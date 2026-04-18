Ola de amenazas a escuelas: el gobierno de Kicillof reforzó las pautas de actuación y pidió “no viralizar los mensajes”

Algunas escuelas suspendieron clases ante las amenazas de tiroteo

Con la consigna “Mañana tiroteo, no vengan”, cientos de escuelas en todo el país fueron objeto de amenazas y mensajes intimidatorios, por lo que los estudiantes de esos establecimientos se vieron forzadas a interrumpir la normalidad del ciclo lectivo. Ante la escalada, el gobierno de Axel Kicillof admitió que fue “una semana difícil” en la provincia de Buenos Aires, pero sugirió a los docentes “mantener la calma”, ante la aparición de estos episodios.

Así lo indicó la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a cargo de Flavia Terigi, que emitió un comunicado en la que fijó pautas y recomendaciones para afrontar este tipo de casos, y se solidarizó con quienes han sufrido estas acciones intimidatorias.

“Estamos sobre el final de una semana de mucha tensión para nuestro sistema educativo. En escuelas de varios distritos de la provincia se han recibido mensajes amenazantes mediante pintadas, carteles y otros soportes”, comienza el texto oficial, en el que explica que estas acciones de amedrentamiento “han sido promovidas a través de redes sociales en las que participan nuestras y nuestros estudiantes, en las que se les incita a sumarse a las amenazas”.

En ese sentido, la cartera educativa advirtió: “A los y las estudiantes les decimos que reproducir amenazas no es una broma ni una mera transgresión: se trata de una conducta grave que vulnera la convivencia institucional, produce un daño en las y los demás y puede ser objeto de investigación judicial”. Por eso, se promovió que quienes hayan participado de estas inconductas a “reconocer su actuación y a generar acciones reparatorias”, y se solicitó a las familias “el acompañamiento en este propósito mediante la conversación con sus hijos e hijas y el trabajo corresponsable con las escuelas”.

El gobierno bonaerense marcó la diferencia entre estos episodios con los "conflictos interpersonales que se expresan en formas violentas, en peleas y enfrentamientos que en determinados episodios han incluido el uso de armas". “Esta semana también sucedieron actos de esta clase, y son muy graves, porque tienen la potencialidad de producir un daño a la integridad física de las personas. La agresión física no puede ser la respuesta naturalizada ante situaciones de conflicto”, alerta el comunicado.

En concreto, desde la cartera educativa apuntó sobre “la existencia de una comunidad digital dedicada a la exaltación de ataques de esta clase”, luego del trágico episodio en la escuela santafesina de San Cristóbal, donde murió un alumno a raíz de un tiroteo. “Esta situación, dada su peligrosidad significativa, es objeto de monitoreo por parte del Ministerio de Seguridad y las Fiscalías, con la colaboración de nuestra Dirección General y de las instituciones educativas cuando corresponde”, aclara el texto.

Mensajes intimidatorios con amenazas de tiroteo escritos en las paredes de baños escolares

Desde hace meses, el país afronta una grave complicación respecto a los estudiantes y las diversas amenazas por posibles ataques o tiroteos en instituciones educativas. En los últimos días, se conocieron casos también en Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y hasta Tierra del Fuego.

Según reveló Infobae, solo la Justicia de San Isidro recibió una ola de 600 denuncias por amenazas de masacres escolares en 48 horas. En la Ciudad de Buenos Aires, por su lado, el ministerio de Educación porteño identificó una merma de la presencialidad en las escuelas afectadas por los mensajes intimidatorios. Algunos de los establecimientos afectados fueron la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (dependiente de la UBA), el Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield (Liniers), la Escuela Técnica N°9 D.E.7 “Ingeniero Luis Huergo” (Caballito), entre otras.

En ese marco, la dirección que encabeza Terigi informó que hubo una “reunión específica” con los inspectoras y jefes regionales y distritales para tratar la problemática, con la participación del Ministerio de Seguridad, para que “todos y todas estemos advertidos y realicemos las intervenciones que son propias de nuestras respectivas competencias”. Y se señaló que el sistema educativo bonaerense cuenta con “herramientas, equipos y guías para actuar ante estas situaciones que son de muy distinto orden”, donde lo que se prioriza es el “cuidado colectivo, la continuidad pedagógica y el aprendizaje de formas responsables de participar en la vida en común”. “Reconocemos el trabajo de los equipos de conducción, docentes, equipos de orientación y de supervisión, en cuanto a su intervención responsable, cuidada y efectiva”, añadieron.

Además, recordaron una serie de pautas ante la aparición de mensajes amenazantes. Por un lado, para los estudiantes, docentes, auxiliares, les indica “dar aviso a las autoridades escolares, mantener la calma y colaborar en lo que se les indique”, señala el texto. A su vez, precisa a los equipos de conducción “dar intervención a los equipos de inspección para que les orienten sobre los pasos a seguir” y “generar rápidamente situaciones de conversación entre estudiantes, familias y docentes que permitan fortalecer los acuerdos institucionales de convivencia”.

