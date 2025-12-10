Tendencias

Cuáles son las mejores ciudades de Argentina para vivir, según un ranking de la UBA

El informe de la Facultad de Ciencias Económicas seleccionó a los principales conglomerados urbanos del país según avances en sostenibilidad, tecnología y desarrollo institucional

Guardar
La Ciudad Autónoma de Buenos
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezó el IGEC 2025 con un puntaje de tres coma sesenta y cinco lo que consolidó su liderazgo entre los principales centros urbanos (GCBA)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera el ranking de las mejores ciudades para vivir en Argentina, según la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El informe correspondiente a 2025 ubica a Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán y Rosario en los siguientes puestos, tras evaluar a los principales conglomerados urbanos del país bajo cinco dimensiones estratégicas.

El ranking ubicó a Mendoza
El ranking ubicó a Mendoza Córdoba San Miguel de Tucumán y Rosario en los puestos siguientes con valores que reflejan desempeños urbanos sostenidos (UBA)

De acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo un puntaje de 3,65 en una escala de 0 a 5, consolidándose en el primer lugar.

Mendoza alcanzó 3,34, seguida por Córdoba con 3,25, San Miguel de Tucumán con 3,17 y Rosario con 3,16. El ranking continúa con San Juan y Santa Fe, ambas con 2,98; Salta, 2,85; Mar del Plata, 2,74; y Resistencia, que cierra la lista con 2,54.

El índice elaborado por la
El índice elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA evaluó cinco dimensiones estratégicas para diagnosticar el desarrollo de cada ciudad, como por ejemplo Mendoza, en esta fotografía

Ocho de las diez ciudades evaluadas son capitales provinciales, mientras que Rosario y Mar del Plata son las únicas excepciones.

La metodología utilizada por el Centro de Ciudades Inteligentes, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se basa en el análisis de cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

Ciudad de Córdoba Parque del
Ciudad de Córdoba Parque del Chateau (Foto: turismo.cordoba.gob.ar)

Estas dimensiones se desglosan en 31 variables representativas de los principales focos prioritarios de desarrollo urbano, que a su vez se subdividen en 159 indicadores.

Este enfoque permite realizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada ciudad, identificando fortalezas y debilidades para orientar políticas públicas y estrategias de desarrollo sostenible.

En la comparación interanual, el informe indica que la valuación global de las diez ciudades analizadas experimentó un leve incremento de 0,06 puntos respecto a 2024.

El estudio incluyó treinta y
El estudio incluyó treinta y un variables y ciento cincuenta y nueve indicadores lo que permitió un análisis cuantitativo y cualitativo detallado (REUTERS/Matias Baglietto)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantuvo la mayor puntuación general y en cada una de las dimensiones evaluadas, con valores estables en relación al año anterior. Mendoza, Córdoba y Rosario también conservaron sus posiciones, con ligeros aumentos en sus puntajes.

El análisis resalta el crecimiento de San Miguel de Tucumán, que mostró una mejora significativa en su desarrollo estratégico, impulsada principalmente por avances en la dimensión político-institucional.

La aplicación y seguimiento de un Plan Estratégico y el fortalecimiento institucional permitieron potenciar otras áreas, especialmente las relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo tecnológico orientado a la atención ciudadana.

San Miguel de Tucumán mostró
San Miguel de Tucumán mostró una mejora destacada impulsada por avances político institucionales que fortalecieron su desarrollo estratégico

Salta también registró una mejora importante en su desempeño, mientras que Mar del Plata y Resistencia lograron incrementos leves en sus valoraciones. Por el contrario, San Juan y Santa Fe presentaron disminuciones menores en sus puntajes, aunque sin cambios significativos en su posición relativa.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, explicó que el propósito del IGEC es establecer un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada ciudad, con el objetivo de comprender sus fortalezas y debilidades para orientar la elaboración o revisión de políticas públicas que favorezcan el desarrollo armónico y sostenible.

Ocho de las diez ciudades
Ocho de las diez ciudades analizadas son capitales provinciales lo que mostró la concentración de estructuras institucionales en los principales distritos

Estas declaraciones, recogidas por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, subrayan la intención de que el índice funcione como herramienta para la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano.

El Índice está compuesto por 5 dimensiones: política e instituciones, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Cada dimensión se desagrega en un conjunto de 31 variables representativas de los principales focos prioritarios.

A su vez, esas variables que componen cada dimensión se abren en un amplio abanico de 159 indicadores. Sobre ellos se releva la información que permite efectuar un estudio en términos cuantitativos y cualitativos.

La comparación interanual registró un
La comparación interanual registró un incremento global de cero coma cero seis puntos lo que evidenció una evolución moderada del desempeño urbano (UBA)

“En el presente trabajo evaluamos por segundo año consecutivo a los diez conglomerados urbanos más importantes de la Argentina. Si bien en el análisis de cada uno de ellos no perdemos de vista el Municipio y la gestión local específica, no dejamos de lado el hecho significativo de que son ciudades que constituyen el eje central de áreas metropolitanas en plena expansión”, destacaron los organizadores del trabajo.

