Guía para mantener tu hogar seguro: cómo proteger todos los dispositivos conectados a internet

Hoy en día, nuestras casas están llenas de dispositivos conectados a Internet. Desde termostatos inteligentes hasta cámaras de seguridad y asistentes de voz, estos aparatos nos brindan comodidad y control en tiempo real sobre varios aspectos de nuestras vidas.

Sin embargo, esta conectividad también conlleva ciertos riesgos. Con cada dispositivo que se conecta a la red, aumentan las posibilidades de sufrir una intrusión en la privacidad de nuestro hogar. Es por eso que, para proteger tus dispositivos conectados a Internet, es fundamental seguir ciertos pasos que garanticen la seguridad de tu red y tus aparatos.

Por qué es crucial proteger tu enrutador primero

El enrutador es la base de la red doméstica, y su seguridad es el primer paso para proteger todos los dispositivos conectados. Es posible que todos tus dispositivos dependan de este para acceder a Internet, por lo que asegurar su configuración es esencial.

Comienza por cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados que vienen de fábrica. No utilices nombres o contraseñas que sean fáciles de adivinar, como tu nombre o tu dirección. Es recomendable crear una contraseña robusta y única.

Luego, asegúrate de habilitar la codificación o el cifrado de tu red WiFi desde la opción de configuración de seguridad inalámbrica en tu enrutador. Esto protegerá la información que viaja por tu red, dificultando que personas no autorizadas accedan a tus datos.

No olvides verificar las actualizaciones periódicas de tu enrutador. Los fabricantes de enrutadores lanzan actualizaciones de firmware para mejorar la seguridad y corregir vulnerabilidades. Mantener tu enrutador actualizado es una medida clave para proteger tu red de posibles intrusiones.

Cómo puedes proteger cada dispositivo conectado a tu red

Una vez que tu enrutador esté seguro, es hora de revisar cada dispositivo conectado. Para saber cuáles dispositivos están usando tu red, accede a la interfaz web de tu enrutador y revisa los dispositivos conectados o clientes inalámbricos.

El primer paso para proteger cada dispositivo es cambiar las contraseñas predeterminadas. Muchos dispositivos vienen con contraseñas fáciles de encontrar en línea. Por lo tanto, cámbialas por contraseñas únicas y seguras. Además, no uses la misma contraseña que en otras cuentas, ya que los piratas informáticos podrían aprovechar filtraciones previas para acceder a otros dispositivos.

Si tu dispositivo ofrece autenticación de dos factores (2FA), asegúrate de habilitarla. Esto añade una capa extra de protección, ya que requiere un código adicional para acceder al dispositivo, lo que dificulta el acceso no autorizado.

Cómo mejorar la privacidad de tu asistente de voz

Asistentes de voz como Alexa, Google Assistant o Siri pueden ser muy útiles, pero también pueden representar un riesgo para la privacidad. Los asistentes de voz están siempre escuchando, lo que significa que pueden recolectar datos de tus conversaciones.

Para mejorar la seguridad, revisa las configuraciones de privacidad de tu asistente de voz y limita la cantidad de datos que se almacenan o envían al fabricante. Muchos dispositivos permiten desactivar el almacenamiento de grabaciones, lo que te permitirá proteger mejor tu privacidad.

Qué debes hacer para mantener actualizados y seguros tus dispositivos

Mantener los dispositivos actualizados es esencial. Las actualizaciones de firmware incluyen parches de seguridad que ayudan a proteger los dispositivos contra nuevas amenazas. Si un dispositivo no recibe actualizaciones de seguridad, considera reemplazarlo, ya que los dispositivos desactualizados pueden ser puntos débiles en tu red.

Además, es recomendable desactivar o desconectar las funciones que no usas. Si no necesitas control remoto o acceso remoto en algún dispositivo, desactívalo para reducir las posibles brechas de seguridad. Lo mismo ocurre con los dispositivos viejos: si ya no los utilizas, desconéctalos de la red, ya que podrían tener fallas de seguridad.

La seguridad de tus dispositivos conectados a Internet no es algo que deba tomarse a la ligera. Tomar medidas como cambiar contraseñas predeterminadas, habilitar la autenticación de dos factores y mantener actualizados tus dispositivos son pasos fundamentales para proteger tu red doméstica.