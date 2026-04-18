Flor Peña se animó a un radical cambio de look y causó furor en redes sociales: “A los 51 años quiero ser”

La actriz pasó por la peluquería y se animó a cumplir su sueño de tener el pelo rojo (Video: Instagram)

Flor Peña volvió a sorprender a todos con un cambio de look radical que marca el inicio de una nueva etapa en su estilo. A sus 51 años, la actriz y conductora dejó atrás su característico cabello marrón para apostar por un tono colorado vibrante, luciendo una melena renovada que rápidamente generó repercusión en redes sociales y elogios de colegas y seguidores. Fiel a su personalidad, la artista llevó la transformación con humor, autenticidad y el sello de libertad que la caracteriza.

El salto al colorado se hizo aún más notorio al comparar sus nuevas fotos con las imágenes del “antes”: hasta hace pocos días, Flor Peña lucía un pelo marrón, largo, con ondas suaves y flequillo, que completaba con looks urbanos y desenfadados. En una de las postales previas al cambio, se la ve feliz y relajada con un top de encaje blanco y jeans anchos, jugando con las poses y el movimiento de su melena. En otra, posa con gafas oscuras y actitud despreocupada en plena calle, reafirmando su estilo clásico y natural.

La transformación se materializó en la peluquería, donde Flor registró el proceso en un video para sus seguidores. “El inesperado cambio de look de Flor Peña: ‘nadie me lo pidió pero a los 51 quiero ser colorada’”, escribió, dejando en claro que la decisión fue personal y sin condicionamientos externos. Para musicalizar el reel, eligió “La Colorada” de Pibes Chorros, sumando un guiño divertido y popular que rápidamente generó comentarios y aplausos en redes.

Flor apostó por un colorado oscuro

En las imágenes, se la ve divertida, bromeando con su estilista y disfrutando del momento en el que el secador y el cepillo terminan de definir su nuevo corte. El resultado: una melena colorada, con flequillo largo y puntas desmechadas, que realza sus rasgos y aporta un aire moderno, energético y arrollador.

Más allá del simple giro estético, Flor Peña reafirmó que la moda y el autocuidado pueden ser también una forma de empoderamiento y autoconfianza. Su nueva imagen, lejos de ser una tendencia pasajera, se consolida como una declaración de actitud y frescura, invitando a animarse a los cambios y a celebrar la autenticidad en cada etapa de la vida.

El desopilante baile viral de Juan Otero, Flor Peña, Marley y Toto

Un momento familiar repleto de humor y espontaneidad se volvió viral gracias a Juan Otero, el hijo de Flor Peña, quien compartió en sus redes un divertido video junto a su mamá, Marley y su hermano Toto Otero. Lo que comenzó como un intento de sumarse a uno de los bailes virales del momento terminó en una secuencia caótica y descoordinada, pero llena de risas, complicidad y guiños generacionales que rápidamente conquistaron a sus seguidores.

Los conductores intentaron seguir los pasos del joven y terminaron generando un divertido momento (Video: Instagram)

En el video, Juan toma la iniciativa y se ubica al frente del grupo, luciendo un buzo negro de Balenciaga y marcando el ritmo con seguridad, mientras que detrás suyo Flor, Marley y Toto intentan seguirle los pasos. El contraste es claro: Juan baila con naturalidad y soltura, mientras los adultos y su hermano mayor alternan entre la confusión, los pasos desfasados y las carcajadas. Cada intento de coordinación termina en miradas cómplices, gestos de sorpresa y risas, construyendo una escena que destila frescura y espontaneidad.

El escenario del baile fue un pasillo decorado con colores y afiches, que aportó un fondo relajado y familiar al video. La falta de sincronización y las expresiones de Flor y Marley—entre la diversión y el desconcierto—sumaron un plus de humor a la secuencia, que funciona como una muestra de la buena onda que reina en el grupo.

“¿Somos o nos hacemos?”, escribió Juan en el pie del video, reforzando el tono irónico y descontracturado del desafío.