Y concluye: “No viralizar los mensajes, ya que se genera miedo y se estimula la repetición”.

También esta semana un adolescente fue apuñalado en el cuello por una compañera de escuela en San Martín

Cómo es el protocolo en la provincia de Buenos Aires

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el modo de proceder ante la detección de mensajes amenazantes en el ámbito escolar, ya sea mediante pintadas, carteles o cualquier tipo de escritura, el personal de la institución da inmediato aviso al equipo de conducción. Las autoridades de la escuela, a su vez, informan de la situación al inspector de enseñanza, que luego comunica el episodio al inspector distrital. Desde allí, se procede a realizar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, en relación con el hecho, sin identificar a personas específicas.

En simultáneo, la inspección distrital notifica de la situación a las Direcciones de nivel central.

En cuanto al abordaje institucional, el procedimiento continúa con una intervención con el grupo de estudiantes directamente involucrado, por ejemplo, en el caso de un curso en el que se haya registrado el mensaje. De forma complementaria, se establece una comunicación con las familias para informar lo ocurrido.

Una vez cumplidos esos pasos, se extiende el trabajo a toda la institución, incluyendo estudiantes, docentes y equipos de conducción, mediante un abordaje integral que cuenta con la participación de los equipos de inspección de nivel y modalidad, así como de los equipos de orientación de Psicología, señalaron desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nro 1 "Eduardo Ader", de Villa Adelina, foco de una de las investigaciones

Preocupación de los sindicatos docentes

Luego de que escaló El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) reclamó que el gobierno bonaerense se ocupe del problema de las amenazas y agresiones en escuelas con un abordaje “interministerial”, en vez de delegar el tema a la cartera educativa.

El principal gremio docente del país urgió al gobierno de Axel Kicillof a convocar en forma “urgente” a este tipo de instancias, a fin de atender el surgimiento de advertencias y de hechos de violencia como el ocurrido el jueves, cuando una alumna de una secundaria de San Martín atacó a puñaladas a un estudiante de la misma escuela.

“Desde el SUTEBA expresamos nuestra profunda preocupación ante esos episodios que impactan profundamente en las comunidades educativas. Nuevos escenarios de conflictos son promovidos desde territorios virtuales por los que cotidianamente transitan nuestrxs alumnxs e impactan violentamente en sus vidas cotidianas y en la escuela”, manifestó el gremio en un comunicado.

La organización sindical indicó que “estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias”. “Lo que ocurre por fuera de la escuela inevitablemente ingresa en ella y hace necesario el compromiso de las familias como parte fundamental de la comunidad educativa”, apuntó el gremio docente.

Un adolescente fue asesinado en un tiroteo perpetrado por otro alumno en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe (Leo Galletto)

En la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) emitió un comunicado similar donde llama la atención de mensajes intimidatorios en escuelas secundarias, que “constituyen una señal de alarma que debe interpelarnos como sociedad y, fundamentalmente, sobre la cual el Estado debe trabajar con urgencia”. El texto puntualiza que “no alcanza con la voluntad y el trabajo de los docentes” y que “la escuela sola no puede” ante la problemática.

“Desde UTE expresamos nuestra más profunda preocupación por los hechos ocurridos en las diferentes escuelas de la ciudad, y en el Mariano Acosta, del cual me toca ser madre. Lo que estamos viviendo no es un hecho aislado, sino parte de una escala de violencia social que atraviesa toda la comunidad y que eso inevitablemente impacta en nuestras escuelas. No podemos naturalizar estas situaciones. La escuela es hoy, como lo fue siempre, una caja de resonancia de la sociedad, de lo que sucede en la sociedad y por eso las respuestas no puede ser el abandono ni el ajuste”, señaló María José Gutiérrez, secretaria general de UTE.

“Frente a este escenario, reafirmamos con claridad que se necesita más Estado y más escuela, más intervención, más equipos de orientación, más acompañamientos a los docentes y a los estudiantes, más políticas públicas que reconstruyan el lazo social que se está perdiendo, porque hay un Gobierno nacional que no para de generar hechos de violencia y fomentarlos. La escuela pública sigue siendo un espacio fundamental de contención, de construcción de ciudadanía y de convivencia democrática”, concluyó Gutiérrez.

En algunos distritos, se adoptaron soluciones drásticas. Mientras en algunas instituciones se avanzó con la suspensión de clases o de cursos, la situación más extrema fue Tucumán, donde se desplegaron 2.500 policías en diferentes colegios y escuelas de la provincia como medida preventiva.