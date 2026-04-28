80 fotos de la cena anual de la Fundación Libertad

27 Abr, 2026 09:40 p. m. Actualizado: 27 Abr, 2026 11:04 p. m. EST El presidente Javier Milei fue el orador principal de la cena anual de la Fundación Libertad El ex presidente Mauricio Macri junto al presidente y fundador de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni Gerardo Bongiovanni, presidente y fundador de la Fundación Libertad, junto al ministro Federico Sturzenegger Santiago Bausili (Der) y Vladimir Werning, presidente y vice del BCRA En la mesa principal de evento, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Manuel Adorni y Karina Milei, entre otros El economista Alberto Benegas Lynch (h) El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro Alejandro y Gerardo Bongiovanni junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques Diego Santilli, ministro del Interior El ministro de Salud, Mario Lugones El diputado Luis Petri y la periodista Cristina Pérez La senadora Patricia Bullrich y su esposo Guillermo Yanco Bongiovanni y Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de Buenos Aires Bongiovanni y Alberto Benegas Lynch (h) El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Bongiovanni y la senadora Emilia Orozco (LLA de Salta) El diputado nacional Bertie Benegas Lynch El diputado Damián Arabia y su pareja, Miguel Gómez Goldin
El diputado Alejandro Bongiovanni y director de la Fundación Libertad El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza Zulemita Menem y Jorge D'Onofrio El economista Martín Redrado Luciano Laspina, director ejecutivo de Cippec
El diputado nacional Martín Yeza Bongiovanni con Daniel Funes de Rioja (UIA) Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Inés Weinberg de Roca y Daniel Funes de Rioja El filósofo Alejandro Rozitchner El economista Miguel Ángel Boggiano El escritor y cineasta, Diego Recalde La diputada nacional, Karen Reichardt El empresario Cristiano Rattazzi La diputada nacional Silvana Giudici El dirigente del PRO, Humberto Schiavone, y el ex ministro de Cambiemos, Andrés Ibarra El economista Marcelo Elizondo Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal Laura Alonso, legisladora porteña del PRO, y Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de CABA El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela La diputada nacional Sabrina Ajmechet
El ex ministro de Cambiemos, Francisco Cabrera El empresario Alberto Grimoldi El diputado nacional, Alejandro Fargosi
El economista Miguel Ángel Broda El ex diputado radical cordobés, Rodrigo De Loredo, y Mauricio Macri La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habla con la diputada provincial formosa, Gabriela Neme Bongiovanni, el ministro porteño Pablo Bereciartúa y la diputada Rocío Figueroa Guillermo Francos saluda al ministro Federico Sturzenegger Los diputados nacionales Juliana Santillán y Guillermo Montenegro El escritor Álvaro Vargas Llosa y Gerardo Bongiovanni Martín Yeza, el ministro Santilli y los dirigentes libertarios Iván Dubois y María Celeste Ponce El escritor Federico Andahazi La diputada Daiana fernández Molero y el ex ministro Dante Sica El presidente del bloque PRO de Diputados, Cristian Ritondo La dirigente María Eugenia Talerico y el empresario y ex intendente Javier Iguacel Paula Bertol y el diputado porteño Waldo Wolff El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny Las diputadas Andrea Vera, Virginia Gallardo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt El ex ministro y titular de la consultora Abeceb, Dante Sica El dirigente del PRO y ex titular del Pami, Carlos Regazzoni El economista de FIEL, Juan Luis Bour La Premio Nobel de la Paz y dirigente democrática venezolana, María Corina Machado, envió un mensaje a la Fundación Libertad El abogado Julián De Diego junto al presidente de la Fundación Libertad El embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høegm El economista Manuel Solanet El secretario del Ministerio de Seguridad, Federico Angelini El ex funcionario de Mauricio Macri y director de la revista Seúl, Hernán Iglesias Illla El diputado nacional por La Libertad Avanza, Carlos Zapata Senador Enrique Martín Goerling Lara (PRO) El dirigente del PRO Fulvio Pompeo El escritor Álvaro Vargas Llosa Durante la presentación de Javier Milei expuso una serie de gráficos sobre la situación económica El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, dialogando con el presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni Empresarios. Cristiano Ratazzi y Alejandro Roemmers, en el centro El presidente Milei fue distinguido por la Fundación Libertad La empresaria Teresa Calandra y la senadora Patricia Bullrich Roberto "Tato" Lanusse Fotos: Gustavo Gavotti, Jaime Olivos y Fundación Libertad