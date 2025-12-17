Tendencias

Día del Contador Público: por qué se celebra hoy, 17 de diciembre en Argentina, y 10 frases para enviar por Whatsapp

La fecha rememora la aparición del método de partida doble, instaurado en 1494 y que transformó para siempre la contabilidad

El Día del Contador Público
El Día del Contador Público en Argentina se celebra cada 17 de diciembre en homenaje al legado de Luca Pacioli (Imagen ilustrativa Infobae)

La labor del contador público ocupa un lugar central en la vida económica de cualquier país. Estos profesionales se encargan de asesorar tanto a personas como a empresas en áreas claves como la gestión financiera, la planificación impositiva, la contabilidad, el control de costos y las cuestiones laborales. A través de sus conocimientos, diseñan e implementan sistemas de información que resultan fundamentales para la toma de decisiones dentro de organizaciones públicas y privadas, creando estructuras eficientes y brindando transparencia en el manejo de los recursos.

El trabajo cotidiano va mucho más allá de la mera elaboración de balances o liquidación de impuestos. De acuerdo con Consejo Profesional de Ciencias Económicas, implica interpretar y analizar datos económicos, auditar procesos internos, examinar la situación financiera y contribuir a la planificación estratégica de las organizaciones. Su intervención resulta crucial en un contexto en el que las regulaciones cambian y los procesos de digitalización avanzan, aportando confianza y solidez a la actividad económica y empresarial.

Por qué se celebra el 17 de diciembre el Día del Contador

La elección del 17 de diciembre como Día del Contador Público en Argentina tiene sus raíces en un acontecimiento histórico clave para la profesión. Según explicó la Universidad Nacional de Cuyo, en esta fecha, pero en el año 1494, se publicó en Venecia la obra “Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad”, escrita por el fraile franciscano y matemático italiano Luca Pacioli.

La obra 'Suma de Aritmética,
La obra 'Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad' de Luca Pacioli sentó las bases del sistema contable contemporáneo

Este libro marcó un antes y un después en la historia de la contabilidad, ya que en sus páginas se expuso por primera vez de forma sistemática el método de la partida doble. Este sistema, basado en el equilibrio entre el “debe” y el “haber”, permitió organizar y registrar las operaciones comerciales de manera precisa y ordenada.

Antes de los aportes de Pacioli, la contabilidad tenía un carácter rudimentario y su objetivo principal se limitaba a la mera comprobación de los fondos disponibles. Sin embargo, el desarrollo del comercio en las ciudades italianas y el aumento de la complejidad de las transacciones exigieron nuevos métodos de registro. En ese contexto, el autor formuló las reglas que estructuran el sistema contable moderno.

La partida doble estableció que en todo asiento contable la suma de los débitos debe ser igual a la de los créditos, consolidando una herramienta que facilitó la toma de decisiones y la transparencia en la gestión financiera, y que aún hoy se aplica en la disciplina.

El valor simbólico de la publicación de la obra de Pacioli traspasó fronteras y siglos, constituyéndose en referencia ineludible para generaciones de profesionales de la contabilidad. Por ese motivo, cada 17 de diciembre, quienes ejercen la profesión en Argentina celebran su día en homenaje a este hito fundacional y al legado que sentó las bases del trabajo contable contemporáneo.

La labor del contador público
La labor del contador público resulta clave para la gestión financiera, la transparencia y la toma de decisiones en empresas y organismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 frases para enviar por Whatsapp

  • Hoy tu saldo no tiene deudas: ¡todo en haber, nada en debe, y mucho para celebrar!
  • Que los números cierren y la jornada abra motivos para brindar. ¡Feliz Día del Contador!
  • ¿Hoy toca ajustar balances? Solo si es para sumar buenos momentos.
  • En tu agenda, hoy las planillas son de festejo y los asientos, en la mesa para brindar.
  • Que la única auditoría de este día sea la de tus alegrías.
  • Que todos tus ingresos de hoy sean sonrisas ¡y ninguna pérdida figure en tus cuentas!
  • Si el crédito es por tu dedicación y el débito por tus ganas, hoy tu balance es positivo.
  • Hoy está permitido redondear: que no falten razones para disfrutar.
  • Que hoy puedas capitalizar buenos momentos y convertir el tiempo libre en ganancias de felicidad.
  • Entre cifras y balances, que hoy la única cuenta pendiente sea celebrar el Día del Contador.

