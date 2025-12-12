Errores comunes al delinear los ojos que envejecen tu mirada y cómo evitarlos según expertos

El delineado de ojos influye directamente en la juventud y frescura de la mirada, según expertos en maquillaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delineado de ojos se ha convertido en una de las técnicas más influyentes del maquillaje, capaz de definir la expresión y aportar juventud a la mirada.

Sin embargo, según expertos, existen errores al delinear los ojos que pueden sumar años a la apariencia y restar frescura al rostro.

La importancia del delineado radica en su capacidad para transformar la expresión facial. La forma, el grosor, el color y la zona de aplicación del delineador influyen directamente en cómo se percibe la mirada, pues puede lucir más abierta, caída, dura o cansada.

Trazar líneas demasiado gruesas con delineador puede achicar los ojos y aportar un aspecto cansado al rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales errores a la hora de delinear los ojos

Uno de los errores más comunes es trazar una línea demasiado gruesa. Aunque puede parecer una opción dramática y favorecedora, el exceso de grosor tiende a achicar los ojos y aportar un aspecto cansado.

Otro error frecuente consiste en rodear completamente el ojo con delineador, tanto en el párpado superior como en el inferior. Esta técnica puede endurecer la expresión, acentuar las ojeras y hacer que la mirada luzca más pequeña y profunda.

No adaptar el delineado a la forma de los ojos es otro fallo que puede envejecer la mirada sin que la persona lo note. Cada tipo de ojo requiere un estilo específico que le favorezca, por lo que copiar trazos virales sin considerar la estructura individual puede resultar contraproducente.

El uso excesivo de delineador negro, especialmente en lápiz, también puede endurecer la expresión, sobre todo si ya existen líneas finas alrededor de los ojos. Aunque el negro es un clásico, su abuso envejece la mirada.

Descuidar las pestañas apaga la mirada, mientras que trabajarlas aporta luz y frescura al maquillaje de ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delineado tipo cat-eye , o “de gatito”, es un favorito, pero su uso excesivo puede ser contraproducente. Llevarlo demasiado largo o grueso puede distorsionar los rasgos, crear un efecto caído o alargar en exceso el ojo hacia los lados.

No difuminar el delineado es otro error que puede restar naturalidad y juventud a la mirada. Un trazo intenso y severo, aunque esté bien hecho, puede envejecer si no se integra correctamente.

Ignorar la textura del párpado puede acentuar los signos de la edad. Con el paso del tiempo, la piel de los párpados puede presentar pliegues, y un delineado líquido solo los resalta.

Descuidar las pestañas es un error que apaga la mirada, incluso si el delineado está bien ejecutado. Trabajar las pestañas aporta luz y frescura inmediata.

El delineado tipo cat-eye, si es demasiado largo o grueso, distorsiona los rasgos y puede crear un efecto caído. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lograr un buen delineado de ojos para no envejecer la mirada

Para lograr un delineado armonioso y rejuvenecedor, se recomienda prestar atención a cada uno de los detalles y adaptar la técnica a las características individuales.

Asimismo, Aajustar el grosor, el color y la forma del delineado, así como cuidar la integración y el acabado, permite obtener una mirada más abierta y fresca.

Pequeños ajustes en la técnica pueden transformar la apariencia y devolver vitalidad a la mirada con simples cambios en el delineado.