Receta de paleta de cerdo a la naranja, rápida y fácil

La receta de paleta de cerdo a la naranja combina tradición argentina y frescura cítrica en un plato fácil y rápido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paleta de cerdo es un corte típico argentino, sabroso y versátil, que admite múltiples formas de cocción. En esta receta se trabaja con la pieza en trozos grandes para acelerar el proceso sin perder jugosidad.

La combinación con naranja tiene raíces en recetas originarias de la zona de Córdoba o el Litoral, donde los frutos cítricos son parte fundamental de la cocina local. Este plato es perfecto para celebraciones, reuniones informales o simplemente cuando se busca una opción diferente de carne al horno, con un sabor refrescante y una salsa que pide pan para mojar.

Receta de paleta de cerdo a la naranja

La receta de paleta de cerdo a la naranja comienza dorando los trozos de carne para sellar sus jugos y lograr una textura exterior crujiente. Luego, se incorpora una salsa a base de jugo de naranja natural, azúcar, mostaza y hierbas, que aporta brillo y un dulzor equilibrado. Se termina la cocción en el horno para que la carne quede tierna y se impregne de todos los aromáticos del cítrico.

Este plato puede acompañarse perfectamente con papas al horno, batatas asadas o arroz blanco. Es un clásico actualizado, donde el secreto está en la simplicidad del procedimiento y la intensidad del sabor logrado con ingredientes frescos y accesibles.

La salsa de naranja natural, mostaza y hierbas aporta brillo y un dulzor equilibrado a la paleta de cerdo al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

En total, la receta lleva aproximadamente 1 hora y 10 minutos:

Preparación de ingredientes y salsa: 10 minutos.

Dorado de la carne: 10 minutos.

Cocción al horno: 45-50 minutos.

Ingredientes

1,2 kg de paleta de cerdo en trozos grandes (puede ser deshuesada o con hueso).

3 naranjas grandes (para jugo y ralladura).

3 cucharadas de azúcar (mejor si es rubia).

2 cucharadas de mostaza.

2 dientes de ajo.

1 ramita de romero fresco (o 1 cucharadita seco).

2 cucharadas de aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

1 vaso (200 cc) de caldo de verduras.

1 cucharadita de fécula de maíz (opcional, para espesar la salsa).

Cómo hacer paleta de cerdo a la naranja, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C. Secar bien la paleta de cerdo y cortarla en trozos grandes si es necesario. Salpimentar generosamente. En una sartén grande o directamente en la asadera, calentar el aceite de oliva y dorar los trozos de carne por todos sus lados. Reservar. Mientras tanto, exprimir las naranjas y reservar el jugo. Rallar la cáscara de una de las naranjas sin llegar a la parte blanca. En la misma asadera o fuente, mezclar el jugo de naranja, la ralladura, el azúcar, la mostaza, los dientes de ajo picados, el romero y el vaso de caldo. Revolver bien. Poner nuevamente la carne en la asadera, bañándola con la salsa de naranja. Llevar al horno durante 45-50 minutos, regando ocasionalmente la carne con los jugos. Si se quisiera espesar la salsa, disolver la cucharadita de fécula de maíz en un poquito de agua, agregarla a la asadera los últimos 5 minutos y mezclar bien. Servir caliente con la salsa por encima y acompañar con el guarnición preferida.

La receta rinde aproximadamente seis porciones y cada una aporta cerca de 350 calorías y 27 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta cantidad de ingredientes, la receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 350

Grasas: 18 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 20 g

Azúcares: 14 g

Proteínas: 27 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La paleta de cerdo a la naranja se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapada. Si se desea, se puede freezar en porciones, manteniendo su sabor por hasta 2 meses.