Tendencias

Muebles antiguos y diseño contemporáneo: trucos para fusionar lo clásico con lo moderno en el hogar

La integración de accesorios de diferentes épocas permite explotar tanto la funcionalidad como el valor estético de cada pieza. Las claves

Guardar
Vero Palazzo integra muebles heredados, objetos restaurados y piezas contemporáneas para crear ambientes únicos y significativos

La combinación de elementos vintage y modernos en la decoración de interiores se ha consolidado como una de las tendencias más apreciadas para quienes buscan un ambiente ecléctico y con personalidad.

La tendencia de combinar elementos
La tendencia de combinar elementos vintage y modernos en decoración de interiores aporta sofisticación y personalidad a los espacios

Esta mezcla no solo aporta un aire de sofisticación y originalidad, también permite que los espacios reflejen una evolución estética a lo largo del tiempo, integrando piezas con valor sentimental y evocando una sutil nostalgia.

Lograr este equilibrio requiere atención a la armonía visual y a la selección cuidadosa de cada objeto, para evitar que el resultado final luzca desordenado o carente de cohesión.

La armonía visual y la
La armonía visual y la selección cuidadosa de objetos son claves para lograr un ambiente ecléctico sin perder cohesión estética

En la fase de ejecución, la clave está en definir el ambiente general y la paleta cromática que guiarán el diseño. Buscar referencias visuales y crear tableros de inspiración es clave para identificar los estilos y colores preferidos.

Definir la paleta cromática y
Definir la paleta cromática y el ambiente general facilita la integración de piezas llamativas en la decoración de interiores

Una paleta neutra suele ser la opción más eficaz cuando se incorporan múltiples piezas llamativas, ya que permite resaltar muebles y accesorios sin saturar el espacio. Además, la elección de un fondo arquitectónico adecuado, como techos altos, ventanales amplios o elementos originales, puede realzar la integración de lo antiguo y lo contemporáneo.

La regla del 80/20 sugiere
La regla del 80/20 sugiere priorizar elementos modernos y complementar con piezas vintage para lograr un diseño personalizado

En espacios menos favorecidos arquitectónicamente, la introducción de materiales como ladrillo visto, acabados texturizados o chimeneas clásicas contribuye a crear el marco ideal.

La calidad y proporción de
La calidad y proporción de los objetos seleccionados evitan la saturación visual y potencian el equilibrio entre lo antiguo y lo moderno

El equilibrio entre lo vintage y lo moderno se logra también a través de la calidad y la proporción de los objetos seleccionados. La importancia de que cada pieza, ya sea antigua o actual, radica en su manufactura y diseño. Para evitar la saturación visual, es recomendable agrupar objetos por afinidad y cuidar la relación de tamaños: los diseños de gran formato suelen funcionar mejor que los pequeños.

El uso de fondos arquitectónicos
El uso de fondos arquitectónicos como techos altos o ladrillo visto realza la fusión de estilos vintage y contemporáneo.

Un ejemplo de combinación exitosa es la integración de lámparas de araña vintage y espejos clásicos con marcos de diversas épocas, lo que aporta teatralidad y dinamismo al ambiente. Además, reutilizar objetos con creatividad —como transformar una silla antigua en una mesa de noche o una valija vintage en una mesa de centro— añade un toque personal y funcional.

La mezcla de materiales y
La mezcla de materiales y texturas, como cuero, lino y madera, enriquece la experiencia sensorial y aporta calidez al ambiente

La búsqueda de balance se extiende al uso de materiales y texturas. Incorporar superficies lisas y textiles suaves junto a piezas envejecidas ayuda a evitar el caos visual. Mezclar cuero, piel sintética, lana y lino colabora a lograr una atmósfera relajada y acogedora.

La restauración manual de muebles,
La restauración manual de muebles, como este espejo, otorga carácter y nueva vida a cada objeto del hogar

La superposición de mantas y almohadones de diferentes materiales contribuye a enriquecer la experiencia sensorial del espacio. Para quienes buscan una guía práctica, la regla del 80/20 —utilizar un 80% de elementos modernos y un 20% de piezas vintage— puede servir como punto de partida, aunque la personalización siempre debe prevalecer.

La libertad en la elección
La libertad en la elección de materiales y acabados permite a Palazzo experimentar con colores y texturas en la restauración de muebles

Epigrafe: La integración de estilos es otro aspecto fundamental. No hay que temer a la mezcla de influencias, desde el art déco hasta el diseño de mediados del siglo XX, para lograr un resultado único.

La distribución equilibrada de los objetos, evitando agruparlos por época o estilo, favorece la cohesión visual. Si se dispone de un mueble heredado, añadir algún accesorio de la misma época puede ayudar a integrarlo en el conjunto más moderno.

El componente emocional y artesanal
El componente emocional y artesanal de la decoración personalizada refuerza la identidad y la historia de cada hogar

La recomendación es optar por muebles modernos y complementarlos con accesorios vintage, lo que permite mantener la frescura del diseño actual sin renunciar al carácter y la historia de los objetos antiguos.

La combinación de elementos vintage y modernos transforma los espacios en ambientes únicos y sofisticados.

fotos y Video: Belén Altieri - IwOKFilms

Temas Relacionados

decoinfobae-decodecoraciónarquitecturadiseñovintageestilosdiymale-eirinÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Puedo sentir lo que piso”: una cirugía transforma el uso de prótesis en pacientes con amputaciones de piernas

Esta técnica permite recuperar estabilidad y prevenir molestias. Cómo funciona

“Puedo sentir lo que piso”:

A metros del mar: el desafío de construir un hogar entre dunas y lagunas

En un terreno desafiante, una familia convirtió su casa en un refugio ecológico, donde la arquitectura se funde con el entorno de la costa bonaerense

A metros del mar: el

Fiestas de fin de año: 5 recomendaciones para cuidar la salud emocional de los niños

El ruido, los cambios en las rutinas y las expectativas influyen en la conducta de los chicos. En exclusiva para Infobae, especialistas de INECO comparten recomendaciones para acompañarlos y favorecer un feliz encuentro familiar

Fiestas de fin de año:

Brote de gripe H3N2: quiénes deben vacunarse y por qué es esencial proteger a los grupos de riesgo

La variante K de la influenza A avanza con fuerza en Europa y los expertos alertan sobre la importancia de inmunizar a las personas más susceptibles de tener complicaciones graves. Cuándo se espera que llegue el virus a Sudamérica y cómo estar protegido

Brote de gripe H3N2: quiénes

Jardinería en macetas: cómo transformar tu balcón en un oasis verde y lograr plantas sanas

Una paisajista revela los pasos esenciales en espacios reducidos. Consejos prácticos y advertencias sobre especies invasoras que pueden arruinar el resultado final

Jardinería en macetas: cómo transformar
DEPORTES
Insólito: Jack Doohan chocó por

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva y en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

Los dos clubes con los que negocia Enzo Pérez tras su salida de River Plate

Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste definen el título de damas en el Interclubes

TELESHOW
El nuevo gesto de Ian

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

Maxi López y Daniela Christiansson se animaron a un desafío viral: “¿Quién es el más celoso, aunque diga que no lo es?”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la motocicleta transforma el

Cómo la motocicleta transforma el empleo y la economía familiar en México

La derecha liberal sí existe: el libro que desafía mitos y propone una nueva forma de hacer política

Qué leer esta semana: los libros que más me gustaron en 2025, en no ficción

El grupo terrorista Hamas rechazó la decisión de Bolivia de restablecer relaciones diplomáticas con Israel

Do Kwon, ex magnate de las criptomonedas, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude masivo