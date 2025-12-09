Tendencias

El alfajor que conquistó a Máxima Zorreguieta: dos recetas para hacerlo en casa

Mientras recorría Ámsterdam lejos de la formalidad de la realeza, la reina eligió alfajores de maicena en una pastelería fundada por argentinas. Cómo prepararlo en casa

Guardar
Máxima Zorreguieta eligió alfajores de
Máxima Zorreguieta eligió alfajores de maicena en su visita a una pastelería argentina en Ámsterdam

Máxima Zorreguieta sorprendió con una visita a Amsterdam Baking Company y eligió los clásicos alfajores de maicena como su favorito. La reina de los Países Bajos se presentó de manera informal en la pastelería fundada por las argentinas Marisol y Nina, ubicándose lejos del protocolo y la agenda pública habitual.

Durante su recorrida, Máxima mostró interés tanto por la historia del negocio como por la producción artesanal de los dulces argentinos y conversó sobre la elaboración junto a las emprendedoras. La reina buscó mantener un perfil bajo y recorrió las instalaciones, sumando preguntas sobre la maquinaria y el trabajo diario. El momento destacado llegó cuando seleccionó los alfajores de maicena, señalando que se trata de un sabor que le recuerda su infancia y que disfruta, eligió llevarlos a la residencia real.

El alfajor de maicena, en su versión tradicional, combina dos tapas suaves elaboradas con maicena y harina, rellenas con abundante dulce de leche y decoradas con coco rallado en los bordes.

Suaves, esponjosos, con aroma a vainilla y coco rallado, y rellenos con generoso dulce de leche, estos alfajores son un verdadero símbolo de la pastelería nacional. No hay merienda o mate compartido donde no sean protagonistas, y también forman parte de la tradición escolar como la golosina favorita para compartir.

El alfajor de maicena, con
El alfajor de maicena, con dulce de leche y coco rallado, es uno de los dulces más representativos de la pastelería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy existen muchísimas variantes: con más coco, con baño de chocolate, minis, XL, e incluso sin gluten.

Sin embargo, todas estas versiones tienen en común ese equilibrio perfecto entre la suavidad de las tapas y la cremosidad del dulce de leche, haciendo de los alfajores de maicena un clásico eterno en cualquier mesa rioplatense.

Receta de alfajores de maicena clásicos

Ingredientes:

  • 200 g de manteca
  • 150 g de azúcar
  • 3 yemas de huevo
  • 1 huevo entero
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional)
  • 300 g de maicena
  • 200 g de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 400 g de dulce de leche repostero
  • Coco rallado cantidad necesaria

Preparación: Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una textura cremosa. Incorporar las yemas, el huevo entero, la esencia de vainilla y, si se prefiere, la ralladura de limón. Agregar la maicena, la harina y el polvo de hornear previamente tamizados. Mezclar hasta obtener una masa suave y refrigerarla 15 minutos.

Estirar la preparación a medio centímetro de espesor y cortar círculos de 4 a 5 centímetros, luego hornear en placa a 170°C durante 10 a 12 minutos. Una vez frías, unir las tapas con dulce de leche y cubrir los bordes con coco rallado.

Para una alternativa apta para quienes viven con celiaquía, la pastelería argentina adapta el clásico a una versión sin gluten:

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de alfajores de maicena sin gluten

Ingredientes:

  • 150 g de manteca
  • 120 g de azúcar impalpable
  • 3 yemas
  • 1 huevo
  • 200 g de maicena
  • 140 g de premezcla sin TACC
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 350 g de dulce de leche repostero (apto)
  • Coco rallado (apto)
La receta original de alfajores
La receta original de alfajores de maicena puede prepararse con ingredientes clásicos o en su versión sin gluten (Freepik)

Preparación: Batir la manteca y el azúcar hasta cremar, sumar las yemas, el huevo y la esencia. Incorporar la maicena, la premezcla y el polvo de hornear tamizados. Formar una masa que se debe refrigerar por 15 minutos.

