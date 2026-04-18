Teleshow

Flor Peña se animó a un radical cambio de look y causó furor en redes sociales: “A los 51 años quiero ser”

La actriz apostó por cambio de imagen en esta nueva etapa de su vida y deslumbró a sus seguidores

Guardar

La actriz pasó por la peluquería y se animó a cumplir su sueño de tener el pelo rojo (Video: Instagram)

Flor Peña volvió a sorprender a todos con un cambio de look radical que marca el inicio de una nueva etapa en su estilo. A sus 51 años, la actriz y conductora dejó atrás su característico cabello marrón para apostar por un tono colorado vibrante, luciendo una melena renovada que rápidamente generó repercusión en redes sociales y elogios de colegas y seguidores. Fiel a su personalidad, la artista llevó la transformación con humor, autenticidad y el sello de libertad que la caracteriza.

El salto al colorado se hizo aún más notorio al comparar sus nuevas fotos con las imágenes del “antes”: hasta hace pocos días, Flor Peña lucía un pelo marrón, largo, con ondas suaves y flequillo, que completaba con looks urbanos y desenfadados. En una de las postales previas al cambio, se la ve feliz y relajada con un top de encaje blanco y jeans anchos, jugando con las poses y el movimiento de su melena. En otra, posa con gafas oscuras y actitud despreocupada en plena calle, reafirmando su estilo clásico y natural.

La transformación se materializó en la peluquería, donde Flor registró el proceso en un video para sus seguidores. “El inesperado cambio de look de Flor Peña: ‘nadie me lo pidió pero a los 51 quiero ser colorada’”, escribió, dejando en claro que la decisión fue personal y sin condicionamientos externos. Para musicalizar el reel, eligió “La Colorada” de Pibes Chorros, sumando un guiño divertido y popular que rápidamente generó comentarios y aplausos en redes.

Flor Peña sorprendió con un giro radical: “A los 51 quiero ser colorada”
Flor apostó por un colorado oscuro

En las imágenes, se la ve divertida, bromeando con su estilista y disfrutando del momento en el que el secador y el cepillo terminan de definir su nuevo corte. El resultado: una melena colorada, con flequillo largo y puntas desmechadas, que realza sus rasgos y aporta un aire moderno, energético y arrollador.

Más allá del simple giro estético, Flor Peña reafirmó que la moda y el autocuidado pueden ser también una forma de empoderamiento y autoconfianza. Su nueva imagen, lejos de ser una tendencia pasajera, se consolida como una declaración de actitud y frescura, invitando a animarse a los cambios y a celebrar la autenticidad en cada etapa de la vida.

El desopilante baile viral de Juan Otero, Flor Peña, Marley y Toto

Un momento familiar repleto de humor y espontaneidad se volvió viral gracias a Juan Otero, el hijo de Flor Peña, quien compartió en sus redes un divertido video junto a su mamá, Marley y su hermano Toto Otero. Lo que comenzó como un intento de sumarse a uno de los bailes virales del momento terminó en una secuencia caótica y descoordinada, pero llena de risas, complicidad y guiños generacionales que rápidamente conquistaron a sus seguidores.

Los conductores intentaron seguir los pasos del joven y terminaron generando un divertido momento (Video: Instagram)

En el video, Juan toma la iniciativa y se ubica al frente del grupo, luciendo un buzo negro de Balenciaga y marcando el ritmo con seguridad, mientras que detrás suyo Flor, Marley y Toto intentan seguirle los pasos. El contraste es claro: Juan baila con naturalidad y soltura, mientras los adultos y su hermano mayor alternan entre la confusión, los pasos desfasados y las carcajadas. Cada intento de coordinación termina en miradas cómplices, gestos de sorpresa y risas, construyendo una escena que destila frescura y espontaneidad.

El escenario del baile fue un pasillo decorado con colores y afiches, que aportó un fondo relajado y familiar al video. La falta de sincronización y las expresiones de Flor y Marley—entre la diversión y el desconcierto—sumaron un plus de humor a la secuencia, que funciona como una muestra de la buena onda que reina en el grupo.

