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80 fotos de la cena anual de la Fundación Libertad

El tradicional evento de la entidad santafesina se realizó en el complejo porteño Goldencenter. Asistió el presidente Javier Milei, el líder del PRO, Mauricio Macri, y unos mil invitados del “círculo rojo”

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Cena Fundacion Libertad 2026 - Javier Milei
El presidente Javier Milei fue el orador principal de la cena anual de la Fundación Libertad
Cena Fundacion Libertad 2026
El ex presidente Mauricio Macri junto al presidente y fundador de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni
Cena Fundacion Libertad 2026
Gerardo Bongiovanni, presidente y fundador de la Fundación Libertad, junto al ministro Federico Sturzenegger
Cena Fundacion Libertad 2026
Santiago Bausili (Der) y Vladimir Werning, presidente y vice del BCRA
Cena Fundacion Libertad 2026
En la mesa principal de evento, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Manuel Adorni y Karina Milei, entre otros
Cena Fundacion Libertad 2026
El economista Alberto Benegas Lynch (h)
Cena Fundacion Libertad 2026
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro
Cena Fundacion Libertad 2026
Alejandro y Gerardo Bongiovanni junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques
Cena Fundacion Libertad 2026
Diego Santilli, ministro del Interior
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El ministro de Salud, Mario Lugones
Cena Fundacion Libertad 2026
El diputado Luis Petri y la periodista Cristina Pérez
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La senadora Patricia Bullrich y su esposo Guillermo Yanco
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Bongiovanni y Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de Buenos Aires
Cena Fundacion Libertad 2026
Bongiovanni y Alberto Benegas Lynch (h)
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El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne
Cena Fundacion Libertad 2026
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Cena Fundacion Libertad 2026
Bongiovanni y la senadora Emilia Orozco (LLA de Salta)
Cena Fundacion Libertad 2026
El diputado nacional Bertie Benegas Lynch
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El diputado Damián Arabia y su pareja, Miguel Gómez Goldin
Cena Fundacion Libertad 2026
El diputado Alejandro Bongiovanni y director de la Fundación Libertad
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El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza
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Zulemita Menem y Jorge D'Onofrio
Cena Fundacion Libertad 2026
El economista Martín Redrado
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Luciano Laspina, director ejecutivo de Cippec
Cena Fundacion Libertad 2026
El diputado nacional Martín Yeza
Cena Fundacion Libertad 2026
Bongiovanni con Daniel Funes de Rioja (UIA)
Cena Fundacion Libertad 2026
Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete
Cena Fundacion Libertad 2026
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción
Cena Fundacion Libertad 2026
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala
Cena Fundacion Libertad 2026
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Cena Fundacion Libertad 2026
Inés Weinberg de Roca y Daniel Funes de Rioja
Cena Fundacion Libertad 2026
El filósofo Alejandro Rozitchner
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El economista Miguel Ángel Boggiano
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El escritor y cineasta, Diego Recalde
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La diputada nacional, Karen Reichardt
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El empresario Cristiano Rattazzi
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La diputada nacional Silvana Giudici
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El dirigente del PRO, Humberto Schiavone, y el ex ministro de Cambiemos, Andrés Ibarra
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El economista Marcelo Elizondo
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Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal
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Laura Alonso, legisladora porteña del PRO, y Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de CABA
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El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela
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La diputada nacional Sabrina Ajmechet
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El ex ministro de Cambiemos, Francisco Cabrera
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El empresario Alberto Grimoldi
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El diputado nacional, Alejandro Fargosi
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El economista Miguel Ángel Broda
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El ex diputado radical cordobés, Rodrigo De Loredo, y Mauricio Macri
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habla con la diputada provincial formosa, Gabriela Neme
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Bongiovanni, el ministro porteño Pablo Bereciartúa y la diputada Rocío Figueroa
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Guillermo Francos saluda al ministro Federico Sturzenegger
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Los diputados nacionales Juliana Santillán y Guillermo Montenegro
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El escritor Álvaro Vargas Llosa y Gerardo Bongiovanni
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Martín Yeza, el ministro Santilli y los dirigentes libertarios Iván Dubois y María Celeste Ponce
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El escritor Federico Andahazi
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La diputada Daiana fernández Molero y el ex ministro Dante Sica
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El presidente del bloque PRO de Diputados, Cristian Ritondo
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La dirigente María Eugenia Talerico y el empresario y ex intendente Javier Iguacel
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Paula Bertol y el diputado porteño Waldo Wolff
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El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
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Las diputadas Andrea Vera, Virginia Gallardo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt
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El ex ministro y titular de la consultora Abeceb, Dante Sica
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El dirigente del PRO y ex titular del Pami, Carlos Regazzoni
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El economista de FIEL, Juan Luis Bour
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La Premio Nobel de la Paz y dirigente democrática venezolana, María Corina Machado, envió un mensaje a la Fundación Libertad
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El abogado Julián De Diego junto al presidente de la Fundación Libertad
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El embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høegm
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El economista Manuel Solanet
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El secretario del Ministerio de Seguridad, Federico Angelini
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El ex funcionario de Mauricio Macri y director de la revista Seúl, Hernán Iglesias Illla
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El diputado nacional por La Libertad Avanza, Carlos Zapata
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Senador Enrique Martín Goerling Lara (PRO)
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El dirigente del PRO Fulvio Pompeo
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El escritor Álvaro Vargas Llosa
Cena Fundacion Libertad 2026
Durante la presentación de Javier Milei expuso una serie de gráficos sobre la situación económica
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El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, dialogando con el presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni
Cena Fundacion Libertad 2026
Empresarios. Cristiano Ratazzi y Alejandro Roemmers, en el centro
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El presidente Milei fue distinguido por la Fundación Libertad
Cena Fundacion Libertad 2026
La empresaria Teresa Calandra y la senadora Patricia Bullrich
Cena Fundacion Libertad 2026
Roberto "Tato" Lanusse

Fotos: Gustavo Gavotti, Jaime Olivos y Fundación Libertad

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