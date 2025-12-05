Siete ideas prácticas y accesibles para decorar la casa en Navidad

La preferencia por ambientes festivos minimalistas crece, los espacios se transforman con detalles discretos y elegantes, evitando montajes recargados y grandes inversiones en adornos tradicionales

La tendencia hacia una decoración navideña sencilla y elegante es la opción preferida para quienes buscan transformar su hogar en diciembre sin recurrir a montajes recargados ni inversiones excesivas.

Los pequeños detalles bien seleccionados pueden lograr un ambiente cálido y festivo, adaptándose a cualquier tipo de vivienda y estilo personal.

Propuestas innovadoras permiten renovar la atmósfera del hogar en pocas horas, utilizando elementos naturales, luces suaves y pequeños toques decorativos que aportan calidez y sofisticación a cada rincón

La tendencia actual prioriza el equilibrio, dejando atrás los espacios saturados de adornos. Un solo elemento destacado, como un adorno de gran tamaño en el árbol de Navidad, puede convertirse en el punto focal sin necesidad de añadir más ornamentos.

Esta filosofía se refleja en las propuestas Infobae Deco te sugiere, ideas prácticas y accesibles para renovar la atmósfera del hogar esta navidad.

1 - Traé la naturaleza a casa

Espacios navideños deco pueden lograrse con elementos sencillos y en colores naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las recomendaciones más efectivas consiste en colocar una guirnalda verde. Utilizar ramas de eucalipto, pino o abeto, ya sean naturales o artificiales, permite marcar el espíritu navideño desde la entrada.

Colocar una guirnalda verde con ramas de eucalipto marca el espíritu navideño

La clave está en la sencillez: unas luces cálidas o un lazo de tela rústica bastan para lograr un efecto elegante.

2 - Calidez con variedad de velas

Propuestas innovadoras permiten renovar la atmósfera del hogar en pocas horas, utilizando elementos naturales, luces suaves y pequeños toques decorativos que aportan calidez y sofisticación a cada rincón

Las velas de distintos tamaños representan otro recurso fundamental. Agruparlas en centros, jarrones de cristal o bandejas, y jugar con alturas y tonos neutros —blanco, crema, arena o cristal—, aporta una luz suave y envolvente. Esta solución, rápida y versátil, permite crear ambientes mágicos en el living, la mes baja o la mesa principal.

Las velas de distintos tamaños y tonos neutros aportan una luz suave y mágica en salones, chimeneas y mesas principales

3 - Menos también es más

Para quienes prefieren evitar el árbol tradicional, decorar jarrones con ramas naturales ofrece una alternativa sencilla y vistosa. Un jarrón atractivo con ramas de eucalipto, pino o espigas doradas, acompañado de lucecitas, puede ubicarse en el recibidor, el living o el comedor, aportando un toque natural y festivo.

Decorar jarrones con ramas naturales y luces o adornos ofrece una alternativa vistosa y natural al árbol de Navidad tradicional

4 - Armar un set navideño

La bandeja decorada sobre la mesa es otra propuesta sencilla que automáticamente permite contar una historia de navidad en el ambiente.

Al añadir velas, mini figuras y elementos verdes, se crea un microescenario navideño que puede trasladarse fácilmente de un espacio a otro, evitando la sobrecarga visual y manteniendo la armonía en la decoración.

Una bandeja decorada sobre la mesa con velas, mini figuras y elementos verdes crea un microescenario navideño armonioso y versátil

5- Puntos brillantes inesperados

Las luces cálidas en lugares inesperados constituyen una tendencia en alza.

El minimalismo festivo gana terreno: nuevas claves para una Navidad acogedora y sofisticada

Colocar guirnaldas de luces en espejos, estanterías, detrás de la televisión, en la baranda de la escalera, sobre una ventana o dentro de cestos junto a los regalos, añade un toque de sorpresa y calidez a distintos rincones del hogar.

Las luces cálidas en lugares inesperados, como ventanas o cestos junto a los regalos, añaden sorpresa y calidez a la decoración navideña

6 - Sillas que invitan a celebrar

Aprovechar las sillas del comedor para la decoración es un gesto sencillo y sofisticado. Fijar mini coronas verdes en el respaldo con cintas de terciopelo o lazos de lino no solo embellece la mesa, sino que aporta un aire navideño distintivo. Personalizarlas con iniciales, campanas o ramas de eucalipto las hace aún más especiales.

Aprovechar las sillas del comedor para la decoración es un gesto sencillo y sofisticado

7 - Cajitas de cristal

Los adornos dentro de campanas de cristal ofrecen una solución elegante y fácil de implementar. Colocar bolas de Navidad, figuras pequeñas, ramitas verdes o mini guirnaldas de luces en el interior de una campana convierte cualquier adorno sencillo en una pieza destacada, adecuada para el living, la entrada o la mesa del comedor.

Colocar un set de adornos navideños dentro de una campana de vidrio aporta una aire navideño distinto

Estas propuestas, demuestran que la decoración navideña puede ser accesible, rápida y efectiva, permitiendo disfrutar de un hogar acogedor y festivo sin complicaciones ni excesos.