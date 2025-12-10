Efecto microblading sin procedimientos invasivos: el truco fácil de maquillaje para lucir unas cejas gruesas y pobladas

Unos simples gestos con maquillaje logran realzar la mirada y mantener el resultado durante todo el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr cejas gruesas, pobladas y con efecto microblading sin tratamientos permanentes es posible mediante una técnica sencilla de maquillaje que puede aplicarse en casa.

El método permite obtener un acabado natural y duradero, ideal para quienes desean realzar la mirada y aportar carácter al rostro sin recurrir a procedimientos invasivos.

Efecto microblading en la cejas de manera natural

El efecto microblading se ha consolidado como una tendencia de belleza, ya que ofrece la apariencia de cejas densas y perfectamente definidas.

Dicho método resulta útil incluso para quienes no tienen cejas abundantes, por lo que hacerlo desde casa permite enmarcan la mirada y transforman la expresión facial de manera inmediata.

El método casero de cejas con efecto microblading realza la mirada y aporta carácter al rostro de forma sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para lograr un efecto microblading con solo maquillaje

El primer paso consiste en cepillar las cejas hacia arriba y hacia afuera, una técnica recomendada por maquilladores profesionales para abrir la mirada y ordenar el vello. Para fijar la forma, se sugiere emplear cera, gel o el truco del jabón, lo que ayuda a mantener los vellos en su sitio durante más tiempo. Es importante prestar atención a la zona más cercana a la nariz, asegurando que los vellos permanezcan erguidos y bien definidos. El segundo paso, considerado el más relevante, implica definir la forma de la ceja utilizando maquillaje, siempre respetando el contorno natural. Para quienes se inician en esta técnica, la recomendación es optar por lápices con efecto microblading, que contienen tinta indeleble y una punta con filamentos capaces de simular vellos reales. El trazo debe realizarse de abajo hacia arriba, siguiendo el borde natural de la ceja. En el caso de personas con mayor experiencia, el consejo es delinear primero el marco de la ceja y luego rellenar los espacios con líneas en la dirección del crecimiento del vello, utilizando plumines de punta fina de larga duración y resistencia al agua. La técnica permite obtener un resultado tan duradero como el microblading profesional.

El paso a paso para lograr cejas con efecto microblading incluye cepillado, fijación y definición con maquillaje especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si ocurre un errror en la técnica para lograr un efecto microblading solo con maquillaje

Si durante la aplicación se produce algún error, se recomienda corregir los detalles con un cotonete impregnado en desmaquillante o agua micelar. Este momento también resulta adecuado para eliminar el exceso de vello, ya que hacerlo antes del maquillaje podría llevar a una depilación excesiva. Posteriormente, se aconseja limpiar los bordes con una brocha y corrector, difuminando para lograr un acabado más orgánico y menos definido.

Para prolongar la duración del maquillaje, el medio sugiere aplicar un fijador en spray, una vez finalizado el arreglo de las cejas.Para quienes prefieren evitar el maquillaje diario, el microblading profesional en un salón especializado sigue siendo una alternativa válida, capaz de ofrecer resultados naturales y duraderos.