Estirar la masa, cortar y hornear en placa enmantecada a 170°C durante 12 minutos. Una vez listo, ensamblar las piezas con dulce de leche apto y terminar con coco adecuado para dietas libres de gluten.

Temas Relacionados

Máxima Zorreguietaalfajores de maicenaÁmsterdamReina Máxima

Últimas Noticias

La reapertura de escuelas durante la pandemia por el COVID mejoró la salud mental infantil, según Harvard

Un análisis realizado en California sobre más de 185 mil chicos mostró una reducción significativa en diagnósticos de ansiedad y depresión tras el regreso a la educación presencial

La reapertura de escuelas durante

Qué significa que mi perro haga pozos en el jardín

Esta conducta puede responder a causas emocionales, físicas o instintivas, y con frecuencia brinda pistas sobre la calidad de vida y las rutinas de los animales

Qué significa que mi perro

Con IA, una mano biónica podría ayudar a las personas con amputaciones a recuperar movimientos naturales

Se trata de una innovación desarrollada en la Universidad de Utah en los Estados Unidos. Incorpora sensores inteligentes que mejoran la precisión y reducen el esfuerzo mental al realizar actividades comunes. Cuáles son los desafíos

Con IA, una mano biónica

¿Cuántas horas hay que dormir?: la claves para conocer la cantidad ideal de descanso

La ciencia indica que cada persona necesita un tiempo diferente según su edad, biología y estilo de vida. Cómo identificar cuántas horas de sueño son realmente necesarias en cada caso y cuáles son las claves para alcanzar un descanso reparador

¿Cuántas horas hay que dormir?:

Estrés urbano: revelan cómo la vida en la ciudad pone al cuerpo en modo alerta permanente

Expertos de la Universidad de Zúrich y la Universidad de Loughborough advirtieron las áreas metropolitanas desencadenan mecanismos corporales propios de épocas pasadas, con efectos sobre la salud física y mental

Estrés urbano: revelan cómo la
DEPORTES
El llamativo consejo de Pep

El llamativo consejo de Pep Guardiola a Xabi Alonso en medio de su crisis en el Real Madrid: la frase que se hizo viral

Gareth Bale reveló el verdadero motivo por el que se retiró a los 33 años: “Hay más en la vida que solo el fútbol”

El Inter de Lautaro Martínez se mide al Liverpool en el cruce más atractivo de la quinta fecha de la Champions: toda la agenda

La impactante cifra que gastó Lando Norris en la fiesta que organizó tras consagrarse campeón de la Fórmula 1

Salió de prisión tras una condena por tráfico de drogas, jugó con una tobillera electrónica y marcó el gol del campeonato

TELESHOW
Así fue el bautismo de

Así fue el bautismo de la hija de Eduardo y Elina Costantini: ambiente familiar y profunda espiritualidad

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal luego de semanas de rumores

Milenka armó su primer arbolito de Navidad junto a Marley y Mirko: “¡Es todo nuevo!"

La China Suárez habría hecho un pedido en nombre de Mauro Icardi antes del estreno de la segunda temporada de “En el barro”

El discurso de Griselda Siciliani luego de ganar su Martín Fierro: “A este personaje no lo voy a olvidar más”

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla denunció “fraude” en

Salvador Nasralla denunció “fraude” en las elecciones de Honduras y exigió una revisión exhaustiva del conteo de votos

Violento enfrentamiento en Bolivia dejó al menos dos muertos y 14 heridos durante una intervención policial

El piloto español Enzo Badenas murió a los 17 años tras accidentarse en un entrenamiento de motocross

Alemania juzga a tres presuntos espías ligados a una operación rusa contra un ex combatiente ucraniano

A partir de su experiencia, Celeste Iannelli saca un libro sobre princesas peladas: cómo concientizar sobre el cáncer infantil