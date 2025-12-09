El alfajor que conquistó a Máxima Zorreguieta: dos recetas para hacerlo en casa

Máxima Zorreguieta eligió alfajores de maicena en su visita a una pastelería argentina en Ámsterdam

Máxima Zorreguieta sorprendió con una visita a Amsterdam Baking Company y eligió los clásicos alfajores de maicena como su favorito. La reina de los Países Bajos se presentó de manera informal en la pastelería fundada por las argentinas Marisol y Nina, ubicándose lejos del protocolo y la agenda pública habitual.

Durante su recorrida, Máxima mostró interés tanto por la historia del negocio como por la producción artesanal de los dulces argentinos y conversó sobre la elaboración junto a las emprendedoras. La reina buscó mantener un perfil bajo y recorrió las instalaciones, sumando preguntas sobre la maquinaria y el trabajo diario. El momento destacado llegó cuando seleccionó los alfajores de maicena, señalando que se trata de un sabor que le recuerda su infancia y que disfruta, eligió llevarlos a la residencia real.

El alfajor de maicena, en su versión tradicional, combina dos tapas suaves elaboradas con maicena y harina, rellenas con abundante dulce de leche y decoradas con coco rallado en los bordes.

Suaves, esponjosos, con aroma a vainilla y coco rallado, y rellenos con generoso dulce de leche, estos alfajores son un verdadero símbolo de la pastelería nacional. No hay merienda o mate compartido donde no sean protagonistas, y también forman parte de la tradición escolar como la golosina favorita para compartir.

El alfajor de maicena, con dulce de leche y coco rallado, es uno de los dulces más representativos de la pastelería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy existen muchísimas variantes: con más coco, con baño de chocolate, minis, XL, e incluso sin gluten.

Sin embargo, todas estas versiones tienen en común ese equilibrio perfecto entre la suavidad de las tapas y la cremosidad del dulce de leche, haciendo de los alfajores de maicena un clásico eterno en cualquier mesa rioplatense.

Receta de alfajores de maicena clásicos

Ingredientes:

200 g de manteca

150 g de azúcar

3 yemas de huevo

1 huevo entero

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de ralladura de limón (opcional)

300 g de maicena

200 g de harina 0000

2 cucharaditas de polvo de hornear

400 g de dulce de leche repostero

Coco rallado cantidad necesaria

Preparación: Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una textura cremosa. Incorporar las yemas, el huevo entero, la esencia de vainilla y, si se prefiere, la ralladura de limón. Agregar la maicena, la harina y el polvo de hornear previamente tamizados. Mezclar hasta obtener una masa suave y refrigerarla 15 minutos.

Estirar la preparación a medio centímetro de espesor y cortar círculos de 4 a 5 centímetros, luego hornear en placa a 170°C durante 10 a 12 minutos. Una vez frías, unir las tapas con dulce de leche y cubrir los bordes con coco rallado.

Para una alternativa apta para quienes viven con celiaquía, la pastelería argentina adapta el clásico a una versión sin gluten:

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de alfajores de maicena sin gluten

Ingredientes:

150 g de manteca

120 g de azúcar impalpable

3 yemas

1 huevo

200 g de maicena

140 g de premezcla sin TACC

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

350 g de dulce de leche repostero (apto)

Coco rallado (apto)

La receta original de alfajores de maicena puede prepararse con ingredientes clásicos o en su versión sin gluten (Freepik)

Preparación: Batir la manteca y el azúcar hasta cremar, sumar las yemas, el huevo y la esencia. Incorporar la maicena, la premezcla y el polvo de hornear tamizados. Formar una masa que se debe refrigerar por 15 minutos.

Estirar la masa, cortar y hornear en placa enmantecada a 170°C durante 12 minutos. Una vez listo, ensamblar las piezas con dulce de leche apto y terminar con coco adecuado para dietas libres de gluten.