera hasta 2 días, siempre envuelto en film o en recipiente hermético para evitar el secado y la absorción de olores.