Y agregaron: “Las ciudades evaluadas tienen características distintas y están sujetas a condicionamientos que le proporciona el orden jurídico de cada una, la región del país en que están ubicadas y la provincia a la que pertenecen”.

Según la UBA el IGEC
Según la UBA el IGEC apunta a orientar políticas públicas mediante diagnósticos precisos lo que busca impulsar estrategias de desarrollo sostenible

Desde la UBA, destacaron que cada ciudad responde de manera distinta a políticas, intervenciones, innovaciones, iniciativas, transformaciones y reformas.

“Si comprendemos el código de identidad de la ciudad, podremos aplicar una agenda urbana personalizada que atienda a sus necesidades. Las ciudades tienen problemáticas en común, pero cada una posee características distintivas que nos permiten comprender por qué los mismos tratamientos no sirven para todas”, sostuvieron.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA destacó que el IGEC busca consolidarse como un instrumento de referencia para medir la sostenibilidad urbana y guiar la agenda de ciudades inteligentes en los principales conglomerados urbanos del país.

Temas Relacionados

Índice de Gestión Estratégica de CiudadesCiudad Autónoma de Buenos AiresFacultad de Ciencias Económicas de la UBACiudades inteligentesDesarrollo sostenibleRanking de ciudades en Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Pacto Parental: cómo es la iniciativa que busca retrasar el acceso al celular de los chicos hasta los 13 años

Una organización de padres acordó postergar el primer teléfono móvil hasta esa edad y el acceso a redes sociales hasta los 16. “Naturalizamos que los chicos tengan un teléfono sin preguntarnos qué impacto real tiene”, dijo a Infobae en Vivo uno de sus creadores

Pacto Parental: cómo es la

Dolor de cuello: cuáles son las causas más frecuentes y cómo prevenirlo

Esta molestia suele evolucionar con el tiempo, según especialistas de la Universidad de Harvard. Las claves para evitar contracturas

Dolor de cuello: cuáles son

Receta de ensalada waldorf con crema, rápida y fácil

Una preparación que combina manzanas, apio y nueces, junto a un aderezo cremoso, permite obtener un plato liviano y adaptable, apto para diferentes ocasiones y fácil de conservar en refrigeración

Receta de ensalada waldorf con

Qué se sabe de la nueva variante de gripe H3N2 que provoca récord de casos en Europa

El aumento anticipado de contagios genera pico de hospitalizaciones. Mientras los expertos analizan las particularidades de la variante K de la influenza A, recomiendan la vacunación y aislarse en caso de presentar síntomas

Qué se sabe de la

Dormir poco reduce la esperanza de vida: cuál es el mínimo recomendado

Un estudio nacional en EEUU mostró que la falta de sueño es el hábito que más afecta la longevidad, sólo superado por la adicción al cigarrillo. Mejorar el descanso nocturno disminuye el riesgo de muerte prematura, destacaron los investigadores

Dormir poco reduce la esperanza
DEPORTES
Sortearon los cruces de la

Sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026: contra quiénes jugarán Boca Juniors y River Plate

Las impactantes imágenes del incendio en el estadio de un club europeo tras el descenso a segunda división

El comunicado de la AFA luego de los allanamientos en sus sedes por la causa Sur Finanzas

Se definieron las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026

Pidieron cerrar el caso contra un ex ejecutivo argentino de Fox acusado en Estados Unidos de pagar sobornos millonarios

TELESHOW
El orgullo de Mica Viciconte

El orgullo de Mica Viciconte por el logro de su hijo Luca: “Ojalá que el deporte te acompañe siempre”

Los saludos familiares a Wanda Nara por su cumpleaños: las sorpresas de sus hijos y la complicidad de su nuera

El orgulloso mensaje de Gloria Carrá a su hija Ángela Torres tras su participación en Vélez: “Mi chiquita gigante”

La Navidad más auténtica de Lizy Tagliani: emociones, abrazos y una escena inesperada

El tenso cruce de L-Gante con un panelista en vivo por el conflicto con Maxi El Brother: “Te abusaste de la situación”

INFOBAE AMÉRICA

Qué fue del icónico Volvo

Qué fue del icónico Volvo P1800 que Roger Moore manejó en “El Santo”

El Senado brasileño aprobó limitar los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales

Israel afirmó que la Yihad Islámica sabe dónde está el cuerpo de Ran Gvili

Edmand Lara anunció la restitución de las interpelaciones a ministros que fueron suspendidas en el gobierno de Arce

Bolivia restablece relaciones con Israel, rotas en 2023 por el conflicto en Gaza