¿Somos o nos hacemos?”, escribió Juan en el pie del video, reforzando el tono irónico y descontracturado del desafío.

Temas Relacionados

Flor PeñaFlorencia PeñaCambio De Look

Últimas Noticias

Julieta Poggio reveló que se considera bisexual: “Ahora lo puedo confirmar”

La ex Gran Hermano contó detalles de su vida sentimental y habló abiertamente sobre su orientación sexual, respondiendo preguntas picantes y generando revuelo entre sus seguidores en redes sociales

Julieta Poggio reveló que se considera bisexual: “Ahora lo puedo confirmar”

La sugestiva frase que eligió la China Suárez para alentar a Mauro Icardi

La pareja volvió a usar las redes sociales luego de una semana de silencio y la actriz compartió palabras muy similares a las que posteó Martín Migueles en referencia a Wanda Nara

La sugestiva frase que eligió la China Suárez para alentar a Mauro Icardi

El inesperado ida y vuelta por chat entre Diego Poggi y Ricky Martin: “Él me empezó a seguir”

La inesperada interacción entre el comunicador y la estrella puertorriqueña generó furor, convirtiéndose rápidamente en tendencia en las redes sociales

El inesperado ida y vuelta por chat entre Diego Poggi y Ricky Martin: “Él me empezó a seguir”

Ian Lucas y Sofía “la Reini” Gonet cada día más juntos: la foto que aviva los rumores de romance

Los finalistas de MasterChef Celebrity se mostraron juntos en las redes sociales y estallaron las teorías acerca de su vínculo

Ian Lucas y Sofía “la Reini” Gonet cada día más juntos: la foto que aviva los rumores de romance

La emoción de Rocío Marengo por una tarde inolvidable con su hijo Isidro: “Hoy la vida me regala esto”

La conductora vivió una jornada llena de felicidad y recuerdos en compañía del bebé. La infancia reflejada en las pequeñas cosas y el deseo para el futuro

La emoción de Rocío Marengo por una tarde inolvidable con su hijo Isidro: “Hoy la vida me regala esto”
DEPORTES
Sutil definición de penal y un golazo para ganar el partido: el show de Lionel Messi en la victoria del Inter Miami

Sutil definición de penal y un golazo para ganar el partido: el show de Lionel Messi en la victoria del Inter Miami

Con una actuación brillante de Messi, Inter Miami le ganó 3-2 a Colorado Rapids por la MLS tras la renuncia de Mascherano

El golazo de Julián Álvarez que envió la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad al alargue

Atento Scaloni: Enzo Fernández sintió una molestia y pidió el cambio en la derrota del Chelsea ante Manchester United

Estudiantes le ganó 1-0 a Instituto y es nuevo líder de la Zona B del Torneo Apertura

TELESHOW
La sugestiva frase que eligió la China Suárez para alentar a Mauro Icardi

La sugestiva frase que eligió la China Suárez para alentar a Mauro Icardi

El inesperado ida y vuelta por chat entre Diego Poggi y Ricky Martin: “Él me empezó a seguir”

Ian Lucas y Sofía “la Reini” Gonet cada día más juntos: la foto que aviva los rumores de romance

La emoción de Rocío Marengo por una tarde inolvidable con su hijo Isidro: “Hoy la vida me regala esto”

El mal momento de Mónica Farro: debió ser operada por la rotura de una prótesis mamaria

INFOBAE AMÉRICA

Hallan en Mendoza los fósiles más antiguos de jarilla que revelan la evolución de ambientes áridos en Sudamérica

Hallan en Mendoza los fósiles más antiguos de jarilla que revelan la evolución de ambientes áridos en Sudamérica

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Los primeros bocetos de Winnie-the-Pooh salen a la luz tras casi un siglo

Nicolás Maduro está fuera y la purga ha comenzado en Venezuela

Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador