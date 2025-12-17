Cómo ahuyentar las ratas de casa con plantas aromáticas

Las plantas aromáticas ofrecen una solución ecológica para ahuyentar ratas y ratones del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ratas y ratones son huéspedes indeseados que pueden transformar cualquier hogar en un espacio inseguro y poco higiénico. Existen, sin embargo, métodos naturales y efectivos para mantener alejados a estos roedores, como el uso de plantas aromáticas de carácter repelente.

De acuerdo con expertos en control de plagas y sitios especializados como Homes and Gardens y PubMed, existen varias causas por las cuales aparecen estos roedores en nuestras casas. Ante esto, señalan qué riesgos presentan y como son las maneras necesarias para proteger los hogares.

Por qué aparecen ratas y ratones en casa

Estos animales invaden hogares atraídos por la disponibilidad de alimento, agua y refugio. Basura mal cerrada, restos de comida en encimeras o pisos, y la fácil entrada a fuentes de agua convierten a las viviendas en lugares ideales para ellos. Además, el frío del invierno incentiva su búsqueda de calor en sótanos, áticos y rincones poco transitados.

La organización y una limpieza constante resultan clave para disuadir la llegada de estos roedores. Guardar los alimentos en envases herméticos, limpiar zonas de comida tras su uso, y sellar grietas o huecos en paredes, puertas y ventanas evitan que los ratones encuentren oportunidades para instalarse. También es esencial gestionar bien los residuos, retirando la basura a menudo y usando recipientes cerrados.

Cuando hay materiales acumulados en desorden, como cajas vacías o pilas de ropa, se generan escondites ideales para los ratones. El entorno exterior, con maleza o acumulación de objetos junto a las paredes, puede servir de antesala a su ingreso. Los expertos recomiendan revisar garajes y sótanos con regularidad.

Las enfermedades que transmiten las ratas

La presencia de ratas y ratones no solo supone molestias y daños materiales; representa además un peligro real para la salud. Estos roedores son portadores de enfermedades como la leptospirosis, el hantavirus y la salmonelosis. El contacto con su orina, heces y pelos puede contaminar comida y superficies, propagando los agentes infecciosos de manera rápida dentro del hogar.

US Centers for Disease Control and Prevention señala que los niños y las personas inmunodeprimidas corren un mayor riesgo de sufrir alergias u otras complicaciones tras la exposición a estos animales. Además, la costumbre de los ratones de roer cables eléctricos no solo puede provocar cortes de energía, sino que incrementa el peligro de incendios. Muebles, ropa y alimentos almacenados también pueden verse destruidos, generando olores desagradables y condiciones insalubres.

Un dato importante es su elevada capacidad de reproducción: una sola pareja puede originar cientos de crías en pocos meses si no se toman medidas inmediatas. Por ello, la eliminación de refugios y el control de entrada se vuelven imprescindibles.

Cómo ahuyentar ratas de casa con plantas aromáticas

Ante la necesidad de soluciones seguras y amigables con el ambiente, muchas personas optan por plantas aromáticas que funcionan como repelentes naturales. Estas especies despiden olores intensos que resultan desagradables para ratas y ratones, sin implicar riesgos para personas, mascotas ni el medio ambiente, según Homes and Gardens y Miche Pest Control.

Ruda

La ruda destaca por su aroma fuerte, que actúa como repelente natural de roedores e insectos sin dañar el ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruda se caracteriza por su aroma fuerte y penetrante, que ahuyenta a los roedores de forma natural. Se puede colocar macetas en puntos críticos de la casa o preparar infusiones de sus hojas para rociar en zonas donde se detecte actividad. Además de alejar ratas y ratones, actúa como repelente de insectos.

Menta

La menta piperita, rica en mentol, resulta especialmente eficaz para repeler ratones en cocinas y rincones del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta piperita, rica en mentol, resulta especialmente eficaz. Su fragancia resulta insoportable para los ratones. Se recomienda plantar menta alrededor de la vivienda y colocar macetas en la cocina y rincones propensos. También pueden elaborarse infusiones de la planta para potenciar su efecto.

Hierbabuena

La hierbabuena comparte compuestos aromáticos con la menta y aporta un perfume agradable mientras aleja roedores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hierbabuena comparte compuestos aromáticos con la menta, lo que la convierte en otro repelente efectivo. Además, ofrece un perfume agradable para el hogar y puede usarse en la cocina cotidiana.

Lavanda

La lavanda, utilizada en jardines y macetas, mantiene a raya ratas y otras plagas gracias a su fragancia floral intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda aporta un aroma floral intenso. Se puede emplear tanto en jardines exteriores como en interior en macetas. Secar las flores y colocar pequeños ramilletes en armarios, cajones o rincones estratégicos amplifica su efecto repelente. Su fragancia, agradable para los humanos, mantiene a raya tanto roedores como otras plagas.

Romero

El romero, además de ser una hierba culinaria, funciona como barrera natural contra ratones en ventanas y puertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero es una hierba culinaria que, además, se destaca como barrera contra ratones. Las macetas en ventanas y puertas, junto con ramas frotadas en zonas de paso, alejan a los roedores. Para potenciar su resultado, se aconseja plantar romero en el jardín y realizar podas en primavera y verano.

Limón

El limón, con su aroma cítrico intenso, enmascara olores de comida y resulta seguro para niños y mascotas al repeler roedores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón es un repelente natural gracias a su aroma cítrico intenso, que enmascara el olor de la comida y desagrada profundamente a los roedores. Se pueden colocar cáscaras de limón en zonas críticas o usar aceites esenciales. Además, es seguro para niños, mascotas y ecológico.

Los poderes del laurel para combatir insectos en el hogar

El laurel es ampliamente reconocido no solo por sus usos gastronómicos, sino también por sus propiedades repelentes, tanto para roedores como para insectos. Sus hojas desprenden un olor que ratones y bichos encuentran repulsivo. Colocar hojas de laurel en alacenas, rincones de difícil acceso o zonas problemáticas ayuda a mantenerlos alejados sin recurrir a productos tóxicos.

Además, la facilidad de uso y su coste accesible convierten al laurel en una herramienta práctica y ecológica para la protección integral del hogar.